Tchajwanští progresivisté ztrácejí před volbami hlasy. Mladé voliče z generace Z jim přebírá nová strana

Již tuto sobotu se na Tchaj-wanu konají prezidentské volby, které rozhodnou o dalším směřování země a o jejím vztahu k Číně. Do nikdy nekončícího duelu mezi Demokratickou pokrokovou stranu (DPP) a konzervativním Kuomintangem (KMT) se vklínila nová strana. Tchajwanská lidová strana (TPP) v čele s prezidentským kandidátem Kche Wen-čeem přebírá konkurentům mladé voliče, kterým se nelíbí dlouholetý systém dvou stran. Tchaj-wan 15:14 12. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kche Wen-čeovi (TPP) podporovatelé na předvolební akci v Kao-siungu. | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Letošní prezidentské volby na Tchaj-wanu se od předchozích liší. Místo běžného duelu dvou dominujících stran, což je systém, který lze znát třeba z prezidentských voleb ve Spojených státech, se do boje o prezidentské křeslo přidala ještě třetí strana. TPP v čele s bývalým profesorem Kche Wen-čeem sice vznikla až v roce 2019, ale velmi rychle si našla cílovou skupinu mezi mladými, primárně z takzvané generace Z.

Kche byl kdysi starostou Tchaj-peje, ale on ani jeho TPP nikdy nezastávali celostátní funkce. Nedostatek politických zkušeností však není pro jeho voliče překážkou. „Myslím, že ačkoli je Kche úplně nová volba, soudě podle jeho názorů a vyjadřování lze pochopit jeho úmysly,“ řekla 28letá Vivian zpravodajskému portálu Al-Džazíra.

Vivian uvedla, že před čtyřmi lety v prezidentských volbách 2020 volila současnou DPP, stejně jako mnoho dalších mladých lidí. Tentokrát je to však jiné. Vivian chce změnu oproti obvyklému soupeření dvou stran mezi DPP a KMT, a není sama. To by mohlo být znepokojivé znamení pro letošního progresivistického prezidentského kandidáta Williama Laje (DPP).

Prezidentský kandidát William Laj při předvolební kampani v Tchaj-peji | Foto: Carlos Garcia Rawlins | Zdroj: Reuters

Oslovení mladých lidí je nejnovější výzvou pro politickou stranu, která se dříve musela potýkat s problémy, jako je stanné právo, zavedené konzervativní stranou KMT, která stála v čele Tchaj-wanu od 40. let 20. století do roku 2000, či kontroverze ohledně zatčení svého prvního prezidenta Čchen Šuej-biana v roce 2008 kvůli obvinění z korupce.

Úspěchy DPP oživilo v roce 2014 Slunečnicové hnutí, klíčový studentský protest proti kontroverzní obchodní dohodě, která by Pekingu poskytla větší vliv na Tchaj-wan. Když DPP absorbovala mnoho aktivistů Slunečnicového hnutí, získala si strana trvalou popularitu u mnoha mileniálů a osm let v prezidentském paláci.

Druhá generace demokracie

Nyní, o deset let později, se na Tchaj-wanu objevuje nová, silná generace voličů z generace Z a mladších mileniálů narozených na přelomu 90. a 90. let 20. století. Ta vnímá DPP ne jako stranu outsiderů, kterou dříve byli, ale jako „součást establishmentu“.

Někteří členové DPP mají pro tuto skupinu mladých voličů dokonce název: ming-ču fu-er-taj neboli „druhá generace demokracie“. Tento výraz využívá hanlivého označení fu-er-taj, jako označení pro lidi, kteří se narodili do bohatství.

Na Tchaj-wanu vyrostli ming-ču fu-er-taj dlouho po skončení stanného práva v roce 1987 nebo po studentském hnutí White Lily v roce 1990, které vedlo k prvním demokratickým volbám na ostrově. Tito voliči ve věku od 20 do 29 let (voliči na Tchaj-wanu musí být starší 20 let – pozn. red.) tvoří podle Ústřední volební komise více než 14 % voličů.

Světové volby 2024: Soupeření o amerického prezidenta, eurovolby i hlasování na Tchaj-wanu Číst článek

„Mladší lidé nemají zkušenosti s bojem za demokracii. Historii demokracie na Tchaj-wanu znají jen z učebnic, ale nevědí, jak za ni bojovali lidé jako náš prezident a vlastně mnozí další,“ řekla Al-Džazíře třicetiletá kandidátka DPP do parlamentu Chuang Ťie.

Chuang se zamýšlela nad tím, zda tento mírný pocit apatie není také známkou úspěchu tchajwanské demokracie; že lidé již nemusí bojovat za své politické a občanské svobody. „Možná je to pro mladou generaci dobře, protože si mohou užívat svobody a demokracie a nemusí o tom přemýšlet,“ řekla.

Každodenní starosti mladých Tchajwanců

Letošní kampaň se podle Chuang vede převážně na domácí půdě, zatímco regionální a globální události, které ovlivnily volby v roce 2020, jako například demokratické protesty v Hongkongu, ustoupily do pozadí.

Aby se v Číně opravdu něco změnilo, musel by nejdřív Si Ťin-pching zemřít, říká sinoložka Lomová Číst článek

Mnohé obavy mladých Tchajwanců jsou podobné problémům, s nimiž se potýkají mladí lidé jinde ve světě, jako jsou rostoucí životní náklady ve velkých městech či problém s dostupným bydlením což se DPP za posledních osm let nepodařilo vyřešit.

Kcheovi příznivci hovoří o tom, že se jim líbí jeho přímý styl komunikace a využívání sociálních médií jako například využívání živého vysílání TPP na facebooku a instagramu, díky němuž se voliči cítí straně blíže a mohli jejím členům přímo klást otázky.

Kche je jediným hlavním kandidátem, který je trendem na TikToku na Tchaj-wanu, kde 11. ledna hashtag #柯文科2024 (#Kche Wen-če 2024) patřil mezi 20 nejsledovanějších.

Kche Wen-če (TPP) | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Ne všichni mladí Tchajwanci vidí bývalého starostu Tchaj-peje v tak pozitivním světle.

„Kche sice umí mluvit s voliči a říkat jim to, co chtějí slyšet, ale chybí mu potřebné zkušenosti a pověření v oblasti vedení“, uvedl šestadvacetiletý Čchen Šu-wej.

Kche také ztratil část podpory voličů po přerušeném pokusu o společnou kandidátku s KMT v listopadu, což zanechalo otázky ohledně jeho vyjednávacích schopností a politické obratnosti.

Přestože se Kcheova strana staví do pozice jakési třetí cesty, některé jeho politické kroky jsou podobné těm, které nabízejí ostatní strany.

Vyzval Tchaj-wan k obnovení rozhovorů o obchodní dohodě s Čínou, kterou vedla právě KMT a která před deseti lety vyvolala Slunečnicové hnutí.

Stejně tak jeho podpora zachování „statu quo“ Tchaj-wanu je velmi podobná oběma stranám. Někteří analytici již předpověděli, že tchajwanská politika vůči Číně zůstane do značné míry stejná bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby.