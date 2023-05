Tchaj-wan schválil adopční práva pro stejnopohlavní páry. Jako jediná asijská země povoluje i sňatky

„Jsem velmi nadšená, že jsme udělili právo na společnou adopci párům stejného pohlaví. Rodičovská láska je stejná a pouze prostřednictvím společné adopce můžeme vzájemná práva a zájmy chránit zákonem,“ uvedla pro CNN Fan Yun, politička z vládnoucí Demokratické pokrokové strany, která byla zároveň jednou z iniciátorů této legislativní změny.

Na Tchaj-wanu jsou sňatky homosexuálů legální od roku 2019. Adoptovat děti, se kterými nejsou biologicky spřízněné, však dosud mohly pouze heterosexuální páry nebo svobodné osoby.

V zemi tedy bylo poměrně časté, že když si stejnopohlavní páry chtěly osvojit dítě, mohl se jako zákonný rodič dítěte zaregistrovat pouze jeden z nich. A to i přes to, že se oba rovnocenně podíleli na jeho výchově.

Podle zástupců tchajwanské Demokratické pokrokové strany byla tato legislativní úprava značně problematická.

„Na Tchaj-wanu panuje konsenzus ohledně ochrany lidských práv LGBT osob a podpory rovnosti pohlaví.“ The Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights

Pokud by totiž jeden z rodičů, který by byl zároveň zákonným zástupcem dítěte, například zemřel, druhý by podle tamního zákona na dítě neměl žádná práva.

„Tento úspěch ukazuje, že na Tchaj-wanu panuje konsenzus ohledně ochrany lidských práv LGBT osob a podpory rovnosti pohlaví,“ vyjádřila se k legislativní změně tchajwanská lidskoprávní organizace The Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights.

Tchaj-wan zaujímá k sexuálním menšinám velmi liberální politiku. Je také jedinou asijskou zemí, která doposud legalizovala sňatky stejnopohlavních párů.