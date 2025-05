Těhotná Američanka prodělala mozkovou smrt. Kvůli potratovým zákonům ji ale udržují na přístrojích

Spojenými státy hýbe případ třicetileté Adriany Smithové, která je i přes mozkovou smrt několik měsíců udržována na přístrojích, aby donosila své dítě. Děje se tak kvůli přísným potratovým zákonům státu Georgia, které zakazují interrupce po 6. týdnu těhotenství. Podle amerických i světových médií se tak v USA znovu otevřela debata o ženských reprodukčních právech a potratových restrikcích. Atlanta 10:25 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice, ve které zůstává Adriana Smithová | Foto: Megan Varner | Zdroj: Reuters

Adriana Smithová, matka a zdravotní sestra, byla v devátém týdnu těhotenství. V únoru navštívila nemocnici a stěžovala si na velké bolesti hlavy. Lékaři ji s prášky ještě tentýž den propustili domů.

Následující ráno ji našel její přítel, jak má problémy s dýcháním a zavolal sanitku. Krátce na to doktoři v Emory University Hospital oznámili Adrianinu mozkovou smrt kvůli krevní sraženině, píše deník The Guardian.

22:23 Potrat ženám nezpůsobí neplodnost. Je to starý a přežitý mýtus, upozorňuje gynekolog Číst článek

Přístup nemocnice vzbuzuje otázky i ohledně nerovného přístupu zdravotníků k lidem černošského původu, jehož byla i Adriana. Výzkum provedený agenturou AP ukazuje, že černošské ženy kvůli diskriminaci a neserióznímu přístupu umírají na zdravotní komplikace častěji než ženy jiných ras.

Adriana po prodělání mozkové smrti od února zůstává už několik měsíců v nemocnici na ventilátoru a dalších přístrojích, které mají zajišťovat její životní funkce do chvíle, než se narodí císařským řezem její plod. Nemocnice chce pokračovat v udržování života Smithové až do srpna.

Lékaři uvedli, že přísný protipotratový zákon státu Georgia vyžaduje, aby zůstala na přístrojích, dokud se plod nevyvine natolik, aby mohl být porozen, napsala podle agentury AP její matka.

Její rodina kritizuje, že nemohla o Adrianině osudu sama rozhodnout. Neuvedla ale, zda by si přála ženu na přístrojích ponechat. „Neměli jsme na výběr ani jsme do toho nemohli mluvit,“ řekla stanici 11Alive Adrianina matka April Newkirková. „Chceme to dítě. Je to součást mé dcery. Ale rozhodnutí mělo být ponecháno na nás – ne na státu.“

Vzhledem k situaci a několikaměsíčnímu napojení na přístroje není podle lékařů pravděpodobné, že by se plod narodil zdravý, už nyní u něj zaznamenali tekutinu na mozku. „Může být slepé, nemusí být schopné chodit, nemusí přežít, jakmile se narodí,“ sdělila Newkirková.

Rodina příhodně pojmenovala nenarozené dítě Chance. „Nyní je na řadě cesta za přežitím malého Chance,“ řekla Newkirková. „Ať už mu Bůh dopřeje přijít sem v jakémkoli stavu, budeme ho milovat stejně.“

Otázky v Adrianině případu zůstávají i kvůli rodinným financím, jelikož není jasné, kdo by měl hradit náklady na pobyt v nemocnici a léčbu plodu. Rodina Smithových má ale už sbírku, která jí pomáhá pokrýt výdaje.

Interrupce v USA

Kauza vzbudila etické otázky o zákazech interrupcí, které v USA spustilo zrušení verdiktu Roe vs Wade v roce 2022, jenž do té doby garantoval federální právo na potrat do 15. týdne těhotenství. Nyní platí v každém americkém státě jiná legislativa.

23:19 Ženské tělo vždy bylo předmětem kontroly. Právo na interrupce je křehké, upozorňuje socioložka Číst článek

Podle Centra pro reproduktivní práva jsou aktuálně interrupce mimo extrémní případy zakázány ve 12 amerických státech. Některé další státy sice umělé potraty přímo nezakazují, nicméně znesnadňují k nim přístup.

Mezi ně patří i Georgia, kde je zakázáno provést interrupci po ukončení 6. týdne těhotenství, tedy zhruba v okamžiku, kdy je u plodu možné zaznamenat srdeční činnost.

Mnoho případů, včetně toho Adriany Smithové, ale není jasně stanoveno a zakotveno v zákonech. Nicméně nemocnice Emory University se rozhodla, že v souladu s protipotratovými opatřeními ponechá Adrianu na přístrojích do porodu či případné smrti plodu.

Reprodukční práva se stala v USA předmětem souboje mezi konzervativci a liberály. Zastánci přísných restrikcí tvrdí, že oplodněná vajíčka, embrya a plody by měly být považovány za lidi se stejnými právy jako již narozené osoby.

Lednové protesty proti zákonům omezujícím potraty na Floridě | Zdroj: Profimedia

Odkazují se pak na 14. dodatek americké Ústavy, který říká, že stát nemůže „zbavit nikoho života, svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu ani odepřít nikomu v rámci své jurisdikce stejnou ochranu zákonů“, píše agentura AP.

Podporovatelé práva žen na interrupce po celém světě naopak tvrdý přístup k interrupcím kritizují. „Kontrola ženského těla se projevuje v tom, komu je umožněno se rozmnožovat, komu ne a za jakých podmínek,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas socioložka Radka Dudová.

V Adrianině případu komentují především fakt, že byla připojena na přístroje jako „lidský inkubátor“ bez konzultace s rodinou.