Pelosiová zřejmě navštíví Tchaj-wan. Jak zareaguje Čína? Může to znamenat vojenský konflikt?

Tchaj-wan zvýšil vojenskou pohotovost svých jednotek. Média, která se odvolávají na zdroje z americké administrativy, píšou, že Tchaj-wan nejspíš navštíví předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Čína začala vojenskou technikou kontrolovat průliv mezi ostrovem a pevninou. Jaké důsledky může mít taková cesta? Vyostří se kvůli ní obchodní válka mezi Pekingem a Washingtonem? Tchaj-pej 12:09 2. srpna 2022

Na Tchaj-wan se podle všeho chystá Nancy Pelosiová. To tvrdí například i americký deník The Financial Times, a to i přesto, že oficiální návštěvu nikdo nepotvrdil. Podle chování Číny by taková cesta mohla znamenat i vojenský konflikt.

„Čínské ministerstvo zahraničí doslova prohlásilo, že armáda nebude čekat se založenýma rukama a že její odpověď bude rychlá a rázná. Od dnešního rána na samém okraji dělicí linie v tchajwanském průlivu hlídkují čínské válečné lodě. Stejná situace je i ve vzduchu. Tam operují stíhačky,“ říká zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš.

Podle Jakše se v čínském mediálním prostoru také objevovaly výhrůžky, že letectvo v krajním případě americký vládní letoun sestřelí. I přesto, že nyní už se nikde neobjevují, jsou obě země stále ve střehu. Tchajwanské ministerstvo zahraničí i úřad prezidentky však o návštěvě mlčí a nic nekomentují. Nicméně velení americké tichomořské flotily k Tchaj-wanu poslalo letecké i námořní posily, jak uvádí Jakš.

ASEAN konflikt nejspíš nevyřeší

Souběžně s předpokládanou návštěvou Pelosiové se dnes koná summit ministrů zahraničí členských států ASEANu, tedy Sdružení národů jihovýchodní Asie. Na summit přijedou i ministři zahraničí Číny, Spojených států a Ruska. Ovšem šance, že by se konflikt ohledně návštěvy předsedkyně sněmovny reprezentantů vyřešil, je spíše nepravděpodobná.

„Oni neplánují vzájemné bilaterální schůzky. Přijíždějí se vyloženě ucházet o přízeň členských zemí ASEANu k otázce Jihočínského moře. A pokud by Pelosiová skutečně Tchaj-wan navštívila, dá se spíše očekávat rozzlobená reakce čínského ministra zahraničí Wanga Ji. Mluví se i o možném zrušení jeho účasti, ale to všechno uvidíme v následujících hodinách,“ vysvětluje Jakš.

Pentagon má bezpečný plán

I přesto, že se ještě s jistotou neví, zdali předsedkyně na Tchaj-wan vůbec poletí, podařilo se americké stanici CNN získat vyjádření od několika představitelů ministerstva obrany. Pentagon podle všeho už připravil bezpečnostní plán, který má zajistit klidný dojezd Pelosiové do země.

„Pentagon v regionu udržuje značné síly. Klíčovým prostředkem je superletadlová loď USS Ronald Reagan, která má na své palubě stíhací a průzkumné letouny. Nyní se nachází v Jihočínském moři a snaží se monitorovat čínské aktivity ve vzdušném prostoru. Lze také očekávat, že Pentagon přesunul nad region své průzkumné satelity, aby získal nepřetržitý přísun zpravodajských informací o pohybech čínské armády,“ říká geograf z Ekonomické fakulty Mendelovy univerzity Robert Stojanov.

Čínské letouny po dlouhé době opět na Tchaj-wanu

K příletu Pelosiové na Tchaj-wan se ze strany Číny také začaly objevovat návrhy, že by její letadlo doprovodilo čínské letectvo, a to až na pobřeží ostrova. Podle Stojanova by to bylo poprvé od roku 1949, kdy se čínské letouny dostaly do takové blízkosti země.

„Pelosiové slouží ke cti, že už několik desetiletí patří k těm nejhlasitějším americkým politikům, kteří kritizují čínský despotický režim. Tohle je pravděpodobně její poslední šance, jak zatopit čínským komunistickým vládcům, ukázat sílu svobody a demokracie a nenechat se vydírat vyhrožováním ze strany diktátorů,“ dodává Stojanov.

Jak bude Čína reagovat, jestli skutečně Pelosiová oznámí návštěvu Tchaj-wanu, nevíme. Podle Stojanova je ale spíše pravděpodobné, že se bude chtít poučit z konfliktu na Ukrajině.

Můžeme tedy předpokládat, že v nejbližší době Čína žádnou vojenskou akci proti ostrovu nepodnikne a spíše se dá z její strany očekávat trochu jiná strategie. Reakce Pekingu na příjezd Pelosiové by tak mohla být hlavně symbolická.

