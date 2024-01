Tchajwanské volby jsou pro Čínu malou útěchou. Sjednocení ale Tchajwanci odmítají, popisuje sinolog

Přestože nově zvolený tchajwanský prezident William Laj v povolebním projevu slíbil dialog a spolupráci s Čínskou lidovou republikou, pro Peking je nadále nebezpečným separatistou. „Volby jsou vždy historickou událostí a vzhledem ke křehké pozici Tchaj-wanu jsou velmi důležité. Zajímavé ale je, že se to neprojevilo nějakou vypjatou atmosférou, ta byla velmi klidná,“ popisuje pro Český rozhlas Plus sinolog Martin Hála, který volby osobně sledoval. Interview Plus Tchaj-Pej 0:10 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledek voleb vidí sinolog Martin Hála jako varování voličů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Setrvalý a dosti silný tlak z čínské pevniny možná vede k tomu, že se lidé nezaobírají malichernostmi. Spory vedou, ale civilizovaným způsobem v porovnání s tím, co vidíme u nás v parlamentu,“ dodává ředitel projektu Sinopsis.

Všichni tři kandidáti se prý hlásili ke kontinuitě stávající zahraniční politiky, kterou po dvě funkční období razila současná prezidentka Cchaj Jing-wen. Její nástupce bude opět z Demokratické pokrokové strany, byť v jednokolových prezidentských volbách získal jen 40 procent hlasů.

„Je to vítězství, ale současně varování od voličů, kteří už jsou trošku unavení. A vedle zahraničně-politických záležitostí rezonují i místní témata, především dostupné bydlení pro mladé rodiny, což je v zemi dlouhodobý problém. A v souběžně konaných parlamentních volbách strana ztratila většinu,“ přibližuje Hála.

Pro Peking je prý útěchou, že vládní strana získala mnohem méně hlasů oproti minulým volbám, a ihned přišel s tvrzením, že Laj nemá dostatečnou legitimitu, aby reprezentoval celou tchajwanskou společnost.

Tchajwanci především

Číně prý Laj vadí kvůli svým dřívějším postojům v otázce tchajwanské samostatnosti, kdy léta prosazoval formální vyhlášení nezávislosti.

„Oficiální linie strany je, že Tchaj-wan je de facto nezávislý stát, pouze nemá zapotřebí to oficiálně deklarovat. Cchaj Jing-wen to formulovala tak, že Tchaj-wan byl vždy nezávislý a není potřeba nezávislost deklarovat,“ popisuje sinolog.

Naopak Čína se dlouhodobě snaží ovlivňovat politickou situaci na Tchaj-wanu a dosáhnout „mírového sjednocení“. K tomu by ale musela změnit smýšlení naprosté většiny Tchajwanců, kteří sjednocení s Čínskou lidovou republikou odmítají.

„Podle průzkumů přes 90 procent Tchajwanců dává přednost současnému stavu. A pokud jde o identitu, stále více se jich kloní k tomu, že jsou buďto pouze Tchajwanci, anebo Tchajwanci především a na druhém místě Číňané,“ vysvětluje.

Hála se domnívá, že hrozba vojenského konfliktu v souvislosti s Tchaj-wanem nyní není zcela bezprostřední, protože Čínská lidová republika má dost svých problémů, a to včetně armády. „Pokud by ke konfliktu došlo, je docela možné, že by přerostl v regionální a možná globální konflikt,“ dodává závěrem.

