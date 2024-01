Tchajwanským prezidentem se stane Laj prosazující nezávislost. Opoziční sok už uznal porážku

Čtyřiašedesátiletý Laj je viceprezidentem od května 2020 a od loňského ledna stojí v čele vládní Demokratické pokrokové strany (DPP). V předvolební kampani slíbil mimo jiné pokračovat ve snaze o to, aby Tchaj-wan uznaly jako nezávislý stát další země. Dosud tak činí jen 13 zemí, většinou z Latinské Ameriky a Tichomoří. Některé země, včetně USA nebo Česka, s Tchaj-wanem udržují neoficiální vztahy.

Newly elected president of Taiwan, William Lai speaking at international press conference in Taiwan “I want it thank the other two candidates for respecting the spark of democracy” pic.twitter.com/UudNQ5O96Y