'Odejděte ze Sýrie, myslete na nás.' Íránci protestují proti nezaměstnanosti a inflaci

Protest ve třímilionovém Mašhadu nebyl povolen, ale íránská agentura ISNA oznámila, že policie byla zdrženlivá. Přesto policisté zatkli několik osob za ničení vládních budov. Mezi skandovanými hesly bylo Smrt (prezidentovi Hasanovi) Rúhánímu, Ne Gaza, ne Libanon, můj život je v Íránu. Jde o kritiku íránské podpory libanonskému Hizballáhu a palestinskému Hamásu.

Protesty se konaly rovněž v Jazdu, Kášmaru a Šáhrúdu. Zněla také hesla jako „Odejděte ze Sýrie, myslete na nás.“ Írán má své vojáky v Sýrii, kde bojují na straně vlády prezidenta Bašára Asada. Teherán pomáhá Damašku také ekonomicky.

Podle serveru Nazár nakloněnému reformátorským kruhům není jasné, kdo protesty zorganizoval, ale je jisté, že většina sloganů byla kritická k Rúhánímu.

Rúhání vyhrál dvoje prezidentské volby díky slibům, že ozdraví ekonomiku poznamenanou mezinárodními sankcemi. Měla to umožnit dohoda o íránském jaderném programu, na kterou Írán přistoupil v roce 2015 a která částečně sankce ruší.

Large protest in holy city of Mashad, NE #Iran today. people chant:

"You have used #Islam for your own benefit/ Made people's lives a misery" pic.twitter.com/Ocv8whOjr7