Tel Aviv zaplavily duhové vlajky. Stovky tisíc lidí vyšly do ulic na podporu homosexuálů

„Izrael je pro lidi s odlišnou sexuální orientací rozhodně nejpřátelštější zemí. Tedy vlastně ne Izrael, ale Tel Aviv. Izrael se možná snaží, ale ne zas tak moc. Tel Aviv je o něčem úplně jiném,“ popisuje Radiožurnálu Rotem, která se přišla podívat na pouliční party s přítelkyní Karam.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tel Avivem prošel průvod na podporu homosexuálů. Více si poslechněte v reportáži Štěpána Macháčka.

Přijela sem na módní elektrické koloběžce. „Oslavujeme sami sebe a to, že můžeme být tím, kým chceme,“ dodává.

Také Karam si myslí, že výjimečný je právě Tel Aviv, zatímco v jiných částech Izraele to homosexuálové a lesby tak lehké mít nemusí. „Většina Izraele je dost nábožensky založená. Tel Aviv je naopak mnohem svobodnější. Třeba v Jeruzalému je to pro homosexuály složitější, většina se jich proto stěhuje do Tel Avivu,“ myslí si Karam.

‚Bůh tě tak stvořil,‘ řekl papež homosexuálovi z Chile. Zatímco LGBT komunita jásá, Vatikán mlčí Číst článek

Na ulici se rozjíždí veselý večírek, na pódiu právě teď mluví starší paní. Dozvídám se, že je to Sonja, první přiznaný izraelský transsexuál. Na akci přišly jak homosexuální páry, tak i rodiče s dětmi. Všude je spousta duhových vlajek všech velikostí.

„Hodně homosexuálních lidí z celého Izraele přichází sem do Tel Avivu. Je to tu mnohem přátelštější, otevřenější. Ale nikde v Izraeli není problém být přiznaným homosexuálem,“ říká mi Bernardo, původem Brazilec, který se v Tel Avivu usadil a sem se přišel podívat se svým přítelem Avim.

„V Jeruzalémě mají také Pride Parade, je to v srpnu. A tam je to těžší. Je tam hodně věřících židů. Je to jako být homosexuálem v Římě,“ myslí si Bernardo.

Zřejmě naráží na událost před třemi roky. Na pochod homosexuálů tehdy zaútočil ultraortodoxní žid. Jednu mladou účastníci Pride Parade ubodal k smrti a čtyři další zranil.