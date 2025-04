‚Tentokrát to změníme, konečně se jich zbavíme.‘ Desetitisíce Turků protestovaly proti Erdoganovi

Vůdce turecké opozice znovu nazval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pučistou. Předseda největší opoziční Republikánské lidové strany Özgür Özel desítkám tisíc stoupenců na protestu v Istanbulu slíbil vítězství. Odpůrci prezidenta Erdogana volají po předčasných volbách a žádají propuštění istanbulského starosty Ekrema İmamoğlua. V půlce března ho zadržela policie kvůli údajnému podezření korupce. Od stálého zpravodaje Istanbul 21:36 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky tisíc lidí v Turecku protestovaly proti prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Stále populárnější vůdce hlavní opoziční strany Özgür Özel promluvil z tribuny před radnicí istanbulské čtvrti Şişli. Jejího starostu zatkla společně se starostou celého Istanbulu policie. Oba byli členy opoziční Republikánské lidové strany. Dav střídavě bučí a jásá. Demonstranti například skandují, že kdo neskáče, je s Erdoganem.

„Červený půlměsíc. To je jedna z těch zkorumpovaných organizací. Po zemětřesení si ze stanů pro postižené lidi udělala byznys, místo aby je bezplatně distribuovala,“ komentuje paní z okolní čtvrti a účastnice protestu zdejší výzvy k bojkotu firem a organizací spojených s vládní stranou, které se tu objevují. „Tentokrát to změníme. Cítím to. Konečně se jich zbavíme,“ dodává.

Na shromáždění jsou také stolečky s peticí, která požaduje předčasné volby. Dámy ve vestách se symboly opoziční Republikánské lidové strany vyzývají kolemjdoucí, aby petici podepsali.

Desítky tisíc lidí v Turecku protestovaly proti prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Právník Yığıt si zde fotí policisty a vysvětluje mi, že v rozporu se zákony nemají identifikační označení na svých přilbách. Yığıt to hodlá řešit právní cestou, zvláště poté, kdy na předchozích protestech policisté násilně demonstranty rozehnali.

„Vyhlásili jsme jednodenní bojkoty. To je nápad studentů a je inspirovaný podobným postupem v Srbsku. A pak máme obecný bojkot určitých výrobků, a ten je vedený stranou CHP,“ popisuje Halid, který je studentem jedné soukromé univerzity v Istanbulu a současných protestů se aktivně účastní.

Vypráví mi o bojkotu výrobků firem, které jsou údajně spojené s vládnoucí stranou AKP prezidenta Erdogana.

„Máme sice webovou stránku, kde se můžete přesvědčit, které výrobky máte bojkotovat, ale problém je, že vláda tyto stránky blokuje. Ale máme snahy vyvinout speciální aplikaci na určování takových výrobků,“ doplňuje.

Bojkot má zřejmě dopady, protože prezident Recep Tayyip Erdogan za něj pohrozil opozici právními důsledky. Policie také zatkla několik lidí, kteří k bojkotu vyzývali.

Paní v malém obchůdku s potravinami v istanbulské čtvrti Beşiktaş mi potvrzuje, že dopady bojkotu cítí a že prodeje poklesly, zvláště ve středu. Ukazuje třeba na známou tureckou značku sušenek a sladkostí, kterou lidé nekupují.

