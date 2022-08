Tchajwanci jsou na takovéto chování zvyklí, říká sinoložka o čínských hrozbách a návštěvě Pelosiové

Nancy Pelosiová s největší pravděpodobností v úterý dorazí na Tchaj-wan během své zahraniční cesty do několika asijských států. Čínská lidová republika (ČLR) vyhrožuje vojenskou eskalací, protože stát bere jako svou rebelující provincii. Jak pro iROZHLAS.cz říká sinoložka Markéta Záhumeská, na takové výhrůžky jsou obyvatelé ostrova zvyklí a na možnou invazi se dlouhodobě připravují. Praha/Tchaj-pej 14:05 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v Pekingu u novinového stánku, ve kterém noviny informují o cestě americké předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiové | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Nancy Pelosiová by měla na Tchaj-wan dorazit kolem 22.00 (16.00 místního času). Jak pro iROZHLAS.cz řekla sinoložka studující v Tchaj-peji Markéta Záhumenská, informuje tak ostrovní tisk. „Letadlo je už údajně na cestě. Můj osobní odhad je takový, že pokud opravdu přiletí, tak to bude kvůli bezpečnosti jiným letadlem,“ vysvětlila.

Pelosiová, která je na návštěvě v Asii, cestu na ostrovní stát nepotvrdila. Záhumenská říká, že žádné oficiální informace k návštěvě nevydalo ani tchajwanské ministerstvo zahraničí. Už jen možnost návštěvy ale silně rozhořčila Čínu, která ostrov označuje jako svoji provincii. Proto před jejím uskutečněním Spojené státy varovala.

Jak píše server The Guardian, americký ministr vnitra Antony Blinken se nechal slyšet, že jakékoliv zahraniční cesty, které podnikají členové Kongresu, jsou pouze na jejich vůli. „Kongres je nezávislou částí vlády, a rozhodnutí (o cestě na Tchaj-wan) je čistě na jeho předsedkyni,“ řekl.

Bojové lodě

Návštěva Nancy Pelosiové by z ní udělala nejdéle sloužící americkou představitelku, která Tchaj-wan navštívila. Čína ale Spojeným státům vyhrožovala, že pokud by předsedkyně ostrov vážně navštívila, mělo by to nespecifikované následky a mohlo by to vést i k vojenské akci.

Kolem tchajwanských hranic se podle informací The Guardian v minulých dnech objevilo několik čínských bojových lodí a Čína v regionu provádí cvičení. Tchajwanská armáda v reakci na to zvýšila bitevní pohotovost.

„Tchaj-wan se na invazi připravuje spíše dlouhodobě, a na takovéto chování je ze strany Číny zvyklý,“ řekla Záhumenská, a dodala, že minulý týden v Tchaj-peji proběhlo cvičení vzdušné obrany, které se ale také setkalo s čínskou reakcí. Podle ní to nebude s bezpečností na ostrově jisté až do poslední chvíle.

Záhumenská říká, že tanky ani jiná vojenská vozidla v ulicích nepotkává. Celkově je to podle ní každodenní situace, pouze se zvýšila armádní pohotovost pro případ, že by k útoku skutečně došlo.

Dnes ve 13:30 se v Tchaj-pej na okamžik zastavil běžný provoz. Ulice se za zvuku sirén vyprázdnily a doprava se na půl hodiny zastavila. Obyvatelé ostrova se tímto způsobem připravují na případný čínský útok. Cvičení má za úkol zvýšit připravenost a snížit množství obětí a škod. pic.twitter.com/1ZMnklxPC1 — Markéta Záhumenská/白玉棠 (@MZahumenska) July 25, 2022

Jak to vnímají Tchajwanci

Jak dříve Záhumanská napsala ve svém článku pro server HlídacíPes.cz, Tchaj-wan se na začátku ruské invaze na Ukrajinu obával, že Čína situace využije a na ostrov vtrhne. Tchajwanci si také nejsou jistí tím, jestli by jim přišel někdo na pomoc.

„Podle posledního průzkumu z 22. března letošního roku, který ve spolupráci s agenturou Focus Survey Research zpracovala nadace Taiwan Public Opinion Foundation (TPOF), se 59,7 % Tchajwanců domnívá, že pokud by z druhé strany Tchajwanské úžiny byla vyslána vojska Čínské lidově osvobozenecké armády (ČLOA), bude Tchaj-wan nucen čínské invazi čelit sám,“ napsala v květnu pro server.

Záhumenská pro iROZHLAS.cz vysvětlila, že se názory na návštěvu mezi obyvateli ostrova různí. „Obecně by se dalo říct, že jak běžní občané, tak vláda se snaží podporovat především vlastní obranyschopnost ostrova,“ uvedla.

V USA existuje silná podpora Tchaj-wanu napříč politickým spektrem. Nancy Pelosiová je jedním z těch. kteří vůči Číně vystupují rázně a agresivně. Poslední předseda Sněmovny, který Tchaj-wan navštívil, byl republikánský politik Newt Gingrich. Cestu podnikl podle listu The Guardian v roce 1997.