Kamion vrazil do davu. Vzduchem letěla těla, vzpomíná přeživší teroristického útoku v Nice

Bolest, touha po spravedlnosti i po novém začátku. Takové pocity se teď mísí mezi rodinami obětí po teroristickém útoku v Nice z roku 2016. Francouz tuniského původu Mohamed Bouhlel tehdy vjel kamionem na tamní Anglickou promenádu a zabil 86 lidí. Stovky dalších zranil. Po několika minutách ho zastřelila policie. Prvního dne líčení se v pařížském justičním paláci zúčastnily desítky svědků, advokátů i obětí.

Šest let čekaly rodiny obětí na tento okamžik. Zahájení hlavního líčení pro ně znamená bolestný návrat v čase.

„Kamion vrazil do davu," vzpomínali přeživší teroristického útoku v Nice.

„V dálce jsme viděli kamion, který se rychle blížil. Všichni křičeli, že je to atentát. Já nejsem z Nice, takže jsem nevěděla, že kamiony tam nesměly vjíždět. Myslela jsem si, že řidič ztratil kontrolu nad řízením. Tak to ale nebylo,“ popisuje pro Radiožurnál Laurence.

„Kamion vrazil do davu. Musela jsem se rozhodnout, jestli uskočím vlevo nebo vpravo. Někdo mě stáhl za vlasy a kamion projel kolem nás. Za mnou jsem viděla, jak vzduchem letěla těla a kočárky,“ vzpomíná.

Laurence se svou dcerou | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na rameni má vytetovaný červený mák, kousek níž, pod klíční kostí zase obrázek třešní. Kolem krku nosí akreditaci se zelenou páskou. To znamená, že chce mluvit o tom, co před šesti lety zažila na Anglické promenádě v Nice. Ostatní oběti a účastníci atentátu, kteří nechtějí mluvit s novináři, mají průkaz s červenou páskou.

„Dlouho jsem byla na pracovní neschopence. Měla jsem deprese. Bývala jsem přitom velmi veselá a pracovala jsem s handicapovanými dětmi. Hodně mi pomohla terapeutická metoda známá pod zkratkou EMDR, která se používá při léčbě posttraumatické stresové poruchy. Měla jsem taky lupénku na 80 procentech těla,“ přibližuje.

‚Historický proces‘

Před soudem v Paříži stanulo sedm obžalovaných, kteří útočníkovi pomohli získat zbraň, zajistit kamion nebo kteří mohli vědět o jeho radikalizaci. Hrozí jim tresty v rozmezí od pěti let do doživotí. Vzhledem k tomu, že útočník je už mrtvý, je možné, že ostatní obžalovaní nedostanou tak vysoké tresty, jak by si přáli někteří pozůstalí.

„Cílem soudního líčení je přivést lidi, kteří jsou teď na úrovni pomsty oko za oko, zub za zub, ke spravedlivému verdiktu. Nejde o to se pomstít, ale potrestat. Když advokáti, novináři udělají dobře svou práci, budou vyprávět a vysvětlovat, tak se ty poměry napraví,“ věří Antoine Casubolo Ferro, který zastupuje několik obětí a pozůstalých.

Podle něj jde o historický proces, protože nikdy v poválečné francouzské historii nezabil jediný člověk najednou tolik lidí.

O své blízké přišla na promenádě v Nice i umělkyně Célia: „Studovala jsem tehdy v Belgii. Byl to první rok, kdy jsem za našimi nejela do Nice. Otec mi volal hned potom, co po promenádě projel kamion. Matka při atentátu zemřela. Tátovi kamion projel po kotníku.“

Célia pomalu odchází do hlavního sálu, kde už se shromažďují rodiny obětí a příbuzní. Do sálu, který už pamatuje tolik utrpení. Teprve před dvěma měsíci tam totiž skončil proces s atentátníky z pařížského hudebního klubu Bataclan.

Hlavní sál soudní budovy před zahájením hlavního líčení | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas