ONLINE: ‚Vypadaly jako stíny.‘ Izraelské děti osvobozené ze zajetí Hamásu pronásleduje trauma

Jedna dívka začala napodobovat muže, kteří ji drželi v zajetí v Pásmu Gazy: „Buď zticha! Sedni si! Nedělej žádný hluk!“ nařídila podle lékaře jinému dítěti v arabštině, uvedl deník The Wall Street Journal

Tato scénka naznačuje, jakým utrpěním prošlo 39 dětí, které Hamás a další palestinští ozbrojenci zajali a které byly až na dvě propuštěny během týdenního příměří, jež vypršelo na začátku prosince.

Doctors say children released from Gaza spoke in whispers, suffered sleeplessness and in some cases regressed developmentally. “They looked like shadows of children.” https://t.co/deQgW1akWY pic.twitter.com/v3gpS2Pxcs