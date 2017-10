Technokrat z bažiny skandálu, snovač snů i hráč na druhé housle. Seznamte se: noví vůdci Číny

19. sjezd Komunistické strany Číny je u konce - a spolu s ním i dohady, kdo se na příštích pět let chopí otěží Čínské lidové republiky.

Své nové vůdce v podobě stálého výboru politbyra představili čínští komunisté ve středu. A ačkoli v nejmocnějším orgánu v zemi vidíme dvě dobře známé tváře, rozuměj premiéra Li Kche-čchianga a samozřejmě i generálního tajemníka KS Číny a prezidenta Si Ťin-pchinga, sedmičlenný výbor občerstvilo také pět nováčků.

Od letošního října patří mezi nejmocnější muže světa. Seznamte se s nimi.

Seznamte se: toto jsou od října 2017 nejmocnější muži Číny. Zleva Chan Čeng, Wang Chu-ning, Li Čan-šu, Si Ťin-pching, Li Kche-čchiang, Wang Jang and Čao Le-ťi. 25. října 2017, Peking. | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Starý dobrý přítel: Li Čan-šu (67)

Byl vždycky nablízku. Když se Si Ťin-pching měnil z obyčejného generálního tajemníka strany na "jádro" stranického vedení, byl prvním členem politbyra, který tuto ideologickou metamorfózu čínského vůdce prosazoval - stejně jako byl prvním vrcholovým kádrem, který Si Ťin-pchingovi vyjádřil "absolutní loajalitu".

Byl po Si Ťin-pchingově boku na téměř všech velkých cestách, domácích i zahraničních, a někdy přijel dokonce už před prezidentem, třeba v roce 2015 do Moskvy, kde u Vladimira Putina připravoval terén pro chystanou Si Ťin-pchingovu návštěvu. Byl poblíž v 80. letech, kdy se se Si Ťin-pchingem sblížili, tenkrát oba ve funkci okresních hlav strany v provincii Che-pej.

Byl blízko na začátku tisíciletí, kdy Si Ťin-pchingově matce Čchi Sin a jeho sourozencům pomáhal sbírat informace pro biografii Si Ťin-pchingova otce, významného revolucionáře Si Čung-süna. Byl tu i v květnu 2011, kdy se s (tehdy ještě) viceprezidentem Sim shodl v plodných diskusích o směřování Číny a dost možná tím napomohl svému výstupu na ty nejvyšší příčky čínské moci.

A absolvent politické výchovy na chepejské univerzitě a následný nejvyšší hodnostář v provinciích Che-pej, Šen-si a Chej-lung-ťiang je svému dlouholetému příteli Si Ťin-pchingovi velmi blízko i dnes - jako nový člen stálého výboru politbyra a brzy pravděpodobně i předseda Všečínského shromáždění lidových zástupců čili čínského parlamentu.

Kde by však mohl být, kdyby na životní křižovatce zahnul jiným směrem? Kromě nejmocnějšího muže Číny má totiž Li Čan-šu blízko i k literatuře. "Snil jsem, že se stanu novinářem. Z různých důvodů jsem neuspěl. Ale pořád jsem amaterský nadšenec do novinářské práce," svěřil se v roce 2008.

Básně ovšem píše dodnes.

Li Čan-šu. | Zdroj: Reuters

Šprýmař-reformátor: Wang Jang (62)

Sedm mocných Číny: Wang Jang. | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Než se tento týden stal členem stálého výboru, stál už hodně vysoko, konkrétně na postech jednoho ze čtyř vicepremiérů Čínské lidové republiky a člena politbyra. Wang Jang je však mnohem víc.

Tak předně: pokládají ho za přesvědčeného reformátora ekonomiky. V letech 2007-2012, kdy působil jako tajemník strany v průmyslové provincii Kuang-tung, se zasadil o důležité kroky (možná spíš skoky) vpřed. Pod Wangovým vedením se centrum provincie Kanton stalo prvním čínským městem, které zveřejnilo svůj rozpočet; přijalo také opatření, která lidem z venkova usnadnily cestu za prací v urbánních centrech.

Reformy v Kuang-tungu se uskutečňovaly ve jménu chytlavého sloganu, který lze do češtiny převést do méně poetické podoby "Vyprázdněte klec a pusťte dovnitř správné ptáky." Wang Jangův liberální, trhu otevřený přístup se zaměřoval také na transformaci levné tovární výroby do prvotřídní produkce.

Wangův "kuangtungský model" byl tehdy srovnáván s "čchungčchingským modelem", jak se přezdívalo konzervativnější cestě Po Si-laje, šéfa strany v megalopoli Čchung-čching a oslavovaného autora tzv. "čchungčchingského zázraku". (Po Si-laje však oslavovali jen do té doby, než se stal ústřední tváří obřího skandálu spjatého s korupcí a dokonce i vraždou a byl v roce 2013 odsouzen k doživotnímu trestu vězení, pozn. red.)

Wang Jang. | Zdroj: Reuters

Wang Jang má na kontě také další mimořádný úspěch. Před šesti lety totiž nevídaně vstřícně vyřešil kritickou situaci ve vesnici Wu-kchan, kde se vesničané vzbouřili proti záborům pozemků ze strany místní vlády. Wang tehdy zasáhl ve prospěch vesničanů: provinilé funkcionáře odvolal, půdu rozdělil mezi rolníky z Wu-kchanu a umožnil wukchanským zvolit si vlastní vůdce.

Sám pochází z města, konkrétně ze Su-čou (provincie An-chuej), proslulého krásou svých zahrad. Sedmnáctiletý Wang však místo zahradničení nastoupil do fabriky. Do strany vstoupil až později; cestu k politickému vzestupu mu otevřela reformní éra Teng Siao-pchinga. Ze starosty města Tchung-li byl zástupce šéfa provincie a posléze i náměstek Národní rozvojové a reformní komise.

A z toho je dnes jeden ze sedmi nejmocnějších mužů Číny, jehož zásadním úkolem má být finanční politika a snížení úrovně chudoby (jedna ze Si Ťin-pchingových vnitropolitických priorit, pozn red.). Uvidíme, zda si při plnění náročného úkolu občas zažertuje, jak to udělal na washingtonském summitu o čínsko-amerických vztazích. Ty tenkrát přirovnal k manželství, byť rychle dodal, že s americkým ministrem financí rozhodně nehodlá vstupovat do stejnopohlavního svazku. "A nemůžeme se pustit do rozvodu jako Wendi Deng a Rupert Murdoch. Zaplatili bychom příliš vysokou cenu," zavtipkoval.

Nicméně palčivější otázkou než zachování smyslu pro humor je Wangův liberální kurz. "Peking teď utahuje ideologické šrouby a Wangův liberální pohled by mohl pomoct srovnat obraz nejvyššího vedení v očích veřejnosti. Jenže Wang v poslední době není v 'emancipaci mysli' příliš vehementní. Ve skutečnosti se do odvážných, liberálních výroků v posledních několika letech pustil jen zřídka," píše deník South Morning China Post.

Technokrat z bažiny skandálu: Chan Čeng (63)

Sedm mocných Číny: Chan Čeng. | Zdroj: Reuters

Vyváznout z bažiny skandálu, když už se v ní jednou smočíte? Na první pohled tak trochu zázrak. Jenže když se umíte pohybovat v ošemetných vodách a k tomu máte štěstí, tak to dokážete - přesně jako Chan Čeng.

V roce 2003, ve 48 letech, se zapsal do dějin jako jeden z nejmladších starostů penězi kypící Šanghaje. O tři roky později si málem balil kufry, když jeho přímého nadřízeného Čchen Liang-jüho, šéfa partaje v Šanghaji, skolil korupční skandál kolem penzijních fondů.

Čchen nakonec dostal 18 měsíců. Chan Čeng se však udržel a s podporou tehdejšího prezidenta Chu Ťin-tchaa stanul nejen v čele protikorupčního tažení, ale nakrátko i místní sekce strany, dokud ho v březnu 2007 nevystřídal Si Ťin-pching. Chan Čeng pak zůstal starostou Šanghaje - a to až do roku 2012, kdy se Si Ťin-pching stal hlavou státu a Chan Čeng zaujal jeho dosavadní post v Šanghaji, spolu s křeslem v politbyru.

Se šanghajskou metropolí se pojí vlastně celá Chan Čengova kariéra. V 80. letech tu začínal ve státní petrochemičce jako nadějný mladý svazák a od té doby jeho stranická hvězda stoupala. V roce 1998 ho povýšili na místostarostu celého města a dali mu moc nad dopravou a stavebnictvím; za pět let byl starostou, za dalších devět regionálním tajemníkem strany.

Chan Čeng na zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců neboli čínského parlamentu (snímek z března 2017). | Zdroj: Reuters

Chan Čengův politický život přežil ničivý požár ve čtvrti Ťin-kan (2010), který zabil 58 lidí, i katastrofu během novoročních oslav v roce 2014, kdy jich pod nohama davu zemřelo dalších 36. Obě z tragédií mohly Chan Čengovi zlomit krk, jenže on z nich zvládl vybruslit. A z těch dobrých věcí, jako Expo 2010, bující rozvoj obchodu a technologií či vůbec první Disneyland v pevninské Číně, pochopitelně profitoval.

Novináře držel na uzdě: o dobrém se hojně psalo, špatné se zametalo pod koberec. A šanghajskému příběhu se dařilo, stejně jako ekonomice města. Chan Čeng proslul spíš jako schopný technokrat než politik, a právě jeho ekonomický a byrokratický um mu letos nejspíš otevřel dveře do nejmocnějšího orgánu v zemi.

Introvertní snovač snů: Wang Chu-ning (62)

Sedm mocných Číny: Wang Chu-ning. | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Radil už třem čínským prezidentům. Pomáhal budovat ideologii strany i celé Čínské lidové republiky - ať už jde o Ťiang Ce-minovu "důležitou myšlenku 'trojího zastoupení'", Chu ťin-tchaův "vědecký náhled rozvoje" či Si Ťin-pchingův "čínský sen", ve všem najdeme jeho rukopis. Nyní vystupuje ze stínu.

O Wang Chu-ningovi mluví znalci čínské politiky jako o "introvertovi a mysliteli", čemuž ostatně odpovídá i Wangova někdejší kariéra akademika a profesora šanghajské univerzity Fu-tan. Ve svých pamětech Politický život (1994), které vyšly ještě před jeho vstupem do politiky v roce 1994, Wang Chu-ning tvrdí, že jeho životním cílem je psát knihy a věnovat se studentům.

Nicméně už o deset let později řídil hlavní stranický think tank a v praxi zastával roli vůdčího teoretika, politického poradce a autora klíčových projevů. V roce 2007 nastoupil do sekretariátu KS Číny a po dalších pěti letech ho k sobě pozvedlo samotné politbyro. Z něj už nešlo jít výš, leda do stálého výboru - a ejhle, říjen 2017!

Teď se Wang Chu-ning stává novým "ideologickým carem" neboli prvním mužem Číny v otázkách ideologie a propagandy. Na tomto postu střídá Liou Jün-šana, který zároveň fungoval jako diplomatická tvář Čínské lidové republiky. (Liou je mimo jiné zatím posledním čínským politikem, jenž se setkal s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, a z letoška si ho pamatujeme rovněž u nás v Česku, pozn. red.) I tuto roli po něm Wang nejspíš převezme: už v minulých letech Si Ťin-pchinga často doprovázel na zahraniční cesty a už teď o něm v Koreji píšou jako o "čínském Kissingerovi".

Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak si Wang bude na mocenské špičce počínat - stejně jako je zajímavé probírat se jeho liberálními myšlenkami z 80. let. "V současné chvíli jsou centralizovaná moc a modernizace 'politicky účinnější'. Tento model dosáhl ohromujících ekonomických výsledků, ale byl rovněž kritizován (...) kvůli nízké úrovni demokracie," napsal ve své eseji z roku 1986. "Když společnost dospěje do tohoto stádia, politická reforma bude nevyhnutelná."

Hráč na druhé housle: Čao Le-ťi (60)

Sedm mocných Číny: Čao Le-ťi. | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Dítě intelektuální rodiny z provincie Čching-chaj bylo v sedmnácti letech během kulturní revoluce deponováno na venkov, aby se "učilo od rolníků" a vyčistilo si ideologický profil. O desítky let později, už jako dávno dospělý muž, začal Čao Le-ťi čistit sám.

Přesněji řečeno: absolvent filosofie na Pekingské univerzitě v roce 2012 zamířil do čela mocného organizačního oddělení KS Číny. Odtud rozhodoval o tom, kdo zaujme statisíce míst vyprázdněných Si Ťin-pchingovým bojem proti "tygrům a muškám" neboli nelítostnou protikorupční kampaní.

A dlužno podotknout, že výběrem nových kádrů šel Si Ťin-pchingovi mnohdy na ruku. Ostatně, byl to právě Čao Le-ťi, kdo největšímu čínskému městu Čchung-čching představil jeho nového šéfa Čchen Min-era, prezidentova muže a nástupce místní padlé hvězdy Sun Čeng-cchaje. (O Sunovi, hlavě čchungčchingských komunistů, se dříve mluvilo jako o možném Si Ťin-pchingově nástupci, pozn. red.). Stejnou službu poskytl Čao také dalšímu ze Si Ťin-pchingových věrných Cchaj Čchiovi, jenž od letošního května vede komunisty v Pekingu.

Čao Le-ťi zkrátka stojí za Si Ťin-pchingem, a jeho vytrvalá podpora mu nakonec vynesla post v prezidentově nejužším týmu. Nejenže tento týden povýšil do stálého výboru, ale stal se také novou hlavou Ústřední komise pro stranickou disciplínu, a tedy i protikorupční kampaně. (Nahradí tak Wang Čchi-šana, Si Ťin-pchingovu pravou ruku, jež se v tradičních 69 letech stahuje do důchodu, pozn. red.)

Ani teď se však neočekává, že by opustil roli podpůrného elementu a vyhrnul si rukávy ve vlastním zájmu. "Se Si Ťin-pchingem i jeho lidmi mu to dobře klapalo. Ale kdyby byl agresivní, povýšil by hodně lidí, co jsou na něj vázaní. A nic takového jsme neviděli. Žádnou jeho vlastní iniciativu," soudí pro deník South China Morning Post politolog Po Či-jüe.

Možná druhé housle, nicméně alespoň jedno "nej" Čao Le-ťimu patří. Ve 42 letech se stal vůbec nejmladší hlavou provincie (Čching-chaj), o čtyři roky později, ve 46 letech, byl nejmladším provinčním tajemníkem strany. A dnes, když je mu 60, je nejmladším členem stálého výboru politbyra Komunistické strany Číny.

Potlesk pro Si Ťin-pchinga! Nejmocnější z mocných Číny utvrdil svoji moc. | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters