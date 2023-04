Válka o Tchaj-wan by byla jiná než na Ukrajině. Klíčový je vzdušný prostor a moře kolem ostrova

Kdyby vypukla válka o Tchaj-wan, vypadala by úplně jinak než ta na Ukrajině. Kromě jiného by se Tchaj-pej snažila odepřít Číňanům přístup na ostrov ze vzduchu a moře pomocí raket a námořních min. Tchajwanská armáda konflikt na Ukrajině pozorně sleduje. Bere si z ukrajinských obranných operací cenná ponaučení týkající se efektivity asymetrické obrany nebo co nejdelšího udržení zásobovacích a komunikačních linek, píše japonský deník Japan Times. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Tchaj-pej 15:11 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen navštívila příslušníky letectva | Foto: Taiwan Presidential Office | Zdroj: Reuters

Tchaj-wan už řadu těchto ponaučení uplatňuje, protože ho rychlá modernizace čínské armády připravila o řadu obranných výhod, které měl v minulosti. Ostrov stejně jako Ukrajina čelí mnohem početnější armádě. Tchaj-wan se ale nemůže spoléhat na to, že mu v konfliktu s Čínou přijdou na pomoc jiné země.

Poznatek, že musí být soběstačný, přiměl Tchaj-wan, aby svou vojenskou strategii zaměřil na zajištění výhod nad mnohem početnější čínskou armádou. Také experti považují asymetrickou obranu za nejúčinnější způsob, jak může ostrov odradit Peking od invaze anebo jí vzdorovat.

Tento přístup, kam patří i zbraně, technologie a taktiky, které mají nahradit nedostatek výzbroje, hraje zásadní roli i v ukrajinské obraně; tamější armáda zpomaluje ruský postup relativně nenákladnými zbraněmi.

Tchaj-wan také v posledních letech zvyšuje výdaje na obranu. Ví, že invazní vojska by přišla především z moře, a proto si pořizuje pojízdné vybavení, včetně přesně naváděné munice, jako jsou rakety k obraně pobřeží, automatické systémy, elektronické rušičky, rychlá útočná plavidla, ale i sebevražedné bezpilotní letouny, námořní miny a rychlé minonosné lodě. Tchaj-wan vyrábí většinu těchto zbraní sám, aby posílil svou soběstačnost.

Záměrem je snaha ovládat přístup do vzdušného prostoru i moře kolem ostrova, a odepřít ho tak čínským vojákům. Také Spojené státy kladou důraz na to, aby se Tchaj-wan obešel bez velkých nákupů vojenské výzbroje, která má v jeho městech a horských oblastech jen omezené využití.

Ostrov jako výhoda, či ne?

Dalším ponaučením z Ukrajiny je udržovat komunikační schopnosti, protože Čína by se zřejmě pokusila přerušit důležité podmořské internetové kabely. Tchaj-wan také nedávno prodloužil povinnou vojenskou službu ze čtyř měsíců na jeden rok. Vláda rovněž posiluje zásadní infrastrukturu a vojenské základny, prodlužuje a rozšiřuje přistávací dráhy, zvyšuje počet pojízdných jednotek letecké obrany a vylepšuje výcvik záložníků a civilistů.

I kdyby spřízněné demokratické režimy chtěly Tchaj-peji pomoci, nemohou zaručit, že to bude rychle, píše deník Japan Times. Tchajwanské síly tak musí být schopny bojovat samy, dokud tato pomoc nepřijde. Kromě jiného to znamená, že musí mít dostatek potravin, energie a dalších životně důležitých zásob.

I když ostrovy mají většinou pro obránce tu výhodu, že invazní vylodění musí být obojživelné, absence pozemních hranic zároveň komplikuje dodávky zbraní a dalších zásadních potřeb od spojenců.

Tchaj-wan navíc leží daleko od mnoha svých partnerů, což znamená, že podpora, včetně pomoci případným uprchlíkům, by si vyžádala víc času. Čínské rakety by také mohly zničit přistávací plochy a přístavy, a to by ztížilo vykládání pomoci.

Odborníci, kteří plánují obranu Tchaj-wanu, proto zvažují i způsoby, jak zabránit blokádě ostrova.

„Ve vleklém konfliktu můžeme odolat, jen když zabezpečíme své zásobovací řetězce,“ říká vědecký pracovník tchajpejského Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti Wu Tzuli.

Klade proto důraz na asymetrické schopnosti, jako jsou protilodní a protivzdušné střely, ponorky a bezpilotní letouny, které by mohly fungovat, i kdyby Tchaj-wan přišel o přistávací dráhy a stíhačky.

Ponaučení z války na Ukrajině si však nebere jen Tchaj-wan. Čínské vojenské publikace ukazují, že situaci sleduje i Peking, aby se z úspěchů a neúspěchů obou válčících stran poučil, zdůrazňuje závěrem deník Japan Times.