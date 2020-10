Tchajwanský dar do Česka stále nedorazil. Převoz linek na výrobu roušek provází úřední problémy

Pět linek na výrobu ochranných roušek, které Česku darovala tchajwanská firma při nedávné návštěvě senátní delegace, zůstává dál na Tchajwanu. Zatím není jasné, kdy se stroje do Česka dostanou a za jak dlouho budou moct začít roušky vyrábět. Převzetí daru naráží na administrativní problémy a úřady si záležitost zatím přehazují jako příslovečný horký brambor, zjistil Radiožurnál. Praha 14:20 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejasné zůstává především to, kdo má převoz výrobních linek na roušky za českou stranu zajistit (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Vyřešit se přitom musí ještě mnoho. Zajištěn není letecký transport strojů z Tchaj-wanu, do Česka musí přicestovat tchajwanští technici, aby tady stroje zprovoznili a naučili české pracovníky, jak se obsluhují. Nutné je také vyřešit cla, podepsat darovací smlouvu nebo vybrat firmy, které budou linky v Česku provozovat.

„Lidé se o to zajímají a firmy se na nás obrací. My jim ale musím říct, že musí na výběrová kritéria počkat. Zodpovědná instituce musí určit, jestli to bude firma se zkušenostmi, s určitým obratem nebo regionálním založením,“ řekl Radiožurnálu ředitel Česko-tchajwanské obchodní společnosti Pavel Diviš. Všech pět tchajwanských linek bude podle Diviše připraveno k transportu na konci října.

Přehled není ani v tom, kdo celou záležitost zařizuje. Situace, kdy Česká republika, jako stát, dostala nějaký dar, je nezvyklá. A proces proto hned od začátku vázne na tom, kdo by měl převoz a instalaci strojů zajistit. Přirozeně se nabízí, že by to měl být Senát, který návštěvu Tchaj-wanu organizoval, ten pro to však nedisponuje potřebnými pravomocemi.

„Jsem z toho mírně rozpačitý. Pan premiér to dal na starosti ministerstvu zahraničí a od té doby se nic moc neděje. Tenhle přístup mě přestává bavit a musí se určit kontaktní osoba z české strany. Podle mě by to mělo být právě ministerstvo zahraničních věcí,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Po ustavení jedné zodpovědné osoby, která by proces přijetí tchajwanských výrobních linek na roušky měla na starost, volá i Česko-tchajwanská obchodní společnost a další firmy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prvně pověřil ministerstvo zahraničí, ovšem podle senátora Lumíra Kantora (KDU-ČSL), který za horní komoru záležitosti okolo tchajwanských výrobních linek řeší, je aktuálně předání daru v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. S jeho náměstkyní Martinou Tauberovou připravují například kritéria pro výběrové řízení.

„U nás v Senátu je velmi důležité, abychom věděli, že to přijde, kam to má přijít a kde se stroji budou umět zacházet a udržet je v chodu,“ upřesnil Kantor.

Ministerstvo průmyslu a obchodu záležitost nechtělo komentovat. Mluvčí resortu Štěpánka Filipová řekla, že je to předčasné a podrobnosti slíbila dodat přibližně za dva týdny.

Tchajwanské linky jsou schopné vyrobit až milion roušek za týden. Podle odhadu Lumíra Kantora ale budou v Česku v provozu nejdřív na začátku příštího roku. Až se stroje rozjedou, musí navíc ještě jimi vyrobené roušky dostat patřičný certifikát, aby se mohly oficiálně používat.