Teherán má apokalyptický ráz. Některé jeho části připomínají město duchů, popisuje český velvyslanec

Írán a Izrael v noci na sobotu pokračovaly ve vzájemných útocích. Podle íránské agentury FARS izraelské údery cílily i na jaderné zařízení v Isfahánu, žádný nebezpečný materiál ale neunikl. Česko v tomto týdnu kvůli aktuálnímu konfliktu dočasně uzavřelo ambasádu v Teheránu a evakuovalo její zaměstnance včetně velvyslance Vítězslava Grepla. „Cesta z Teheránu do Baku nakonec trvala skoro 24 hodin, ale byla úspěšná,“ popsal Grepl pro Radiožurnál. Rozhovor Teherán 13:29 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř nad Teheránem po izraelském útoku | Foto: Majid Asgaripour/WANA | Zdroj: Reuters

Můžete říci podrobnosti k evakuaci vás a vašich kolegů z ambasády? Je komplikované v současné situaci odjet z Íránu?

Samotná evakuace probíhala ve dvou etapách. V té první jsme ve středu v pět hodin ráno vyslali na cestu do bezpečí ženy a děti a místo v našich autech jsme poskytli i nezletilé Slovence a slovenskému konzulovi. V této skupině byli také Poláci, kteří zase poskytli nám několik míst ve svém evakuačním autobusu.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemůže být asi větší kontrast mezi klidnou, přívětivou a krásnou Prahou a válečným, konfliktem postiženým Teheránem, popisuje český velvyslanec v Íránu

Cesta byla opravdu komplikovaná, na cestě čekala řada nepředvídaných překážek, a i proto trvala opravdu dlouho. Jen pro představu, na íránsko-ázerbájdžánských hranicích musela naše skupina čekat dlouhých šest hodin, než byla odbavena, protože nešel internet a do systému pasového odbavení se musely zadávat všechny informace opravdu jenom ručně.



Na hranicích přitom byly další skupiny žen a dětí například z čínské nebo švédské ambasády. Cesta z Teheránu do Baku nakonec trvala skoro 24 hodin, ale byla úspěšná. To bylo pro nás to nejdůležitější.



V pořádku se do cíle tak dostala i naše konzulární pracovnice Tereza Kuzmová, která je v tak vysokém stupni těhotenství, že měla před sebou už jen 14 dní na to, aby mohla odletět bezpečně do Prahy letadlem. Moc se nám potom ulevilo, když jsme v Teheránu dostali informaci, že naše ženy a děti s pořádku v Baku.



O den později potom vyrazila ve stejnou dobu a stejným směrem i naše druhá skupina, kde byli zase tamní muži a i tato skupina dorazila do cíle úspěšně, a tak jsme se se svými rodinami v Baku šťastně shledali. A už jenom o několik hodin později jsme včera, v pátek brzy ráno, všichni odletěli do Prahy, kde se nám definitivně opravdu hrozně ulevilo.



Musím říct, že nemůže být asi větší kontrast mezi klidnou, přívětivou a krásnou Prahou a válečným, konfliktem postiženým Teheránem s velmi nejistou budoucností.



Musím také říct, že jsme opravdu velmi vděční všem, kdo nám na cestě domů pomáhali a já sám pociťuji ohromné a opravdu nefalšované štěstí, že se našemu malému ambasádnímu týmu podařilo dostat všechny naše lidi do bezpečí a že jsme všichni živi a zdrávi v naší zemi zase zpátky u svých rodin.

18:44 Izrael je schopen ovládnout vzdušný prostor Íránu, podotýká Bříza. V čem je unikátní jeho obrana? Číst článek

Musím říct, že to je takřka nepopsatelný pocit, být z válečné zóny zase zpátky doma v bezpečí. A na tento den nikdo z nás určitě nikdo nezapomene. Hrozně si to teď všichni užíváme.

Byť si to asi nikdo z nás určitě nedokáže představit, v principu určitě rozumíme tomu, co říkáte. Kolik v Íránu zůstává Čechů a budete jim i na dálku nějak pomáhat?

Pro komunikaci s českými občany máme samozřejmě standardně k dispozici databázi Drozd, kam se běžně registruje většina našich občanů navštěvujících Írán až do opuštění Teheránu.



Naše ambasáda udržovala s těmito Čechy pravidelný kontakt, i s těmi, kteří v Íránu byli hlavně zaměstnání například na francouzské mezinárodní škole. Ale nezaregistrovali jsme žádného Čecha, ani Češku, kteří by požádali přímo o repatriaci do vlasti.



I přesto ale jsme stále ještě schopni poradit, jak z Íránu odjet, dokud to situace dovoluje. Nejlepší je teď ale do Íránu vůbec necestovat. Momentálně jsme přesvědčeni, že v Íránu není ani jeden český občan.

‚Situace je kritická‘

Jaká je, nebo byla v té době, kdy jste tam ještě byl, byla situace přímo v Teheránu, jak útoky poškodily město? Do jaké míry omezují běžný život, fungování elektřiny, zásobování obchodů a tak dále?

Situace v Teheránu je jedním slovem kritická. Izraelské letecké útoky se totiž zpočátku odehrávaly nejprve v noci, ale po eliminaci íránské protivzdušné obrany probíhají nyní už i ve dne.



Tyto útoky pak totiž prakticky nemá co zastavit, a tak se jenom dá dohadovat, co bude jejich dalším cílem. Tím jsou přitom i oblasti, kde se nacházejí ambasády jednotlivých zemí.



Právě proto se začal evakuovat nejdříve jen zbytný personál a rodinní příslušníci, ale teď už se samy dočasně přesouvají do sousedních zemí, jako třeba do Ázerbájdžánu, Arménie nebo Turecka, některé dokonce až do vzdáleného Turkmenistánu.



Na jinak velice rušných teheránských ulicích teď není často ani živáčka, protože záhy po prvních izraelských útocích nastal společně živelný úprk lidí z města. Ten provázely nepředstavitelně dlouhé kolony na výpadovkách zejména na severu, a ve vnitřních částech města, kde předtím každý den stály beznadějné fronty aut, a kde je teď najednou prázdno jako na Nový rok.

‚Evropa nebude schopna pomoci,‘ reagoval Trump na setkání státníků s íránským ministrem zahraničí Číst článek

V důsledku leteckých útoků, které pokračují na komunikační uzly, přestává postupně fungovat už beztak špatné spojení a po masivním kybernetickém útoku v Teheránu vypadl internet. Stejně tak jsou na denním pořádku výpadky elektřiny a panují obavy z nedostatku vody, ale i pohonných hmot.



Jenom si uvědomte, že v zemi, která má jedny z největších zásob ropy na světě, zavedla vláda přídělový systém na benzín, takže u pumpy lze dostat naráz jen 15 litrů, když si ovšem předtím vystojíte pořádnou frontu.



Kvůli obavám z veřejných nepokojů jsou také v ulicích vidět těžce ozbrojené pořádkové jednotky a jejich kontrolní stanoviště. Celkově panuje opravdu mimořádně tísnivá atmosféra.



Až apokalyptický ráz hlavního města dokresluje mohutný dým stoupající ze zasažených objektů či skladů pohonných hmot. Jedním z mnoha pečlivě vybraných cílů náletů se ale stala i televize, která tak přestala na nějaký čas vysílat.



Proto některé části Teheránu připomínají doslova město duchů, natolik se Teherán vylidnil. Za tím ale stojí i hrozba Izraele, že vyvolá totální blackout celého města jako odvetu za íránský útok na Telavivskou nemocnici, a to by byla pro Teherán už úplná katastrofa.

Mluvil jste o živelném úprku obyvatel Teheránu, jak funguje civilní ochrana? Jaké informace, doporučení nebo rady, jak se chovat, dostávají Íránci?

O civilní ochraně se prakticky nedá hovořit. Například ve srovnání s Izraelem vlastně neexistuje žádný předběžný systém ochrany, který by dával nějaké poplachy nebo informace o tom, že se mají lidé jít schovat třeba do krytů, dokonce ani tyto kryty prakticky žádné neexistují.



Jediný prostor, o kterém jsme se dozvěděli, že ho město Teherán vyčlenilo, byly stanice metra. To je důvod, proč také naprostá většina lidí z toho Teheránu už utekla.