Exšéf baskických separatistů Ternera bude propuštěn, musí ale zůstat v domácím vězení v Paříži

Francouzský soud ve středu rozhodl o propuštění někdejšího dlouholetého vůdce baskické separatistické organizace ETA. José Antonio Urrutikoetxea, známější pod jménem Josu Ternera, bude propuštěn ve čtvrtek, musí ale zůstat v domácím vězení v Paříži a bude nosit elektronický náramek, uvedla agentura AFP. Paříž 22:47 29. července 2020

José Antonio Urrutikoetxea, známější pod jménem Josu Ternera, bude propuštěn ve čtvrtek. | Zdroj: Reuters

Devětašedesátiletý Ternera byl zadržen loni v polovině května ve francouzských Alpách po 17 letech na útěku. Francouzská justice ho předtím dvakrát odsoudila v nepřítomnosti, a to v letech 2010 a 2017. První rozsudek mu uložil sedm let vězení za „zločinné spolčení za účelem terorismu“. Druhý se pak týkal rovněž „účasti na zločinném spolčení za účelem terorismu“ a uložil mu osm let za mřížemi.

Ternera má podle španělských médií rakovinu. Podle rozhodnutí odvolacího soudu musí nyní šest měsíců zůstat v Paříži a nesmí opustit Francii. Španělská justice již několikrát žádala francouzské úřady o Ternerovo vydání.

V ETA se Ternera rychle ujal moci v 70. letech a organizaci vedl i celé následující desetiletí. Nejprve prosazoval strategii atentátů, později linii vyjednávání se španělským státem.

Granát a falešné dokumenty

Poprvé byl zatčen ve městě Bayonne v jihozápadní Francii v roce 1989. U sebe měl granát a falešné dokumenty. O rok později si vyslechl rozsudek deset let vězení a po propuštění na svobodu v roce 1996 byl vyhoštěn do Španělska. V roce 1998 byl zvolen do baskického regionálního parlamentu. O rok později se stal jedním ze tří členů týmu ETA, který neúspěšně vyjednával se španělským státem.

V roce 2002 se začal ukrývat - začalo se tehdy totiž mluvit o jeho zapojení do atentátu na kasárna španělské policie z roku 1987 v Zaragoze na severu Španělska. Zemřelo při něm 11 lidí, včetně pěti dětí.

ETA, jejíž půl století trvající separatistický boj si vyžádal přes 800 obětí, oficiálně zanikla v roce 2018. V prohlášení tehdy uvedla, že jako organizace skončila, ale že její bývalí členové budou nadále usilovat o nezávislé, sjednocené a socialistické Baskicko. Už v roce 2011 ETA oznámila, že s konečnou platností zastavila ozbrojený boj za nezávislost Baskicka, a v dubnu 2017 prohlásila, že se vzdá i všech svých zbraní.