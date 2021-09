Minuta ticha, předčítání jmen obětí, údery zvonu. USA si připomněly 20. výročí od útoků z 11. září

Obřad zahájilo rozvinutí americké státní vlajky za doprovodu hymny USA, po němž následovala minuta ticha ve chvíli, kdy před 20 lety první letadlo narazilo do severní věže WTC. Dlouhé minuty pak zněla jména obětí, které čtou pozůstalí. Předčítání jmen obětí je tradiční součástí vzpomínkového dne.

V 9.03 místního času (15.03 SELČ), kdy před dvaceti lety druhý unesený letoun zasáhl jižní věž, zazněly na tak zvaném Ground Zero dva údery zvonu, po kterých následovala další minuta ticha za zemřelé. Výčet jmen obětí přerušilo hudební vystoupení zpěváka Bruce Springsteena s písní I'll see you in my dreams (Uvidím tě ve svých snech).

Pietní vzpomínku zahájil Mike Low, jehož dcera byla letuškou v prvním uneseném letounu. „Zatímco předčítáme jména těch, o které jsme přišli, má paměť se vrací do toho strašného dne, kdy se zdálo, že se na nás svět snesl zlý přízrak. Ale byla to také doba, kdy mnoho lidí překonávalo samo sebe,“ řekl Low.

Ceremoniál byl rámován celkem šesti chvílemi ticha. Třetí nastala v 9.43, kdy unesený letoun narazil do západní strany Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany. Minutou ticha byl uctěn i moment, kdy se po potyčce cestujících a posádky s únosci zřítilo čtvrté letadlo v Pensylvánii krátce po desáté ráno. Chvíle ticha připomenou také momenty, kdy se v New Yorku minutu před desátou zřítil první z poškozených mrakodrapů a zhruba o půl hodiny později i druhý.

Účast politických představitelů

Prezidenta Bidena na akci doprovodila první dáma Jill Bidenová. K jeho předchůdcům Obamovi a Clintonovi se rovněž připojili jejich manželky Michelle Obamová a Hillary Clintonová.

Biden na žádné ze vzpomínkových akcí nepromluví, uvedla agentura Reuters. V předvečer výročí zveřejnil video, ve kterém vyzval Američany k jednotě, uctil památku obětí a poděkoval lidem, kteří při záchranných akcí nasazovali své životy. Z pietní akce v New Yorku odešel zhruba v 9.45 místního času, během dne navštíví další dvě místa, kde teroristé udeřili.

Další vzpomínkové akce se konají v Pentagonu nedaleko Washingtonu, kam před 20 lety narazilo třetí unesené letadlo pilotované islamistickými teroristy. Na pietě promluvili americký ministr obrany Lloyd Austin a předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley.



Milley ve svém vystoupení mluvil o amerických vojácích, kteří padli během téměř 20 let války v Afghánistánu. Bylo jich 2461, včetně 13, kteří zahynuli v srpnu při útoku na kábulském letišti. Podle Milleyho se uzavřela „tato hrozná kapitola v historii našich národů“.

„Sváří se v nás tento den rozporuplné pocity bolesti a hněvu, zármutku a smutku současně s pýchou a nezdolností,“ řekl nejvýše postavený americký generál.



Události 11. září 2001 si Američané připoměli i u obce Shanksville v Pensylvánii, poblíž které se zřítil čtvrtý letoun po souboji pasažérů s teroristy. Ceremonie se na místě zúčastnil i bývalý prezident USA George Bush mladší, který zastával úřad v době útoků.

Obřad v Shanksville zahájila minuta ticha, po které následoval výčet jmen cestujících a posádky, kteří se postavili únoscům. Čtvrté unesené letadlo díky nim nedorazilo ke svému cíli, kterým podle pozdějšího vyšetřování mohl být Bílý dům nebo sídlo Kongresu. Na palubě zahynulo 44 lidí, včetně čtyř únosců.

Výzvy k jednotě

„Před dvaceti lety jsme všichni různými způsoby, na různých místech, ale ve stejný okamžik zjistili, že se náš život navždy změnil,“ uvedl Bush, který vystupuje na veřejnosti jen zřídka.

„V týdnech a měsících po útocích z 11. září jsem byl hrdý na to, že mohu vést úžasný, odolný a sjednocený lid. Pokud jde o jednotu Ameriky, tyto dny se teď zdají být vzdálené těm našim,“ dodal bývalý prezident.

„Zdá se, že v našem společném životě působí zhoubná síla, která mění každý nesouhlas na hádku a každý argument na kulturní střet. Tolik z naší politiky se stalo pouhou odpovědí na hněv, strach a zášť,“ prohlásil Bush.

„Obáváme se proto o náš národ a naší společnou budoucnost. Přicházím bez vysvětlení a řešení. Mohu vám jen říct, co jsem viděl. V den americké zkoušky a smutku jsem viděl miliony lidí, kteří instinktivně chytili ruku svého souseda a pomáhali si. To je Amerika, kterou znám,“ řekl bývalý prezident Spojených států.

Viceprezidentka Kamala Harrisová v následném projevu uctila ztracené životy a hrdinství cestujících. Podobně jako Bush ale vyzvala Američany k jednotě. „Co se stalo na letu 93 nám toho říká tolik o odvaze lidí na palubě, kteří dali vše, co měli, o odhodlání prvních zasahujících, kteří riskovali vše a o odolnosti amerického lidu,“ uvedla Harrisová.

„Ve dnech, které následovaly po 11. září, jsme si všichni připomněli, že v Americe je možná jednota. Také jsme si připomněli, že jednota je v Americe nezbytná. Je zásadní pro naši sdílenou prosperitu, národní bezpečnost a naše postavení ve světě,“ uvedla Harrisová.

Do Shanskville poté přiletěl prezident Joe Biden, který měl dnes v plánu navštívit všechna tři místa, na která dopadla letadla unesená teroristy. Po New Yorku a Shanskville, kde položil věnec k památníku obětí, uctí také oběti útoku na sídlo amerického ministerstva obrany, Pentagon.

11. září 2001

Při útocích, které zosnoval saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí.

Útoky vedly ke zpřísnění kontrol na letištích po celém světě a změnily práci amerických bezpečnostních složek. USA po útocích zahájily válku proti teroru. V roce 2001 provedly invazi Afghánistánu a o dva roky později do Iráku.

Dvacáté výročí přichází více než týden po stažení amerických jednotek z Afghánistánu, který poté rychle obsadilo radikální islamistické hnutí Tálibán.