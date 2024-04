Tanky boj s mrštnými drony prohrávají. Bezpilotní zbraně mění na ukrajinské frontě charakter válčení

Obří obrněné stroje jsou vůči bezpilotním letounům zranitelné. Lehkost, s jakou ruské síly ničí ukrajinské zbraně, je až překvapující. „Ukazuje to další způsob, jakým konflikt na Ukrajině mění samotnou povahu moderního válčení,“ komentuje pro deník The New York Times americký analytik Can Kasapoglu. Bez patřičné protivzdušné obrany se ukrajinští vojáci proti ruským dronům nemají šanci bránit. Kyjev 6:00 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na ukrajinská území se snáší ruské rakety, útočí drony. Vojákům chybí protivzdušná obrana a zadržet pronikání ruského agresora se nedaří ani donedávna vzývané chloubě vojenských sil – tankům.

Během posledních dvou měsíců ruští vojáci vyřadili pět z 31 tanků M1 Abrams americké výroby, které Pentagon poslal na Ukrajinu před několika měsíci, konkrétně loni na podzim. A to není celková bilance, další tři tanky totiž byly poškozeny. S odvoláním na vysokého amerického představitele to uvádí deník The New York Times.

Kromě amerických tanků Abrams operují ukrajinští vojáci také s německými tanky Leopard. Jejich dodávky byly v minulém roce velmi diskutované a dlouho oddalované, nakonec však na bojové linie také zamířily. A už jich byly zničeny nejméně tři desítky.

Tank Leopard 2A4 při cvičení u maďarského města Tata | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Na frontě bylo zničeno, ukořistěno nebo vyřazeno už téměř 800 tanků, které patřily Ukrajincům, vypočítává vojenský analytický web Oryx. V drtivé většině se jedná o tanky sovětské, ruské nebo ukrajinské výroby, jen zhruba 140 z nich darovaly Ukrajině státy NATO.

Na druhé straně: Rusko dosud ztratilo více než 2900 tanků, ukazují údaje Oryxu, přestože Ukrajinci tvrdí, že jejich počet přesahuje 7000.

Americká chlouba

Tanky Abrams jsou považovány za jedny z nejsilnějších na světě. O to překvapivější je, jak snadno jsou ničeny drony, kterými na Ukrajinu útočí Rusko. „Ukazuje to další způsob, jakým konflikt na Ukrajině mění samotnou povahu moderního válčení,“ myslí si Can Kasapoglu, analytik z Hudsonova institutu ve Washingtonu, který se zaměřuje na obranu.

Sněmovna reprezentantů USA v sobotu po dlouhých měsících odkladů přistoupila k hlasování o balíčku pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů, který bude zahrnovat i zoufale potřebné obranné zbraně. Zákon kongresmani přijali krátce poté, co do Bílého domu a Kongresu zamířil český premiér Petr Fiala (ODS). Jednou z jeho misí byl právě apel na americké představitele, aby uvolnili peníze pro Ukrajinu.

Premiér @P_Fiala (ODS) se v Oválné pracovně setkal s 🇺🇸 prezidentem Joem Bidenem. V úvodu zmínili například: 25 let 🇨🇿 v NATO, ruskou agresi proti 🇺🇦, českou muniční iniciativu, energetickou bezpečnost, ale i Madeleine Albright…@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus @CRozhlas pic.twitter.com/uAjkQ3Qa7C — Jana Karasová (@JaynaKaras) April 15, 2024

Čím to je, že jsou americké tanky tak zranitelné? Odpověď je třeba hledat v dronech. Ty, které cíli na obrněné stroje, jsou velmi přesné – jedná se o tzv. FPV drony. Vybavené jsou kamerou, která v reálném čase přenáší obraz zpět do řídicí jednotky, díky tomu je pak operátor může nasměrovat tak, aby tank zasáhly v jejich nejzranitelnějším místě.

Tyto drony mohou stát pouhých 500 dolarů (necelých 12 tisíc korun). V porovnání s cenou 10 milionů dolarů (více než 237 milionů korun) za americké abramsy je to zanedbatelná investice. Některé z těchto dronů mohou navíc nést munici, která zvyšuje účinek jejich výbuchu, upozornil plukovník Markus Reisner pro NYT. Mohou to být podle něj granáty s raketovým pohonem nebo samočinné hlavice (EFP).

„Je to vlastně neuvěřitelné,“ udivuje se srovnání mezi tanky a drony Reisner, který dohlíží na výcvik rakouských sil na Tereziánské vojenské akademii. Plukovník to popisuje na základě videozáznamů tanků na Ukrajině, které shromáždil a na kterých je vidět, že jsou pronásledovány bezpilotními letouny. Na záběrech jsou také snímky bezpilotních letounů vlétávajících do otevřených věží tanků.



Chybějící protivzdušná obrana

Bezpilotní letouny mohly mířit na tanky Abrams, protože vojáci zřejmě neměli ochranu systémů protivzdušné obrany krátkého dosahu, jako jsou třeba samohybná děla Gepard německé konstrukce, která pomáhají chránit Kyjev.

FPV drony přitom lze zastavit rušičkami, které zhatí jejich spojení s pilotem na dálku. Ke zničení nebo chycení některých z nich na ukrajinských bojištích byly použity brokovnice a dokonce i jednoduché rybářské sítě.

„V této fázi je nejefektivnějším prostředkem k překonání FPV elektronický boj a různé druhy pasivní ochrany,“ podotkl Michael Kofman, odborník zaměřující se na Rusko a euroasijský prostor v Carnegie Endowment for International Peace ve Washingtonu. Deníku NYT řekl, že porážka FPV dronů vyžaduje individuální přístup na bojišti a že ukrajinské síly se v něm zlepšují, jsou stále zdatnější.

Nic to ale nemění na tom, že Ukrajina zoufale potřebuje protivzdušnou obranu. Zatím se vojáci připravují tak, že na kritická místa vysílá děla Gepard nebo jiné protiletadlové zbraně krátkého dosahu, které by se tradičně nasazovaly na frontové linie.

Armády již testují laserové paprsky, které by mohly bezpilotní letouny při útoku zničit tím, že je v podstatě spálí, uvedl David van Weel, asistent generálního tajemníka NATO. Tzv. zbraně se směrovanou energií budou pravděpodobně levnější než jiné druhy munice a byly by schopny zasáhnout malé cíle, jako jsou právě drony. Jenže jejich zkoušení stále probíhá a na bojišti ještě nějakou dobu uplatněny nebudou.

Stupňující se tlak

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně žádal Západ, aby poslal více prostředků protivzdušné obrany, které evropští a američtí představitelé obrany shodně považují za jednu z nejnaléhavějších potřeb Ukrajiny.

Unijní lídři vyjádřili vůli se tímto aktivně zabývat na poslední Evropské radě, která se konala tento týden. Tématem to bylo také na summitu skupiny G7, jednali o tom také ministři obrany v pátek na zasedání NATO.

K posunu by mohlo dojít také v souvislosti s americkým hlasováním o balíčku pomoci pro Ukrajinu. Jeho schválení zdržovali republikánští zástupci už šest měsíců.

V kontextu úspěšnosti dronů se nabízí otázka: Jsou tedy tanky pro moderní způsob válčení zastaralé? Odpověď hledali odborníci z řad vojáků i výzkumníků zabývajících se obranou.

„Pokud se chcete zmocnit terénu, potřebujete tank,“ uzavřel plukovník Reisner. A to navzdory tomu, co se aktuálně odehrává nad ukrajinským nebem.