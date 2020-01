V Paříži odsoudili 24 lidí za terorismus, většina z Francie odešla bojovat za Islámský stát

Tresty vězení v rozmezí od dvou let až po doživotí v pátek uložil speciální porotní soud v Paříži 24 lidem, kteří se hlásili k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Nejpřísnější rozsudky se týkají 19 osob, které počátkem roku 2015 odešly bojovat v řadách islamistů do Iráku nebo Sýrie. Tito lidé byli souzeni v nepřítomnosti, přičemž se skoro o všech předpokládá, že jsou nejspíše po smrti, napsala agentura AFP.

