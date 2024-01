Čína bude na Tchaj-wan tlačit bez ohledu na vítěze voleb. Očekávám agresivní jednání, říká expertka

Tchajwanci volí nový parlament a prezidenta. „Volební atmosféra na Tchaj-wanu je inspirující. Je vidět, že lidé tu berou hlasování opravdu vážně,“ říká Sara Newland, která působí v Tchaj-peji a zabývá se výzkumem místní politiky. Volby bude pozorně pozorovat celý svět i Čína. „Čína má jasnou preferenci. Nelíbí se jí vládnoucí strana DPP, která označuje Tchaj-wan za nezávislý,“ popisuje expertka v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Tchaj-pej 9:46 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tchajwanci volí nový parlament a prezidenta | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Celý svět sleduje sobotní prezidentské volby na Tchaj-wanu. Jaká nálada panuje v hlavním městě Tchaj-wanu, Tchaj-peji, kde se nacházíte?

Volební atmosféra na Tchaj-wanu je pro mě inspirující. Je vidět, že lidé tu berou hlasování opravdu vážně. Myslím, že na to má dopad i to, že ještě poměrně nedávno tu panoval autoritářský režim a lidé k volbám chodit nemohli. Tchaj-wan měl své první demokratické prezidentské volby až v roce 1996 a pro celou řadu lidí jsou proto demokratické volby významnou událostí, které si považují.

Doktorka Sara Newland je odbornou asistentkou na Smith College v Massachusetts v USA. V současné době působí v Tchaj-peji a zabývá se výzkumem místní politiky na Tchaj-wanu a angažovaností na nižší než národní úrovni mezi USA, Čínou a Tchaj-wanem. Je členkou programu Public Intellectuals Program a Národního výboru pro americko-čínské vztahy.

Kampaň je vidět především na ulicích. Když vyjdete ráno z domu, stojí představitelé jednotlivých stran na ulicích s megafony a snaží se na poslední chvíli nalákat voliče. Všude visí volební plakátky a lidé s sebou nosí volební vlaječky. Každý večer se konají obří shromáždění pro podporovatele jednotlivých stran, kde prezidentští kandidáti vystupují a promlouvají ke svým voličům na gigantických pódiích.

Nicméně mám pocit, že na rozdíl od voleb před čtyřmi lety není hlavní otázkou, zda bude Tchaj-wan demokracií, či nikoliv. Letos je hlavní otázkou, jakým způsobem a v jaké intenzitě bude Tchaj-wan ochotný jednat s Čínou.

Před čtyřmi lety měli tchajwanští voliči skutečný pocit existenciální hrozby v kontextu protestů v Hongkongu a velmi represivní reakce ze strany Číny. Lidé měli pocit, že svou podporou Demokratické pokrokové strany (DPP) zachraňují demokracii Tchaj-wanu. Účast byla velmi vysoká a k volbám přišlo zejména hodně mladých voličů.

Letos mají volby odlišný nádech. DPP je u moci již osm let a myslím si, že řada lidí je z jejich vlády otrávená. Zejména mladí lidé, pro které je DPP jedinou stranou, kterou znají. Jsou připraveni na změnu. Ve hře je letos poprvé i nová třetí strana, Tchajwanská lidová strana (TPP), v čele s prezidentským kandidátem Kche Wen-če, který přebírá mladé voliče právě vládnoucí straně DPP.

Proč jsou tyto volby významné nejen pro Tchaj-wan, ale celý svět – obzvlášť Spojené státy americké?

Samozřejmě existují obavy ohledně budoucnosti Tchajwanského průlivu jako potenciálního ohniska ozbrojeného konfliktu, pokud by se Čína rozhodla na Tchaj-wan zaútočit.

Čína má jasnou preferenci v této volbě. Nelíbí se jí vládnoucí strana DPP, která označuje Tchaj-wan za nezávislý. Celý svět proto sleduje, jak Peking zareaguje, bez ohledu na to, kdo bude zvolen, zda Čína bude akceptovat výsledky, nebo projeví svůj hněv prostřednictvím nějaké formy ekonomické či vojenské odvety.

Co se Spojených států týče, tak Washington má s Tchaj-wanem společný zájem na zachování současného stavu, co se vlivu Číny týče. Předpokládám, že vláda Spojených států je připravena spolupracovat s kýmkoli, kdo bude zvolen novým tchajwanským prezidentem.

Americký prezident Joe Biden v posledních letech několikrát zmínil, že by v případě čínské invaze Tchaj-wan podpořil. I přesto pamatuje na tchajwanském ostrově míra skepse vůči Spojeným států. Odkud plyne?

Zejména od KMT (Kuomintang, opoziční konzervativní strana, pozn. red.). Někteří politici z KMT skutečně podporují jakousi naraci skepse vůči Americe. Propagují narativ, že Tchaj-wan nemůže důvěřovat Spojeným státům, že Spojené státy nejsou spolehlivým partnerem a že v případě čínské invaze by Spojené státy nepřišly Tchaj-wanu na pomoc, nebo alespoň že by se na to Tchaj-wan nemohl spoléhat.

Pravdou je, že vztah mezi současnou vládnoucí stranou DPP a Washingtonem je v posledních osmi letech vesměs pozitivní. V případě, že by voliči zvolili KMT, předpokládám, že by svůj negativní tón vůči Spojeným státům obrátili.

Útlak Tchaj-wanu Čínou je často přirovnávaný k útlaku Ukrajiny Ruskem. Je podle vás Tchaj-wan v podobné pozici jako byla Ukrajina před invazí v únoru 2022?

Ano, v něčem s tím srovnáním souhlasím. Jak Rusko, tak Čína rády propagují jakýsi zidealizovaný příběh o minulosti, který zobrazuje Ukrajinu nebo Tchaj-wan jako by vždy byly součástí ruského nebo čínského území. Je to příběh, se kterým se lidé na Tchaj-wanu a většina historiků, neztotožňují.

Nicméně čínská vláda tuhle verzi historie propaguje velmi agresivně. Pro řadu čínských úřadů platí, že Tchaj-wan je součástí Číny a měl by proto být řízen Komunistickou stranou. Peking se není schopný zavázat k tomu, že k začlenění Tchaj-wanu do Číny nepoužije násilí. Jak se budoucí tchajwanská vláda vyrovná s touto hrozbou, je pro mnohé voliče rozhodujícím faktorem.

S hrozbou války tu lidé žijí dlouhodobě, ale nemyslím si, že by to pro ně byl každodenní strach, tak jako byla válka s Ruskem pro Ukrajince, tak, jak to někdy bývá vykreslováno v anglickojazyčných médiích.

Lidé jsou zvyklí na komentáře Si Ťin-pchinga o tom, jak se Tchaj-wan určitě sjednotí s pevninskou částí Číny, což pronesl naposledy na začátku roku. Tyto druhy výroků z Pekingu slýcháme pořád.

V úterý tohoto týdne dostali Tchajwanci na mobily varování, že nad jihem ostrova přeletěl čínský satelit. Jaký vzkaz tím chtěla čínská vláda poslat?

Takové události se dějí pravidelně. Za několik posledních týdnů se objevily nejen čínské satelity, ale také balony. Podle Číny šlo o balony monitorující počasí, podle Tchaj-wanu o špionážní balony. A tak je to pořád dokola. V posledních několika letech také dramaticky vzrostl počet čínských vojenských letadel, která se dostala do vzdušného prostoru kolem Tchaj-wanu.

Stoupla také čínská vojenská aktivita v Tchajwanském průlivu. Místní žijí s mnohem vyšší úrovní čínské vojenské agrese než dříve. Takže otázka, zda byl ten satelit vyslán, aby znepokojil voliče, nebo zda byl jen normální součástí čínské politiky zastrašování, se nikdy nedozvíme. Čína se Tchaj-wanu neustále připomíná, neustále říká „jsme tu za rohem“.

Kromě toho vede Čína také dezinformační kampaň. V prosinci minulého roku musel tchajwanský ministr práce a sociálních věcí uvést na pravou míru, že na Tchaj-wan nemíří stovky tisící Indů za prací a za účelem zneužívání místních žen.

Ano, jednou z věcí, kterou Čína dělá, je, že čínská média přebírají dezinformace, které se objevují na tchajwanských sociálních sítích, reinterpretují je ve svůj prospěch a pak je posílají zpět do oběhu.

Úspěšné jsou především zprávy o skepticismu vůči Americe, tedy myšlenka, že Tchaj-wan nemůže být bráněn a že kladné vztahy s USA zapletou Tchajwance do války. To jsou obzvlášť efektivní zprávy, protože je mimo jiné slýcháme od členů KMT.

Samozřejmě se také objevuje různý obsah, který je vytvořen pomocí nástrojů umělé inteligence, deepfaků a podobně. A například kandidát strany TPP Kche Wen-če hojně využívá TikTok ve své kampani, což ale vede k tomu, že se na této platformě vyskytuje obsah, který mu nenáleží, ačkoliv to tak vypadá.

Posledních deset dní platí moratorium na předvolební průzkumy, zda dezinformační kampaň uspěla, či nikoliv se dozvíme až poté, co budeme mít výsledky.

Podle průzkumů před deseti dny to vypadalo, že volby vyhraje Laj Čching-tche, vicepremiér a kandidát DPP. Jaká bude podle vás reakce Pekingu v případě, že Laj zvítězí?

Bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, Peking bude vyvíjet tlak. Podle mě je pravděpodobné, že v případě výhry DPP dojde k nárůstu vojenské agrese ze strany Číny. Zároveň si nemyslím, že žádná z těch tří hlavních stran dá Si Ťin-pchingovi to, co chce, žádná z nich neodevzdá Tchaj-wan Číně. To je něco, co snad nechce žádný tchajwanský volič.

V ideálním případě poskytne Peking nové vládnoucí straně, ať už DPP nebo KMT, čas na vyladění jejich komunikace vůči Číně, ale na základě historické zkušenosti spíše očekávám agresivní jednání bez ohledu na to, koho tchajwanští voliči vyberou ve volbách.

Myslíte si, že v dohledné době dojde k vojenskému útoku na Tchaj-wan?

Myslím, že je to něco, čeho se část tchajwanského voličstva obává. Nemyslím si však, že je v zájmu Číny Tchaj-wan napadnout. Bylo by to pro ně příliš ekonomicky ničivé.

Válka by byla devastující nejen pro Tchaj-wan, ale také pro Čínu, která se v současné době potýká se závažnými sociálními a ekonomickými problémy na pevnině. Osobně nemám obavy z invaze v dohledné době.