Tchajwanci si své obchodní partnery hýčkají. Musí ale navázat osobní vztah, popisuje podnikatel

Předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) doprovázela do Jižní Koreje a na Tchaj-wan početná skupina podnikatelů, mezi nimi i Lukáš Brchl, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Dronetag: „Tchajwanci nemají ve světě moc přátel, takže jakmile je někde náznak, že by tu měli mít rovnocenného přítele a partnera pro obchod, tak nás vítají s otevřenou náručí." Interview Plus Praha 18:14 31. března 2023

„Tím, že je to vlastně politická mise, tak pro spoustu těch firem to zrychlí jednání. V Asii se byznys běžně uzavírá mnohem déle než třeba v Evropě nebo v Americe, klidně i rok. Tchajwanští politici se snaží být maximálně vstřícní, zahrnují nás dárky a nápady, jak by s Českem chtěli spolupracovat,“ popisuje.

Brchl vysvětluje, že dárky jsou významným symbolem a důkazem toho, že si lidé naslouchají. Svým partnerům tak například přivezl knihy od Čapka nebo Kundery podle toho, jaké jsou jejich žánry. Jiní členové delegace zase darovali křišťálové sklo, na oplátku dostávají třeba čaj a další symbolické předměty včetně například plyšáků.

Schůzky tu netrvají hodinu, ale protáhnou se klidně i na celý den. Samotný byznys se přitom řeší jen menšinu času, jde o to se poznat a navázat osobní vztahy během společného oběda nebo procházky po památkách. „Když tam ten osobní vztah není, tak není ani žádná vstřícnost vůči obchodnímu partnerovi,“ konstatuje.

Tchajwanským specifikem je i to, že ani významné firmy nemají funkční webové stránky. „Je problém je najít. A když už seženete kontakt, tak není záruka, že se s vámi budou chtít bavit. V rámci této mise obrovskou roli sehrála Česko-taiwanská obchodní komora, jinak by bylo obtížné se tu orientovat,“ doplňuje.

Jiní Číňané

Firma Dronetag se zabývá výrobou příslušenství pro drony, u kterých zajišťuje, aby se spolu nesrazily, a zprostředkovává komunikaci s ostatními účastníky letového provozu. Brchl deklaruje, že jsou schopni obchodovat s Čínou i Tchaj-wanem zároveň. Napětí je prý spíše na politické úrovni a běžných lidí, kteří na ostrově s Čínou obchodují, se příliš nedotýká.

„Čína je takový velký pes, který štěká, ale zatím se zdá, že nekouše. Snaží se ukazovat svou sílu, ale Tchaj-wan je pro ni jeden z hlavních obchodních partnerů, bez kterého se vlastně neobejdou,“ upozorňuje s tím, že na dodávkách některých polovodičů je Čína životně závislá a Tchajwanci jsou odhodlaní se bránit.

Zároveň je prý ale třeba počítat s tím, že na podnikání v tomto regionu může mít politika vliv, firma se proto snaží diverzifikovat své dodavatele a výrobce, aby i v případě válečného konfliktu mohla dál fungovat.

Firma nyní na Tchaj-wanu hledá možnosti pro rozšíření výroby, což v Číně nepřipadá v úvahu. „Jsou to Číňané, ale ta kultura je natolik jiná, že se tady člověk nemusí bát. A neplatí to jen v byznysu. Člověk se nemusí bát, že by ho tu někdo chtěl v něčem podvést. Vždycky říkám, že Tchaj-wan je jediná země, kde jako turista platíte za všechno méně peněz než místní,“ přibližuje.

„Jejich cílem je spolupracovat desítky let, nepřipadá v úvahu, aby vám partner vrazil kudlu do zad. Naopak v Číně jsme třeba poptávali výrobu baterek a jedna firma, která se tvářila, že má tisíce lidí a čtyři fabriky, tak druhý den přestala existovat. Na Tchaj-wanu vás pozvou do fabriky a ještě vám zaplatí ubytování. Je to úplně jiná úroveň jednání,“ dodává Brchl.

