Totožnost obětí znaly úřady už několik hodin po vánočním útoku. Příbuzné informovaly pozdě

Berlínské úřady znaly totožnost většiny obětí už několik hodin po prosincovém teroristickém útoku na vánoční trhy v Berlíně. Příbuzné ale o osudu blízkých informovaly většinou až za dva nebo tři dny. Oznámil to berlínský zmocněnec pro oběti útoku Roland Weber. Takový přístup se podle něj nesmí opakovat. Weber je přesvědčen, že je to jedna z věcí, která ukazuje, že Německo nebylo na podobnou událost připraveno. Berlín 15:30 14. prosince 2017

Krátce po útoku na vánoční trh z 19. prosince loňského roku se podle Rolanda Webera úřady rozhodly, že budou při identifikaci obětí postupovat podobně jako v případě pádů letadel, kdy je velmi těžké mrtvé identifikovat.

„Když rozjedete takovou mašinerii, tak nestačí, že mrtvý má u sebe průkaz totožnosti. Nestačí ani, když porovnáte DNA, potřebujete navíc ještě srovnání informací o zubech. To pak skutečně trvá dva až tři dny," uvedl Weber, podle něhož se tak ale zbytečně protahovala nejistota u pozůstalých.

„To nemuselo být, protože z rozhovorů se soudními lékaři jsem zjistil, že už první noc bylo po několika hodinách bezpečně identifikováno 11 z 12 obětí, protože u sebe měly průkaz totožnosti a žádná těžká poranění hlavy," podotkl. Už první noc tak bylo možné příbuzným sdělit, co se s jejich blízkými stalo.

Čech čekal tři dny

Na postup úřadů si v tomto ohledu stěžoval i Čech Petr Čižmár, jehož manželka Naďa při útoku zemřela.

„Kdyby alespoň řekli: Dobře, situace je ta, že tady máme v mrazáku nejspíš vaši manželku, je to tak na 95 procent, ale na 100 procent vám to můžeme říct, až uděláme všechnu tuhle identifikaci. To mně klidně říct mohli, nemusel bych čekat tři dny," uvedl minulý týden.

Německé úřady na stížnosti Čižmára i dalších pozůstalých budou reagovat. Napříště se bude postupovat individuálně, a když soudní lékaři řeknou, že k identifikaci nejsou potřeba další testy, nebudou se dělat.

„Protože tohle se nemůže opakovat. To je samozřejmě zcela nesnesitelná situace, když pozůstalí a příbuzní několik dní nevědí, kdo, kdy a kde zemřel. To nejde a to se už také nebude opakovat," řekl berlínský zmocněnec Weber.

'Nebyli jsme na útok připraveni'

Berlínské i celoněmecké úřady chystají také další změny. Měl by se především usnadnit přístup postižených ke všem druhům pomoci, která by k nim nově měla směřovat přes jedno centrální místo, nikoliv přes mnoho různých. S podobným doporučením přišel ve středu i vládní zmocněnec pro oběti útoku Kurt Beck.

„Velmi brzy se ukázalo, že jsme nikdo nebyli na útok takového rozměru připraveni," připustil Weber, který podle svých slov dobře rozumí kritice pozůstalých. Ti nedávno kancléřce Angele Merkelové napsali otevřený dopis, v němž mimo jiné tvrdí, že „v Německu chybí základní profesionalita v zacházení s terorismem".

Změny přijdou podle Webera právě i díky tlaku postižených a médií. „Závěr po jednom roce je: Tak, jak se to odehrálo, to už v budoucnu nemůže být," dodal.