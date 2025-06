Telička: Otevřít asociační dohodu s Izraelem je nešťastné, pokud tam EU chce mít nějaký vliv

Optimální by bylo, kdyby se Viktor Orbán, Robert Fico a Andrej Babiš odebrali rychle do politického důchodu, prohlásil před lety bývalý eurokomisař a místopředseda Europarlamentu Pavel Telička. Neposlechl ani jeden, a tak má Unie zahraniční politiku mnoha směrů. Může se i přesto stát globálním hráčem? „Její zrání v zahraničně-politických dimenzích na pozadí konfliktu na Ukrajině přináší určité výsledky,“ uznává Telička pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Brusel/Praha 18:14 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Evropská unie podle něj hraje v probíhajícím konfliktu mezi Izraelem a Íránem spíš menší roli. Zatím se chová podpůrně, hodnotí Telička, ale rozhodně nejde o klíčovou roli.

„A to s ohledem na zaměření části pozornosti na válku na Ukrajině. Na to, že zahraniční a bezpečnostní politika Unie má v sobě obsažené odstředivé tendence. A s ohledem na to, že hráči na Blízkém východě nejsou v naslouchacím módu ve vztahu k Evropské unii,“ vyjmenovává.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Írán nesmí mít jadernou zbraň, ale zároveň připomínala důležitost diplomatického řešení konfliktu. „Toto v zásadě říkají všichni na mezinárodní scéně, ale je pravda, že je to dlouhodobější postoj Evropské unie,“ připouští Telička.

A připomíná, že Evropská unie nemá v bezpečnostní a obranné dimenzi patřičnou váhu. Často k tomu přispívají i její kritici v členských zemí, včetně Česka.

Asociační dohoda s Izraelem

Unie má v úterý zahájit vyjednávání s Izraelem o tom, jakým způsobem by se měla změnit asociační dohoda kvůli jeho působení v Gaze.

„Myslím, že otázka otevření asociační dohody, ať už jsou motivy jakékoliv, je nešťastná. Byla nešťastná i před úderem v Teheránu. Protože pokud chcete mít určitý vliv na dění a efektivní dialog s Izraelem, tak to neděláte způsobem, že vypovíte asociační dohodu,“ je přesvědčený Telička.

„Jiná otázka je bavit se o tom, jestli Izrael v Gaze v některých aspektech nepřekročil určité hranice a jaká je tam humanitární krize. Ale nevyřešíme to tím, že budeme delegetimizovat dohodu s Izraelem.“

Podle Teličky nemá na Blízkém východě v současnosti malý geopolitický vliv jen Evropská unie, ale i jiní hráči, včetně Spojených států. A myslí si, že situace mezi Íránem a Izraelem bude ještě několik dnů nebo týdnů eskalovat.

Do budoucna by přesto Evropa mohla hrát větší geopolitickou roli, myslí si Telička. „Její zrání v zahraničně-politických a bezpečnostních dimenzích na pozadí konfliktu na Ukrajině přináší určité výsledky,“ soudí a apeluje:

„Jakkoliv si přeju, aby konflikt na Ukrajině skončil pro Kyjev co nejlépe, tak se bojím, že v ten moment, kdy se tak stane, začnou někteří evropští politici nadřazovat jiné priority. Já myslím, že tady je nastartované dílo vnitřního dění vnitř Unie, které se týká naší společné obranyschopnosti. To je potřeba dokončit. Toto musí zůstat prioritou.“

Populismus

Telička býval europoslancem zvoleným za hnutí ANO. „V letech 2014 až 2016 nebo 2017 jsem v zahraničně-politické unijní oblasti jako europoslanec spolupracoval s hnutím ANO. S Andrejem Babišem jsme se jednou za dva až tři týdny scházeli a já byl překvapený, že se diskuse nikam neposouvá. Točili jsme se v kole,“ popisuje Telička spolupráci s mužem, který by se na podzim mohl znovu stát českým premiérem.

Podle něj se Babiš snažil dělat v zásadě to, co mu procházelo i u jeho voličů a zároveň i jeho partnerů na půdě Evropské unie. Jeho politický úspěch označuje především za populismus a marketing. Navíc podle něj nemá vlastní hodnoty, o které se by se mohl opřít, ale své postoje naopak může měnit.

„Myslím si, že Babiš úplně nevystoupí ze svých pozic. Pokud budeme mít v Maďarsku premiérem Viktora Orbána, který Babiše svým způsobem několik let vodil za ruku, tak tam nebude zásadní odklon,“ naznačuje Telička, jak by to mohlo vypadat po říjnových volbách. Babišovo hnutí ANO zatím v předvolebních průzkumech s náskokem vede.

