Tchaj-wan se postavil Číně. Koupil místo ní 20 tisíc lahví litevského rumu, prodá ho občanům

Tchaj-wan koupil 20 tisíc lahví litevského rumu původně určeného pro Čínu. Úřady se pak podělily o recepty mimo jiné na koktejly, pro které se alkoholický nápoj hodí. Na svých internetových stránkách o tom informovala britská BBC s odvoláním na tchajwanská média. Tchaj-pej 7:17 6. ledna 2022

Tchajwanská státní Společnost pro tabák a lihoviny rum nakoupila poté, co se dozvěděla, že jeho dovoz do Číny by mohly zablokovat tamní úřady, píše BBC.

Litva se ocitla pod politickým a ekonomickým tlakem ze strany Pekingu, protože umožnila Tchaj-wanu otevřít ve Vilniusu zastupitelský úřad pod jeho názvem. Litevské firmy, jež obchodují s Čínou, si od té doby stěžují na obchodní omezení.

Společnost pro tabák a lihoviny uvedla, že dostala informace od tchajwanského ministerstva financí a šéfa zastupitelského úřadu v Litvě Erica Chunga, že hrozí, že rum nebude smět být dovezen na Číny. Připomněla, že v minulosti se stejný případ stal s pivem.

Rum pro obyvatele

Národní rozvojová rada vyzvala na svém facebookovém profilu obyvatele, aby si rum kupovali, k mání bude koncem ledna. Sdílela několik receptů s využitím rumu. Jde o koktejl Dark´n´Stormy, francouzský toast namáčený v rumu, horkou čokoládu s rumem nebo steak připravovaný s tímto alkoholickým nápojem.

Čína omezila diplomatické vztahy s Litvou. Reagovala na vznik tchajwanského zastupitelství ve Vilniusu Číst článek

V příspěvku na facebooku Národní rozvojová rada také připomněla, že Tchaj-wan má s Litvou přátelské vztahy, píše BBC.

Eric Chuang ve středu oznámil, že Tchaj-pej vytvoří fond s 200 miliony dolarů, tedy zhruba 4,4 miliardy korun, na podporu investic v baltské zemi a vzájemného obchodu s ní.

Peking několik dní po otevření tchajwanského zastupitelského úřadu ve Vilniusu oficiálně degradoval diplomatické vztahy s Litvou z úrovně velvyslanectví na kancelář chargé d'affaires. Popírá, že by na obchod s Litvou uvalil blokádu, což by bylo v rozporu s mezinárodními pravidly, nicméně Evropská unie tvrdí, že má ověřené zprávy od litevských úřadů, že čínští celníci zboží z Litvy zadržují.

Peking považuje demokratický Tchaj-wan, který se v roce 1949 oddělil od pevninské Číny, za odpadlickou provincii a snaží se ho mezinárodně izolovat. Ostrovní republika se považuje za nezávislou.