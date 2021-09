Pomáhal jim prominentní návštěvník konzulátu a imám z Los Angeles. Co uvádí odtajněný spis k 11. září?

11. září

Tři unesená letadla pilotovaná islamistickými teroristy před 20 lety narazila do dvou newyorských mrakodrapů Světového obchodního centra a do Pentagonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville po souboji cestujících s teroristy. Při útocích zahynulo 2977 lidí. Zemřelo také 19 sebevražedných atentátníků pocházejících většinou ze Saúdské Arábie.