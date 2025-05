‚Tam už jsou Rusové.‘ Jak vypadá válka na Ukrajině z operačního štábu dronařů

Ruská válka na Ukrajině se změnila na válku dronů už dávno. Na některých místech je jich taková hustota, že pásmo nikoho je široké od několika set metrů až třeba po deset kilometrů. I proto současné postupy jednotek na obou stranách nemají strategický význam. Od zpravodaje z místa Charkov 10:26 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo velitel Dom, vpravo Santa | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Dobře je to vidět v zanedbaném venkovském domku se zatlučenými okny kousek za Charkovem. V něm si zřídili jeden z operačních štábů dronaři 3. batalionu speciálních sil Mezinárodní legie. Pohybují se tu v civilu, nikdo nemusí vědět, kdo tu bydlí.

Jak vypadá válka na Ukrajině z operačního štábu dronařů? Na Ukrajině natáčel Ľubomír Smatana

„Tohle je sektor Hluboké, asi patnáct kilometrů od Charkova. Tam je většina naší práce, kde pozorujeme cvrkot,“ říká český legionář přezdívaný Santa, zarostlý muž, jediný v uniformě.

„Tam už jsou Rusové. V tuhle chvíli vidí, že tam lítáme, to znamená, že se schovávají a my se je snažíme najít, aby je naše rozvědka mohla identifikovat a poslat naše útočné FPV drony.“

U monitoru sedí voják zvaný Slon, v civilu specialista na marketing. „Momentálně mám nastavených devět obrazů z devíti dronů. To samozřejmě měním podle potřeby. Někdy ale velitelé mají tolik požadavků, že to nestíhám zpracovávat.“

Přestože se jedná o mezinárodní legii, v operační místnosti jsou jenom ukrajinští vojáci. „Kvůli ukrajinštině a komunikaci s velením, jinak operátoři jsou cizinci z legie,“ říká Santa, manažer z Brna, který proti Rusům bojuje od samého začátku války. Slon zvětšuje obraz z dronu, který prozkoumává strmé břehy vodní nádrže.

V zákopu se objeví hlava, vzápětí mizí a dron nalétává blíž. „To je úkryt, tam asi útočíme,“ říká velitel operační místnosti Dom, který je ve válce už osmým rokem.

Systém Delta

Dron shazuje granát, který ale nevybuchuje. Voják se vysouká z úzké díry a jde se zcela nelogicky podívat. „Aha, tak je to jinak. To je náš voják a z dronu mu shazují vodu,“ vysvětluje Dom.

Zdálky u monitoru to vypadá jako komická příhoda. Ale: „Ti chlapi se z té nory nedostanou třeba několik týdnů. To záleží,“ dodává další voják Jura. „Sám jsem to zažil v pěchotě. Byl jsem na nule šedesát dnů. Ti tam nemají momentálně žádnou šanci na evakuaci, kdyby se něco stalo.“

Slon mění obraz a ukazuje tři červené značky. „To jsou dva ruské bombardéry s naváděnými pumami a doprovází je jedna stíhačka, která obvykle nese dvě rakety pro krytí. Blíží se k našim pozicím.“ Tohle není pro Slona ani další muže zásadní informace, jejich práce se netýká, ale vidí to a mají přehled stejně jako všichni, kdo mají přístup do operačního systému Delta.

„Delta je jedna z hlavních věcí, která nám pomáhá. Umožňuje koordinaci. Když něco vidíme a označíme to na mapě, tak všichni ostatní, kteří Deltu používají, což je celá ukrajinská armáda, vidí označenou pozici. My se pak domlouváme na našich komunikačních platformách, kdo zaútočí. Tohle Rusové nemají, oni používají třeba Discord, což je server na hraní online her. V tomhle směru jsme na tom výrazně lépe,“ dodává hrdě Santa.

Podzemní stanoviště operátorů dronů | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Velitel Dom se dívá na obrazovku a ukazuje, kam bombardéry shodily klouzavou pumu KAB. „Dřív na začátku války byla šedá zóna široká několik set metrů, maximálně dva kilometry. Dneska je roztažená někde až na 15 kilometrů. To jsou místa, kde se pohybují jenom řídké jednotky vojáků, v podstatě žádní. A tam všude létají drony, tudy se nikdo nepozorovaně nedostane.“

Dvě dronové jednotky

Slon střídavě mluví do vysílačky, něco odklikává v laptopu na stole a zase se vrací k monitoru. Sledujeme záběry ze zcela zničené vesnice, ze které zbyly jen hromady suti.

„Tady v Hlubokém ještě nedávno žili tři civilové. Dvě staré ženy a jeden muž. Asi zemřeli, už je nevidíme,“ říká Slon a přibližuje obraz. Vesnicí se pohybují dva vojáci daleko od sebe. „To jsou Rusové. Nepřátelská pěchota. Naši asi zaútočí.“

Než Slon zvětší obraz, zvedne se prach a voják padá. Dostal zásah. Druhý se běží schovat mezi domy. „Tam je skrýš,“ přemýšlí nahlas Dom a Slon mění obrázek a dívá se na situaci z dalšího dronu. Vidí vlastní dron, který se třepotá nad křovím a hledá cestu k zemi. Proplétá se větvemi, vlétá do krytu a vybuchuje.

Dom tvrdí, že statistiky zneškodněných nepřátel vedou opatrně. „Můžeme s jistotou říct, že je zraněný, traumatizovaný, ale není to potvrzené. Proto mluvíme o sanitárních ztrátách.“

V této operační místnosti vojáci monitorují práci dvou dronových jednotek. Spotřeba strojů je vysoká, a tak neustále hledají zdroje, kde sehnat další. Od toho je Santa, který má na starost logistiku. Shání peníze i samotné drony především od donátorů z celého světa.

„Tento týden jsme dostali elektroniku v hodnotě půl milionu korun od neveřejného dárce z Česka. Potřebujeme teď hlavně drony s termovizí, na to jsme si už plácli s Láďou,“ usmívá se Santa. Láďou myslí Ladislava Vrtiše, majitele plzeňského pivovaru Raven, který elektroniku dovezl se svým kamarádem Alexem Karo.

„Rusko je zlo a my proti tomu musíme něco udělat,“ říká Alex Karo na dvorku charkovské restaurace, kam zašli společně s několika vojáky na oběd.

„Máme nad Rusy jednu výhodu a to, že za námi stojí celý svět, který nám sem posílá drony. Na to můžou Rusové zapomenout,“ dodává optimisticky Santa, který chce na Ukrajině jako voják zůstat až do vítězství.