Při střelbě na univerzitě v Kábulu zemřelo 22 lidí. K útoku se přihlásil takzvaný Islámský stát

Nejméně 22 lidí zabili a 22 dalších zranili ozbrojenci, kteří v pondělí vtrhli do areálu kábulské univerzity. Sdělil to mluvčí afghánského ministerstva vnitra Tárik Arian. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), hnutí Tálibán se naopak od masakru distancovalo.

