Tchaj-wan podle prezidentky usiluje o smysluplný dialog s Čínou. Situaci považuje dosti napjatou

Čína v posledních několika týdnech zvýšila aktivitu svých leteckých sil v blízkosti ostrova. Tvrdí, že tak reaguje na „tajnou dohodu“ mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy. Nynějšímu postupu Číny předcházela návštěva náměstka amerického ministra obchodu Keithe Kracha na Tchaj-wanu.

Čína dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Tchajwanská prezidentka označila nynější situaci v Tchajwanském průlivu za „dosti napjatou“. Dodala, že to spolu se spory v Jihočínském moři, konfliktem na čínsko-indických hranicích a postupem Číny v Hongkongu ukazuje, že demokracie a mír v regionu čelí velkým výzvám.

Do popředí zájmu se letos dostaly rovněž vztahy mezi Tchaj-wanem a Českem, a to díky cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) do ostrovní země. Proti cestě ostře protestovala Čína, Vystrčila kritizovali i prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).