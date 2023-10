Teroristé a extremisté mezi Izraelci a Palestinci jsou spojenci, kteří chtějí neklid, míní farář

Sobotní překvapivý útok Hamásu a následná izraelská odveta ukázaly, jak bezvýchodné jsou snahy o mírové řešení blízkovýchodního konfliktu. „Teroristé a extremisté na obou stranách jsou spojenci, kteří chtějí neklid,“ míní evangelický farář Mikuláš Vymětal, který studoval v Jeruzalémě a vedl tam semináře o zlepšení soužití mezi Izraelci a Palestinci. Interview Plus Jeruzalém 17:36 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Vymětal | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

„Mně je samozřejmě líto těch vyvražděných rodin a jsem zděšen těmi hrůzami, ale už jsem to zažil,“ dodává s odkazem na svůj pobyt v Izraeli v 90. letech, kdy vrcholila vlna teroru.

Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Mikuláš Vymětal, evangelický farář, který studoval v Jeruzalémě a vedl tam semináře o zlepšení soužití mezi Izraelci a Palestinci

„Slyšel jsem výbuch autobusu, tak jsem šel darovat krev. Cestou jsem šel okolo něj, tak tam ještě uklízeli ostatky lidí, současně tam už ale demonstrovali proti vládě,“ vzpomíná.

Podle něj je třeba rozlišovat mezi 1,5 milionem dobře integrovaných izraelských Arabů, Západním břehem Jordánu, kde žije 2,5 milionů Arabů a izraelští osadníci, kteří jsou zdrojem problémů, a pásmem Gazy se dvěma miliony arabských obyvatel.

Vymětal upozorňuje na to, že i v Izraeli jsou slyšet odpůrci invaze do Gazy, například organizace Rabíni za lidská práva, kteří ji odmítají s ohledem na životy obyvatel oblasti, jejichž průměrný věk činí 18 let, i izraelských vojáků. Naopak v Gaze panuje velký strach z toho, jak bude vypadat odplata izraelské armády.

„V Izraeli i u nás jsou populisté, kteří lidem říkají to, co chtějí slyšet. Všichni jsou rozhněvaní a chtějí tvrdě zakročit. A to je v určitou chvíli hrozně nebezpečné,“ varuje.

Časy se mění?

Příklad druhé libanonské války podle Vymětala ukazuje, že mírové iniciativy mohou změnit politiku. „Bylo to tehdy něco podobného, jako to teď vypadá s pásmem Gazy – invaze do cizího státu, která se příliš nedařila. Pak byly tak velké demonstrace, že se armáda stáhla,“ připomíná.

Tato generace mírových aktivistů ale zestárla nebo odešla do zahraničí a má stále méně příznivců. „Časy se mění a lidé, kteří chtějí žít v míru a vnímají, že věci se řeší dialogem – že s nepříjemnými sousedy se tak dlouho bavíme, až se dohodneme, už jsou unavení,“ připouští.

Vymětal zároveň upozorňuje na nedávný průzkum veřejného mínění, podle kterého Izraelci za nejpalčivější problém považují aktuální politickou krizi a Palestinci násilí ve společnosti. Na druhém místě pak oba národy trápí ekonomické otázky a až na třetím místě jsou vzájemné vztahy.

Většina Izraelců i Palestinců prý už nevěří, že vznikne palestinský stát, proto se spolu snaží žít. „Vzájemné boje nejsou až takovým tématem. Spíš než to, zda žiji ve státě Izrael, nebo Palestina, je pro mě důležitější, jak žiji,“ podotýká.

Izraelci a Palestinci prý sami nedokážou konflikt vyřešit a potřebují prostředníka, kterým může být například Egypt. „Když jsem tam studoval, tak jsem zažil uzavření míru s Jordánskem a viděl, jak se s bývalých nepřátel rychle stanou přátelé. Proto jsem pořád optimista,“ uzavírá evangelický farář.

