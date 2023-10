Další nenávistné útoky proti queer lidem se nedají vyloučit. Situace je alarmující, říká právnička

Přesně před rokem otřásla Slovenskem vražda Matúše Horvátha a Juraje Vankuliče, které kvůli jejich sexuální orientaci, resp. nebinární genderové identitě, zastřelil z nenávisti v bratislavském klubu Tepláreň Juraj Krajčík. Členové slovenské queer komunity se ale ani rok od útoku nedočkali zlepšení svých práv. „Situace je momentálně opravdu alarmující,“ říká právnička, lidskoprávní aktivistka a poslankyně Progresivného Slovenska Lucia Plaváková. Rozhovor Bratislava 21:57 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pietní místo obětem střelby v Teplárni z minulého roku | Zdroj: Profimedia

Od zabití Matúše a Juraje v baru Tepláreň uplynul přesně rok. Nenávistně motivovaný čin proti queer lidem tehdy otřásl i Českem. Vy jste sice poslankyní Progresivního Slovenska a o zvedání tohoto tématu se aktivně zasahujete, já bych s vámi dnes ale rád mluvil jakožto s lidskoprávní úřednicí a aktivistkou: Jak na útok po roce většinově nahlíží slovenská společnost?

Po tom strašlivém útoku jsme doufali, že se ve vztahu ke queer a transgender lidem na Slovensku něco pohne směrem k pozitivní změně. Zvedla se sice velká vlna solidarity a podpory, nestalo se ale vůbec nic.

Manifest vraha je vyhlášením rasové války. Slovensko na extremismus reaguje slabě, míní sociolog Číst článek

Situace je momentálně opravdu alarmující. Nenávistné projevy vůči LGBT+ komunitě se v kontextu uplynulých voleb šířily v obrovské míře. Pokračuje to ale i po volbách, z nově vznikající vlády přichází signály, že budou chtít do situace queer lidí na Slovensku negativně zasahovat. Obzvlášť se zaměřují na transgender lidi.

V roce 2015 proběhlo na Slovensku referendum organizace Aliance za rodinu. Kvůli nízké účasti nebylo platné, ale ukázalo, že téměř pětina společnosti měla vůči LGBT+ komunitě negativní postoj. Řekla byste, že některým Slovákům mohl útok „pomoct“ pochopit náročnou situaci, ve které se queer komunita na Slovensku nachází?

Určitě ano, mělo to i pozitivní efekt, ale spíše pro lidi, kteří měli k situaci queer lidí nevyhraněný vztah. Tedy těch, pro které práva LGBT+ komunity nebyly tématem, kteří by se problematice jakkoliv věnovali.

A tito lidé určitě zpozorněli, když se do mediálního prostoru dostávalo mnohem více příběhů - blízkých či příbuzných Juraje, Matúše, ale i jiných queer lidí, kteří ve veřejné sféře působí a prošli v následujícím období coming-outem.

Zasáhlo to nějakou část populace, ale bohužel šíření nenávisti ze strany politických reprezentantů ve snaze budování politického kapitálu tu situaci na Slovensku do velké míry zhoršuje a polarizuje.

Nenávistné komentáře ubližují. Stanovují ale také novou normu vyjadřování, varuje filozof Číst článek

Změnilo se z právního hlediska v uplynulém roce postavení LGBT+ komunity?

Ne. Nepřijala se žádná právní úprava, která by zlepšila ať už situaci párů stejného pohlaví, nebo jejich rodin a dětí.

Naopak jsme tu dlouhodobě svědky snah o omezování práv transgender lidí. V parlamentu byly i potom, co se před rokem stalo v Teplárni, předloženy návrhy zákonů, které mířily k ještě intenzivnějšímu omezování práv queer lidí na Slovensku.

Změna s novou vládou?

Slovensko čeká staronová etapa vládnutí strany Smer Roberta Fica, který se vymezuje proti manželství po všechny. Samotný Smer-SD se podle ředitele sdružení Inakost Martina Macka „nejen uchýlil k šíření nenávisti proti LGBT+ lidem, ale ve svém programu se zavázal zavést zákaz, aby se o LGBT+ lidech nemohlo mluvit na školách“. Je podle vás, z pohledu lidskoprávní aktivistky, nějaká šance, že by se vlna nenávisti vůči queer lidem za dobu jejich vládnutí nezvyšovala?

Bude velmi náročné, aby se nezvyšovala, když budou z pozic vládních představitelů a představitelek zaznívat hlasy plné předsudků a nenávisti.

Někteří poslanci se otevřeně hlásí k jiné než cisgenderové a heteorsexuální identitě. To může pomoci s procesem zcitlivění společnosti. Já sama se identifikuji jako lesba, zastávám pozici reprezentantky duhových rodin - mám dceru, která má dvě mámy.

Poslancem je i Tomáš Hellebrant, který manželství s partnerem uzavřel kdysi ve Velké Británii.

V Polsku není důležité, kdo je gay. Důležité je, že to můžete použít jako obvinění, říká režisér Číst článek

Zmíněný návrh týkající se komunikace o queer lidech na školách je jeden z těch, které bude nová vláda chtít prosadit. Takové návrhy se objevovaly už v předchozím parlamentu, tehdy to neprošlo, ale je možné, že teď už dostatečnou podporu naleznou. Prezidentka Čaputová ale LGBT+ komunitu podporuje, může některé návrhy vetovat.

Mají se queer lidé bát, že by tato vlna mohla vést k dalším nenávistným, smrtelným útokům?

Nedá se to úplně vyloučit. Před rokem jsme viděli, jak krátká cesta může být od nenávistných projevů k nenávistným činům včetně chladnokrevné vraždy. Bude záležet i na tom, jestli bude policejní sbor plnit svojí úlohu a do jaké míry.

K tomu všemu se bude nenávist vůči queer lidem šířit z řad nejvyšších ústavních činitelů. Ta obava je určitě, bohužel, na místě.