Ve Francii začíná soud se spolupachateli teroristického útoku v Nice, kde útočník zabil 86 lidí

Dva měsíce po soudu s atentátníky z pařížského hudebního klubu Bataclan ve Francii začíná další ostře sledovaný proces. Před pařížským tribunálem stanou spolupachatelé atentátu v Nice z roku 2016. Terorista Mohamed Bouhlel vjel kamionem na Anglickou promenádu, zabil 86 lidí a stovky dalších zranil. Potom ho zastřelili policisté.

Obžalovaných je sedm mužů a jedna žena, ale zdaleka ne všichni se líčení budou moct zúčastnit. Jsou to lidé, kteří atentátníkovi pomáhali pořídit si zbraně nebo objednat si kamion, kterým srážel lidi na Anglické promenádě v Nise.

Mezi obžalovanými ale není žádný přímý účastník útoku tak, jako tomu bylo v případu soudu s radikály z Bataclanu z roku 2015. Líčení se tehdy zúčastnil jediný žijící člen teroristického komanda Salah Abdeslam.

Pachatelům z Nice hrozí tresty v rozmezí od pěti let do doživotí. Soud bude ve stejném sále jako proces radikály z Bataclanu. Samozřejmě se ale bude také vysílat v Nice. Líčení je naplánované až do poloviny prosince.

Útok se odehrál před 11. hodinou večerní, kdy byly na Anglické promenádě v Nice davy lidí, kteří se připravovali na ohňostroj, který je součástí oslav výročí dobytí Bastily.

Jednatřicetiletý Francouz tuniského původu Mohamed Bouhlel v ten okamžik vjel kamionem na promenádu a začal lidi srážet. Stihl ujet kamionem zhruba dva kilomentry a zabít desítky lidí, než ho po pár minutách zastřelili policisté.

„Držel jsem za ruku jednu ženu, než zemřela. To bylo těžké. Vedle mě byl otec, který čistil tělo své mrtvé dcery, potom co zemřela,“ popisoval předseda asociace obětí z Nise Jean-Claude Hubner, který také byl na Anglické promenádě.

I šest let po atentátech se řeší, jestli francouzská policie neudělala chybu, jestli nezanedbala bezpečnostní opatření necelý rok po útocích v Paříži. Z vyšetřování vyplývá, že se policie připravovala spíš na útok podobného typu, pěšího komanda nebo teroristů, podobně jako v Paříži. Mezi oběťmi bylo i 33 cizinců z 10 zemí. I proto se celý proces tlumočí a následně bude vysílán do zahraničí.

K atentátu se tehdy přihlásil Islámksý stát, podle vyšetřovatelů ale nic nenasvědčuje tomu, že by Mohamed Bouhlel byl ve spojení s teroristickou buňkou Islámského státu. Během vyšetřování se sice ukázalo, že projevoval sympatie s Islámským státem a díval se na videa džihádistů, ale spojení bylo přes násilí, nikoli přes ideologii, jak si to vysvětlují vyšetřovatelé.

Lidé, kteří Bouhlela znali, ho popisovali jako mimořádně sadistického, perverzního a násilného člověka, který bil svou manželku.