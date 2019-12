Tresty od 19 let po doživotí. Soud potrestal viníky dva roky starého útoku v petrohradském metru

Vojenský soud rozhodl o útoku z petrohradského metra, ke kterému došlo před dvěma lety. Organizátor teroristického útoku Abror Azimov dostal doživotní trest. V souvislosti s atentátem poslal soud do vězení dalších jedenáct lidí. Mají si odpykat od 19 do 28 let vězení. Žádný z obžalovaných se k útoku nepřiznal.

