Čínský prezident varoval Bidena ohledně Tchaj-wanu. USA by si neměly zahrávat s ohněm, řekl

Čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že Spojené státy by si neměly „zahrávat s ohněm“, pokud jde o přístup ke Tchaj-wanu. Upozornil na to amerického prezidenta Joea Bidena během jejich čtvrtečního telefonátu. Podle agentur Reuters a AFP to uvádí čínská státní média. Biden během rozhovoru zdůraznil, že se americká politika ohledně Tchaj-wanu nezměnila a že jsou Spojené státy proti „jednostranným snahám“ měnit stávající stav.

Peking 22:32 28. 7. 2022 (Aktualizováno: 23:36 28. 7. 2022)