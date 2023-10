Diplomat z Izraele: V řadě ohledů se jedná o inovativní a bezprecedentní útok. Je to šok pro celou zemi

„Nešlo jen o raketové ostřelování, ale i o pozemní průnik přes bezpečnostní bariéru na území Izraele,“ přibližuje realitu z Tel Avivu český diplomat Cyril Bumbálek. Sobotní ráno popisuje jako drsné probuzení pro celou zemi. „Nepochybně po samotném útoku nastane horká fáze, kde Izrael musí vojensky zareagovat,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Česko je podle něj připraveno pomoci, čeká na izraelské požadavky. Rozhovor Tel Aviv 14:00 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Izrael dopadají rakety hnutí Hamás | Foto: Momammed Salem | Zdroj: Reuters

„Začala válka,“ tak reagoval premiér Benjamin Netanjahu na útoky hnutí Hamás na izraelském území. Jsou hlášeny i oběti, ten počet bude pravděpodobně přibývat. Jak to ráno v Izraeli vypadalo?

Ráno vypadalo v zásadě překvapivě, protože tady v Izraeli končí týden svátků. Navíc je sobota, takže to je den, kdy se společně nepracuje a z velké části se i v sekulárním Tel Avivu zastaví život.

Ráno začal poplach, protože tady má většina lidí nainstalovanou aplikaci, která varuje uživatele mobilních telefonů před útoky, většinu lidí asi probudilo zvonění aplikace, která indikovala opakované raketové útoky.

This morning, alongside a significant missile barrage, Hamas overran border outposts and entered Israeli settlements including the City of Sderot where a large number of civilians have been kidnapped and killed.



The situation is extremely unclear at the moment. pic.twitter.com/vRAZ6CwzHh — War Mapper (@War_Mapper) October 7, 2023

Byly to raketové útoky ve frekvenci každou minutu, dokonce i častěji. Rakety směřovaly z pásma Gazy, které je z Tel Avivu vzdálené nějakých 80 kilometrů. Ale útoky směřovaly jak na sever, tak do oblastí na východ. Na jihovýchodě dopadaly na řadu městských relativně hustě osídlených center. Bylo to velmi nepříjemné probuzení pro celou zemi.

Čím si vysvětlujete, že Hamás zaútočil právě teď?

Bylo tady sváteční období, které je v zásadě tradičně příležitostí pro různé eskalace a útoky. A už se zdálo, že letošní svátky na přelomu září a října se obejdou bez eskalace, ale naopak se ukázalo, že ta eskalace, která teď nastala, je v řadě ohledů bezprecedentní a je skutečně šokem.

🚨NOW: Sirens sounding in Jerusalem and surrounding areas🚨 pic.twitter.com/78ZWgMi4D6 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Je to vhodná záminka, kdy přeci jenom jakkoliv místním bezpečnostním systém nikdy nemá volno, nikdy nemá prázdniny, ale je to určitá doba v týdnu, kdy lidé nejsou v práci, možná i vojáci jsou na dovolených. Plus je to i ten čas brzy ráno. A je otázka, do jaké míry mohlo z hlediska kalkulací útočníků hrát i symbolika toho, že včera (v pátek 6. října, pozn. red.) bylo 50 let od jomkipurské války, což také může mít pro teroristy symboliku, mobilizující faktor a samozřejmě propagandistický význam.

Rakety i pozemní průnik

Zprávy o překvapivém útoku doprovází i kritika, že selhaly bezpečnostní složky, které měly před možným útokem varovat, ale nyní se tak nestalo. Měl jste nějaké indicie, kromě tedy nějakého tušení, že by něco takového mohlo nastat?

Takové indicie jsme neměli. Je to vždycky otázka, do jaké míry lze útok takového rozsahu, nebo takového charakteru předvídat. Protože v zásadě války nebo konflikty, kdy teroristé z Gazy zaútočí na Izrael, se opakují v periodě několika let. Jsou mezi tím i menší útoky, které mají politické nebo vojenské cíle.

To, do jaké míry lze předvídat tak velký, v řadě ohledů inovativní útok – protože nešlo jen o raketové ostřelování, ale i o pozemní průnik přes bezpečnostní bariéru na území Izraele, což je ten nejvíc šokující element – to je skutečně velmi obtížné hodnotit, do jaké míry to lze předvídat.

Veškeré teroristické skupiny v Gaze, a to není jen Hamás, ale i další skupiny jako Islámský džihád, se v zásadě permanentně připravují na nějakou takovou akci. A je jenom otázka toho, kdy jí spustí, v jakém rozsahu, jaké jsou jejich cíle. V tomhle ohledu je velmi složité hodnotit, jestli to byla chyba, nepřipravenost, nebo naopak je to věc, která by se stala tak bez ohledu na to, jestli byli Izraelci více nebo méně připraveni.

Česká solidarita

Aktuálně jste tím, kdo za Česko situaci na místě řeší, protože velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová přijela do Prahy, kde se mělo v pondělí uskutečnit jednání s premiérem Netanjahu, který tedy ze zřejmých okolností nepřijede. Co může česká diplomacie nyní dělat?

Můžeme a už jsme to velmi záhy učinili, vyjádřit předně solidaritu s Izraelem a vyjádřit náš postoj k tomu, že je naprosto nepřijatelné, aby jakýmkoliv způsobem někdo útočil na izraelské civilisty, útočil na izraelské vojáky a snažil se tímhle způsobem dosáhnout jakýchkoliv politických cílů. To je něco, kde stojíme pevně za Izraelem, kdy jsme to ústy předsedy vlády, ústy ministra již několik desítek minut potom, co to nastalo, Izraeli sdělili.

Mezivládní jednání mezi českou a izraelskou vládou, které se mělo odehrát v pondělí 9. října v Praze, se kvůli teroristickým útokům proti Izraeli a následnému vyhlášení válečného stavu v zemi neuskuteční. @P_Fiala útoky odsoudil a vyjádřil napadenému Izraeli podporu: https://t.co/NXIAumNDFs — Václav Smolka (@_smolka_v) October 7, 2023

S Izraelci komunikujeme, je otázka, jestli můžeme přispět nějakou pomocí humanitární, zdravotnickou, čímkoliv dalším. Jsme připraveni pomáhat, ale izraelský systém, jak bezpečnostní, tak záchranný, je tak masivní, že nevíme, jestli nějakou zahraniční pomoc většího rozsahu v zásadě budou potřebovat. Ale jsme připraveni pomoci, jsme připraveni se angažovat.

Požadavky ještě tady z izraelské strany nepřišly?

Zatím ne.

Je to prvních několik hodin potom, co ten útok nastal, takže izraelská armáda a veškerý státní sektor, který reaguje na tu skutečně kinetickou situaci, kdy musí prostě zastavit útoky, které zřejmě na několika místech pokračují, a teprve potom samozřejmě bude mít prostor. Izrael je země srovnatelně velká jako Česká republika, takže nemá takové kapacity věnovat se už v tuhle chvíli tomu, jestli nějaký zahraniční partner může poskytovat nějakou asistenci.

Ale budeme počítat s tím, že v sobotu odpoledne, v neděli to může nastat. Budeme tlumočit jakékoliv nabídky pomoci a reflektovat to, co tady bude potřeba řešit.

Očekávaná ‚horká fáze‘

Stihnul jste se o tom poradit s ústředím, případně i s premiérem? Co konkrétně by Česko mohlo nabídnout?

Jsme od 6.30 od rána v kontaktu s Prahou, s naším ústředím. Ale teď je ještě předčasné řešit to, co můžeme nabídnout. Teď musíme vyčkat na to, s čím přijdou Izraelci, s jakým požadavky se nás obrátí, a následně budeme řešit, jestli můžeme i v nějaké urgentní rovině pomoci, nebo jestli to bude nějaká dlouhodobější pomoc s obnovou těch zasažených území a podobně.

Nedokážu ani slovy vyjádřit své rozhořčení, smutek a zklamání nad událostmi v Izraeli. Jsem znechucen teroristickými útoky na Izrael. Důrazně odsuzuji takové barbarské chování! Stojím za Izraelem a jeho právem na sebeobranu v takto těžké chvíli. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 7, 2023

Už jste zmiňoval to odsouzení teroristického útoku ze strany politiků a připomínku, že Izrael je suverénní stát, který má právo na svoji sebeobranu. Jaký očekáváte vývoj po tomto útoku? Víme, že tenze mezi Izraelem a těmi radikálními hnutími v oblasti Gazy nejsou neobvyklé. Změní se něco po sobotním ránu?

Nepochybně po tom samotném útoku nastane nějaká horká fáze, kde Izrael musí vojensky zareagovat. Musí neutralizovat útočníky a infrastrukturu, která posloužila k tomu útoku.

A současně s tím samozřejmě je tu politická rovina a je tu rovina bezpečnostní, kdy cílem je hrozbu Hamásu a palestinského terorismu neutralizovat i dlouhodobě. Což není možné bez nějakého politického řešení. Ale to je věc, která má nějaké dlouhodobé konsekvence.

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací doporučujeme občanům pobývajícím v Izraeli: pic.twitter.com/0layAXxXvl — Czech Embassy Tel Aviv (@CzechEmbassyIL) October 7, 2023

Pnutí v Gaze není nezbytně vyvolané v Izraeli, nebo snahou nějakým způsobem dosáhnout politických ústupků vůči Izraeli, ale také například různým regionálním mocnostem, které se podívaly na finanční asistenci v Gaze.

Je to velmi komplexní otázka, kdy stabilizace situace, nalezení nějakého nového modu operandy, aby se to riziko takového útoku do budoucna minimalizuje, bude vyžadovat dlouhodobé úsilí za tradiční přispění regionálních partnerů. Roli může hrát nepochybně Egypt a další arabské země, které mají i vůči teroristickému hnutí Hamás a dalším palestinským frakcím účinné páky.