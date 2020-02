O peníze nám nejde, chceme se odsud dostat zdraví, říká jeden z šesti Čechů izolovaných v hotelu na Tenerife

Platí v tuto chvíli nějaké doporučení, že máte zůstat na pokojích a skutečně nevycházet a ani se třeba nemůžete pohybovat po tom komplexu?

Dostali jsme leták, kde je napsáno, že nám kvůli našemu zdraví doporučují, abychom nevycházeli z pokojů a zbytečně se nepohybovali po areálu, což dodržujeme.

Máme od delegátky informaci, že máte zájezd zaplacený do 6. března, tedy do příštího pátku. Když by se nějakým způsobem karanténa prodloužila a vy byste museli zůstat déle, tak by vám podle našich informací měla cestovní kancelář zaplatit první tři dny té karantény. Jaké informace máte vy o těch nákladech?

Já nemám informace žádné. Upřímně, mně v tuto chvíli o ty peníze asi moc nejde, mně jde hlavně o to, abychom se dostali z tohoto hotelu zdraví. Mám tu malou holčičku a docela nerad by tu trávil 14 dní v karanténě s malou holčičkou a čekal tu na to, jestli se tu nakazíme, nebo nenakazíme.

Takže předpokládám, že by něco mohlo přijít a aby aspoň nás, co jsme tu krátce, nějakým způsobem separovali od hotelu. Protože nechci, aby to dopadlo jak na té výletní zaoceánské lodi, kdy tam ty lidi nechali 14 dní v karanténě a postupně se všichni od sebe nakazili.

Já když jsem tady pár hodin, tak abych tu čekal 14 dní v karanténě, to mi připadá úplně šílené. Takže čekáme na nějakou informaci, jestli nás z toho hotelu dokážou nějak odseparovat, což je pro nás teď nejdůležitější. Peníze jsou v tuto chvíli až na posledním místě.

Jaké teď tedy máte od paní delegátky informace?

Nějaká malá informace proběhla, ale od paní delegátky vím, že nikdo vlastně nic neví a dokud nerozhodne španělská vláda, tak paní delegátka nic dělat nemůže, když nesplní tu kompetenci španělské vlády. Takže čekáme na další informace, nic jiného nám nezbývá.

Řešili jste s pojišťovnou nějaké možné další náklady spojené s cestou?

To je poslední věc, na kterou teď myslíme, řešíme varianty, co bude a co nebude. Takže jsme to vůbec neřešili. V tuhle chvíli bychom se rádi dostali z toho hotelu pryč.

Dokážete si představit, že pokud byste v tuto chvíli měli nějaké nečekané finanční výdaje, zvládnete je pokrýt?

Určitě, ty výdaje bych určitě sehnal, mám za sebou rodinu, a udělal bych vše, abych se z toho hotelu dostal.