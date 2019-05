Téměř dva miliony lidí ve 125 zemí. Studenti znovu demonstrovali za lepší ochranu klimatu

Studenti od loňského září v pátečních dnech stávkují a demonstrují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Po politicích požadují razantnější kroky k omezení emisí skleníkových plynů, které podle názoru řady vědců způsobují na naší planetě klimatické změny.

Při předchozím celosvětovém protestu 15. března se stávky zúčastnilo odhadem 1,6 milionu mladých lidí, napsal zpravodajský server BBC News.

Nová globální stávka se konala tento pátek a do půlnoci SELČ se k ní připojilo více než 1,8 milionu studentů ve 2350 městech 125 zemí světa, napsala agentura Reuters.

Thunbergová v pátek osobně podpořila demonstranty ve Stockholmu. Prohlásila přitom, že hrozba společenského kolapsu způsobená klimatickými změnami by v právě probíhajících volbách do Evropského parlamentu měla zastínit všechna ostatní témata.

„Pokud by se Evropská unie rozhodla seriózně bojovat s klimatickou krizí, znamenalo by to rozhodující změnu v celosvětovém měřítku. Volby do europarlamentu by se měly týkat výhradně tohoto tématu. Ale není tomu tak,“ prohlásila Thunbergová v projevu před tisícovkami mladých lidí shromážděných v parku Kungsträdgarden v centru Stockholmu.

300 000 lidí v Německu

Stávky začaly v pátek v Austrálii a na Novém Zélandu a pokračovaly v dalších zemích světa, které se postupně probouzely do nového dne. Jen v Německu vyšlo do ulic přes 300 000 mladých lidí. V Praze se stávka studentů soustředila hlavně na Malostranské náměstí, ale konala se také v řadě dalších českých měst.

Mladí lidé, kteří se angažují v hnutí za lepší ochranu klimatu, vyzývají nyní dospělé, aby 20. září nešli do práce a připojili se k mezinárodní koordinované stávce studentů, jež se uskuteční před klimatickým summitem plánovaným na 23. září do New Yorku.