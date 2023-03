Je to další průlom, Tchajwanci si podpory moc váží, hodnotí cestu Pekarové Adamové sinoložka

Jak významná byla návštěva předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 a její obrovské delegace na Tchaj-wanu?

Bezpochyby se jedná o další průlom v česko-tchajwanských vztazích, neboť je to největší česká delegace, která na Tchaj-wan kdy zavítala. Můžeme si pro srovnání připomenout historickou delegaci pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila, která na Tchaj-wan přiletěla v roce 2020. Tehdy ta delegace čítala zhruba 90 členů a dnes jich je více než 150, což vlastně ukazuje, jak velká a i významná ta delegace je.

Vlastně to taky je v poslední době největší delegace, co vůbec na Tchaj-wan přiletěla. A ze země, která nemá s Tchaj-wanem oficiální diplomatické styky. Takže celá ta delegace byla velmi vřele přijata. Když se podíváme na fotografie, které byly zveřejněny, tak tam můžeme vidět přátelská objetí, potřásání rukou mezi čelními tchajwanskými představiteli a členy delegace, takže je vidět, že Tchaj-wan si podpory velmi váží a tímto dává najevo, jak důležitá ta podpora pro něj je.



„Slovy 'vítejte, jsme velmi rádi, že jste tady' přivítali na letišti Markétu Pekarovou Adamovou ministr zahraničí a předseda legislativního dvora Tchaj-wanu.“ (Rž, 28. 3. 2023)

„Česká republika a Tchaj-wan sdílejí hodnoty úcty ke svobodě a demokracii. Jedním z jejich největších prosazovatelů byl prezident Václav Havel.“ Joseph Wu, šéf tchaj-wanské diplomacie (Rž, 28. 3. 2023 )

„Czech speaker Marketa Pekarova Adamova reiterated The Czech Republic support for Taiwan. 'Beijing's regime must know, that Taiwan has many good democratic alars.'“ (TV Formosa, 28. 3. 2023)

„Aplaus ve stoje vládních i opozičních poslanců, jak z Tchajwanu, tak i z Česka trval 34 sekund.“ (ČT24, 28. 3. 2023)

Ta návštěva se dostala i na titulní stránky tchajwanských deníků, pokud se nepletu. Tchajwanci tedy skutečně oceňují to, že se k nim Markéta Pekarová Adamová a delegace 150 podnikatelů vydali?

Určitě to oceňují. Nejen vládní zastupitelé a politici, ale je vidět podpora i z řad široké veřejnosti. Když se třeba podíváte na Twitter nebo na nějaké sociální sítě do komentářů, tak jsou tam i slova díků přímo od běžných Tchajwanců. Zároveň dlouhodobě, když jsem třeba na Tchaj-wanu byla a řekla jsem, že jsem z ČR, tak opravdu bylo vidět, že jsou rádi za naši podporu, že ČR znají a že mají Česko rádi.

Sinoložka Markéta Záhumenská | Foto: Markéta Záhumenská

A ta podpora, pokud se nemýlím, tak jak to paní předsedkyně sněmovny tvrdila v jednom z příspěvků na sociálních sítích, je i od tchajwanské opozice?

Jasně, pokud myslíte Kuomintang. Věřím, že i tchajwanská opozice česko-tchajwanské vztahy podporuje, protože samozřejmě v případě, kdy by byla u vlády opozice, se budou snažit budovat přátelské vztahy se zeměmi v Evropě i po celém světě. Takže vlastně takový významný partner, jakým pro Tchajwance jsme, bude i nadále ceněný. Budeme i nadále určitě tu spolupráci rozvíjet i v případě, že by došlo ke změně vlády.

Kdo všechno byl s předsedkyní sněmovny mezi tou asi stopadesátkou lidí?

Samozřejmě paní předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou doprovázeli i další politici. Lze jmenovat třeba například Marka Ženíška, Marka Bendu, poslance Pavla Žáčka. A delegace se zúčastnilo i mnoho českých podnikatelů, novinářů. Byli tam třeba zástupci česko-tchajwanské obchodní komory, zástupci z řad neziskovek anebo i z kulturní sféry. Delegace se zúčastnil ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Ten zde dojednával slibovanou výstavu artefaktů z Národního palácového muzea, na kterou se snad můžeme těšit příští rok, pokud vše dopadne, jak má.



„Jsme domluveni s Národním palácovým muzeem, což je nejvýznamnější muzeum na Tchaj-wanu, má ohromné sbírky, je to vlastně historie Číny. Jsme s nimi dohodnuti předběžně, že nám zapůjčí předměty ze svých sbírek.“ Michal Lukeš, ředitel Národního muzea (Rž, 28. 3. 2023)

A byli zde i zástupci bezpečnostní sféry. Delegace se zúčastnil Michal Koudelka a Lukáš Kintr z NÚKIBu. A ze zástupců akademické sféry můžeme jmenovat třeba Radka Holého, který je prorektorem pro řízení kvality ČVUT, který zde domlouval akademickou a vědní spolupráci.

Proč byl na Tchaj-wanu šéf BIS Michal Koudelka? S tou informací přišel jako první týdeník Respekt. Tak co tam dělal?

Já věřím, že účast pana ředitele Koudelky bude velmi prospěšná pro bezpečnost ČR, protože právě BIS dlouhodobě vyhodnocuje čínský vliv v ČR jako hrozbu. A právě Tchaj-wan má s čínským vlivem velmi intenzivní zkušenost. Vlastně z první ruky musí čelit kybernetickým útokům a šíření dezinformací, třeba jako tomu bylo vloni v srpnu při návštěvě tehdejší předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

A proto je Tchaj-wan pro nás výborným zdrojem informací a partnerem ke sdílení zkušeností. Takže účast pana Koudelky v delegaci, která zavítala na Tchaj-wan, bude přínosná právě pro tento boj s čínským vlivem a dezinformacemi.



Symbolická nespokojenost





Jak moc vadilo Číně, že se takto velká delegace z Česka vydala právě na Tchaj-wan?

Když to srovnáme s tím, jak silně kritizovala Čínská lidová republika cestu Miloše Vystrčila, tak lze říct, že tentokrát je ta reakce opravdu mírná a dalo by se říct, že spíše možná taková z povinnosti, aby se neřeklo a aby Čína neztratila tvář na mezinárodním, tak i domácím politickém poli.

Po Vystrčilově návštěvě Čínská lidová republika hrozila, že ČR za cestu zaplatí vysokou cenou. Tyto projevy nespokojenosti a slovní výhrůžky jsou dost na denním pořádku u Číny. Většinou se třeba i setkáváme s termíny jako je překročení červené linie, zranění citů čínského lidu. To jsme tady tentokrát neslyšeli. Jak jsem říkala, je to spíš taková asi nějaká jenom symbolická výstraha.

A například jenom na stránkách čínské ambasády se objevilo takové povinné prohlášení, které tu cestu odsoudilo. Maximálně se tam dočteme, jestli můžu citovat, "čínská strana se vždy důrazně staví proti jakékoli formě oficiálních kontaktů mezi Tchaj-wanem a zeměmi, které mají diplomatické vztahy s Čínou". Prostě musí vydat nějaké prohlášení, musí dát najevo, že to, co děláme, se jim nelíbí. Ale nedomnívám se, že by mělo dojít k nějakým sankcím nebo akcím.

To zranění citů, které jste citovala, proběhlo i po telefonátu Petra Pavla právě tchajwanské prezidentce. On vlastně ještě v té době nebyl prezident, byl teprv zvolený a také tehdy jsme prý zranili city Číňanů. Takže jak říkáte, je to takové povinné ohrazení se vůči té návštěvě v tuto chvíli?

Tak to vnímám.

A má se proč Čína ohrazovat? Jinými slovy posilujeme nějak spolupráci s Tchaj-wanem? Co všechno Markéta Pekarová Adamová na Tchaj-wanu teď zvládla? Co nového se třeba podepsalo za memoranda, spolupráce, obchody?

Markéta Pekarová Adamová toho zvládla opravdu hodně. Ten program byl velice nabitý. V pondělí došlo k otevření centra Czech Hub. Poté se konalo pracovní jednání a sněmovní delegace s ministryní pro ekonomické záležitosti. A co bylo důležité, je, že v odpoledních hodinách se špičky delegace setkaly s paní prezidentkou Cchaj Jing-wen. A potom také s předsedou tchajwanské vlády v prostorách sídla výkonného dvora.

A v úterý právě proběhl ten významný projev. Je třeba dobré říct, že paní předsedkyně je první ženou ze země, která s Tchaj-wanem neudržuje diplomatické vztahy, která pronesla projev v legislativním dvoře, tedy v tchajwanském parlamentu. A ten projev byl nazvaný jsme s vámi, buďte s námi.



„Já bych na tomto místě vážené kolegyně, vážení kolegové, milý tchajwanský lide, vás chtěla ubezpečit, že jsme s vámi už nyní a budeme s vámi i nadále. Za všech okolností. Protože vy jste s námi, my jsme s vámi.“ Markéta Pekarová Adamová (ČT24, 28. 3. 2023)

A tím nejenom, že dala historickou paralelu k událostem roku 1968 v Československu, ale zároveň tím chtěla Tchaj-wanu právě vyjádřit tu podporu.

Vy jste teď popsala taková zdvořilostní diplomatická setkání, symbolická. S konkrétními závěry se domluvilo něco nového?

Určitě se domluvila spousta spolupráce v obchodní sféře. Podepsalo se mnoho memorand, které podporují tu obchodní výměnu. Memoranda byla podepsána v oblasti zdravotnického vybavení a týkala se lithiových baterií, 3D tiskáren, polovodičů.

Z neobchodní oblasti je třeba velmi zajímavé, že v pondělí byla podepsána nová sesterská smlouva mezi Brnem a městem Tchao-jüan, a to i za přítomnosti Markéty Vaňkové, primátorky města Brna. Zároveň se dojednávala ta již zmíněná výstava a také důležitá armádní spolupráce. Tchaj-wan pravděpodobně nakoupí 200 až 400 českých tatrovek a také osm samohybných 155 milimetrových houfnic. Dále také byla navázána spolupráce v oblasti dronů.

A jedna z důležitých věcí, která je výsledkem takových cest je i výměna studentů a akademických pracovníků, což vlastně navazuje už na to, co tenkrát zařídil pan předseda Senátu Miloš Vystrčil.

S těmi houfnicemi to tedy není spekulace, je to pravda? Já jsem zaznamenal článek, tuším v Hospodářských novinách, že se to píše na Tchaj-wanu, v tchajwanských médiích, ale že o tom výrobce nic neví.

Já jsem tuto zprávu zaznamenala v tchajwanských médiích a jak přesně to dopadne, to teď samozřejmě nikdo nemůžeme vědět. Ale je velice pravděpodobné, že k takovým nákupům dojde, protože toto je jeden ze způsobů té naší podpory Tchaj-wanu. Kdyby došlo k nějakému útoku ze strany Číny, tak pak už bude velice složité nějak poskytnout Tchaj-wanu podporu třeba v rámci nějaké dodávky zbraní apod. Takže je potřeba se na to zaměřovat teď, dokud ještě vládne v tchajwanské úžině klid.





Dlouhodobá spolupráce s výsledky





Jak blízcí jsou nám teď Tchajwanci? Za jak blízkého partnera můžeme Tchaj-wan považovat?

Tchaj-wan je náš blízký partner už dlouhodobě. Když se podíváme do historie, tak nadstandardní kontakty mezi exekutivami a legislativami probíhají už 30 let, a to bez nějakého vážnějšího zamrznutí. V poslední době se kamarádíme trošku víc. I pozornost médií je více zaměřená na česko-tchajwanskou spolupráci. Byly tam dvě významné delegace, Vystrčilova v roce 2020 a teď ještě daleko větší.

Myslím si, že i na lidské úrovni ta provázanost mezi Tchaj-wanem a ČR stoupá. Máme velkou turistickou výměnu, spoustu Čechů studuje na Tchaj-wanu, žije na Tchaj-wanu. Stejně tak i spousta Tchajwanců hledá pracovní nebo třeba studijní příležitosti v ČR. Takže já se domnívám, že spolupráce už výsledky má a bude i nadále pokračovat.

„Po celé čtyři dny se stočlenná delegace českých podnikatelů zúčastnila obchodních fór, bilaterálních jednání nebo mezinárodního veletrhu ekologických řešení.“ (ČT24, 28. 3. 2023)

„Jedním z příkladů užší spolupráce je například zavedení přímé letecké linky mezi Tchaj-wanem a Českou republikou.“ (ČRo Plus, 28. 3. 2023)

„Podle Pekarové Adamové mají čeští byznysmeni zájem o spolupráci hlavně v oblasti čipů, ale i dalších druhů technologií.“ (Rž, 28. 3. 2023)

„The Czech Hub in Taiwan was opened jointly by the European Values Center for Security Policy and Czech-Taiwanese Business Chamber.“ (TV Formosa, 27. 3. 2023)

„Czech HUb bude sloužit jako startovní plocha pro každého, koho láká 9 tisíc km vzdálený ostrov inovace a prosperity.“ (ČT24, 28. 3. 2023)

Kdybych se doptal na některá čísla stran ekonomické výměny, tak Tchajwanci jsou nám blíž než Čína, je to tak?

Ano, protože od roku 2007 u nás Tchaj-wan proinvestoval více než 27 miliard korun. Zároveň je ČR největším příjemcem tchajwanských investic ve střední Evropě a druhým největším vývozcem na Tchaj-wan a třetí zemí, která odebírá tchajwanské výrobky. Český export na Tchaj-wan má nadále vzrůstající tendenci a třeba za rok 2021 bylo exportováno zboží za 1,6 miliardy korun.

Takže to partnerství mezi námi a Tchajwanci je ojedinělé i v rámci Evropy, pokud jsem to dobře pochopil?

Úplně ojedinělé není.

Ta míra toho, jak jsme si blízcí a jak moc s Tchaj-wanem obchodujeme…

Ano, to určitě. Jsme v čele evropských zemí, co se týče spolupráce s Tchaj-wanem. Ale hodně nám na paty šlape Litva, která v poslední době udržuje s Tchaj-wanem stále těsnější kontakty a další blízké vztahy s Tchaj-wanem udržují také Slovensko a Polsko. Důvodem je právě to rozčarování z nenaplněných slibů a výhod, které měly plynout ze spolupráce s Čínou.

A jak to my teď tedy máme s tou jednou politikou Číny a jednou Čínou a uznáváním/neuznáváním Tchaj-wanu? Nenašlapujeme tak nějak po špičkách okolo tohoto všeho v diplomacii?

Možná na úvod shrnu, co je politika jedné Číny a co je princip jedné Číny. Protože tyto pojmy se často pletou a Čína se o to i snaží, aby vyvolala jakési zmatení a pak právě díky tomu operovala s pojmy jak se jí to samotné hodí.

Politika jedné Číny říká, že na světě je jen jedna Čína. Její jedinou legitimní vládou je Čínská lidová republika a k postavení Tchaj-wanu se nevyjadřuje. Zatímco princip jedné Číny říká, že na světě je jen jedna Čína, její jedinou legitimní vládu je Čínská lidová republika a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny.



V zájmu ČR je, aby vztahy s Tchaj-wanem široce rozvíjela. A právě tomu odpovídá i fakt, že jako ČR vycházíme z konceptu jedné Číny, který jsme si kreativně přetvořili na naši vlastní politiku jedné Číny, což je ten rozdíl. A je naším zájmem pomoci Tchaj-wanu, aby se i nadále zviditelňoval na mezinárodním poli a mohl třeba se také dělit o své know-how a přispěl k řešení problémů globálního světa.

A právě my tedy rozvíjíme paralelní vztahy jak s Pekingem, tak s Tchaj-pejí, aniž bychom vlastně nějak porušovali tu politiku jedné Číny tak, jak jsme si ji stanovili, protože máme právo na to si utvářet zahraniční politiku takovou, jakou ji sami chceme.

Bezpochyby, přesto je to trošku ve stylu Chytré horákyně. Můžeme posilovat nadále ty vztahy, aniž bychom Tchaj-pej a celý Tchaj-wan uznaly?

Já si myslím, že určitě, protože ani teď nemáme navázané oficiální diplomatické styky s Tchaj-pejí a přes to všechno k té spolupráci dochází.

Ale jestli ji můžeme posunout dál bez toho, aniž by –⁠ teď to řeknu úplně jednoduše –⁠ v Česku byla tchajwanská ambasáda?

Ono také záleží na tom, co si představujete pod pojmem posunout dál. Ale můžeme v ní určitě pokračovat tak, jak ji děláme doposud a můžeme utvářet výhodnou spolupráci jak pro nás, tak i pro Tchaj-wan. A nemyslím si, že by bylo nutné k tomu teď zakládat ambasádu a vlastně to ani není možné momentálně.

To byl jenom takový ilustrativní příklad. Když jsem se tady bavil s vaší kolegyní z projektu Sinopsis, také sinoložkou Simonou Fantovou, tak ta říkala, že by mělo dojít k pevnějšímu ukotvení tchajwanského zastoupení v České republice. Chápu, že ambasáda, to už je krok zase trošku dál. Prostě mě zajímá to, jak dál ještě podporovat tu spolupráci, aniž bychom prostě uznali Tchaj-wan jako takový. Zda to vůbec jde anebo už je to jenom slovíčkaření "my víme, jak to máme s těmi vztahy a vy víte, že vás prostě v tuto chvíli nemůžeme uznat"?

Myslím, že je to potom spíš už jenom slovíčkaření. Prostě momentálně Tchaj-wan uznat nemůžeme. Nebyl by to vhodný bezpečný krok. Ale určitě to pevnější ukotvení tchajwanského zastoupení v Česku probíhá třeba tím, že je zde nová kulturní atašé a tchajpejská kulturní a ekonomická kancelář rozšiřuje své působení teď právě v té kulturní spolupráci.

Ještě jedním z výsledků právě cesty Markéty Pekarové Adamové bylo podepsání prohlášení o vzájemné spolupráci mezi našimi parlamenty. Tato spolupráce nadále probíhá, pokračuje a zintenzivňuje se a myslím si, že pokud to budeme takto dělat dál, tak to bude jedině prospěšné pro obě strany.

A úplně nakonec, protože symboly jsou důležité, to jsme se i na vzájemných česko-tchajwanských vztazích už několikrát přesvědčili, tak měl by po Markétě Pekrové Adamové jet na Tchaj-wan i třeba premiér nebo prezident?

Já si myslím, že rozhodně by byla velká diplomatická událost, kdyby se náš nový prezident Petr Pavel setkal s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Ale za mě určitě v tuto chvíli vhodnější řešení, obzvlášť kdyby tam byl třeba nějaký kratší časový rozestup od těchto dvou návštěv, by bylo vhodnější, kdyby teď tchajwanská prezidentka přijela k nám. Protože přeci jenom výměna má být nějakým způsobem reciproční. A přeci jenom, když se setkají tady, tak si myslím, že by ta symbolika měla další rozměr a bylo by moc hezké vidět tchajwanskou prezidentku u nás.

