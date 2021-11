Tchajwanská strategie proti covidu škodí ekonomice státu. Konec restrikcí je zatím v nedohlednu

Tchaj-wan se po začátku koronavirové pandemie zcela odstřihl od zbytku světa a má skvělé výsledky ve zvládání covidu. Uzavřené hranice si ale vybírají daň na cestovním ruchu, obchodu a životním stylu obyvatel ostrovního státu. Plány otevřít hranice jsou navíc zatím v nedohlednu. Informuje o tom server listu The Guardian. Tchaj-pej 12:27 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatel Tchaj-wanu podstupuje antigenní test ve stánku u letiště v Tchaj-peji | Zdroj: Reuters

Tchaj-wan za prvních 18 měsíců koronavirové pandemie sklízí pochvaly. Zatímco po celém světě rostly počty mrtvých a země se uzavíraly, Tchaj-wan byl bezpečný.

Za skvělé výsledky mohou rychle zavedená proticovidová opatření. Patří sem uzavřené hranice, přísná karanténa pro všechny přijíždějící podstoupená v určených hotelech a vládních zařízeních, intenzivní trasování a velmi široce rozšířené nošení ochrany dýchacích cest.

Země za celou dobu pandemie zaznamenala pouhých 16 430 případů nákazy a 847 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.

Nyní ale, když se celý svět znovuotevírá důsledkem narůstající vakcinace, riskuje ostrovní stát, že zůstane pozadu. Konec přísných opatřeních je totiž v nedohlednu a to se odráží na stavu ekonomiky i na náladě obyvatel Tchaj-wanu.

Uzavřené hranice jsou velkou ranou pro cestovní ruch a zahraniční obchod. Pohoršily si dodavatelské řetězce a poštovní služby s ostatními zeměmi. Turisté mají během pandemie zákaz vstupu do země, a to včetně zahraničních partnerů. Zákaz platil původně i pro rodinné příslušníky obyvatel, to ale nyní vláda zrušila.

„Je opravdu velmi těžké nebýt s někým, koho milujete,“ říká serveru The Guardian Francouz Clement Potier, jehož přítelkyně je uzavřená na Tchaj-wanu a nemohou se setkat. Částečné zrušení zákazu pro rodinné příslušníky bylo pro Potiera prý ještě větší ranou. „Víte, že pro někoho to možné je, ale ne pro vás,“ vysvětluje.

Některé tchajwanské podniky závislé na globálním trhu začaly plánovat i přesunutí výroby mimo ostrov, vzhledem k tomu, že nevědí, kdy covidové restrikce skončí.

Strategie covid nula

V červenci sdělila skupina ekonomů, že strategie „covid nula“ zavedená v asijských zemích „přinesla jak zdravotní, tak ekonomické výhody a byla populární“.

Celkově je ale podle ekonomů tato strategie neudržitelná a nebude životaschopná, jakmile se ekonomika znovuotevře. Strategie by podle nich udržitelná byla pouze v případě, že by ji zavedl celý svět, a to se nestalo.

V roce 2019 zaznamenal Tchaj-wan 29 milionů zahraničních návštěv. V roce 2020 jich bylo vzhledem k pandemii 3,9 milionu a letos zatím jen pouhých 335 tisíc.

„Jak dlouho je to udržitelné? Platíme za to daň,“ říká profesor Chunhuei Chi, ředitel centra pro globální zdraví Oregonské státní univerzity. „Tchaj-wan obětoval mezinárodní spolupráci v obchodu a výměně,“ podotýká.