Autopilot je bezpečnější než člověk, řekl Musk. Tesla nyní kvůli smrti řidiče tvrdí, že je to možný deepfake

Walter Huang zemřel v roce 2018 po tom, co nechal svou Teslu jet po silnici v autopilotním režimu. Rodina řidiče se od počátku se společností Tesla soudí. Předmětem sporu je to, do jaké míry bylo auto způsobilé řídit samostatně. Rodina se v soudním sporu odkazuje na video, ve kterém se Elon Musk chlubí tím, že autonomní řízení je spolehlivější, než když řídí člověk. Tesla video zpochybnila a začala tvrdit, že se může jednat o tzv. deepfake. San Francisco 21:37 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost Tesla zpochybnila pravost videa, ve kterém Elon Musk mluví o bezpečnosti aut Tesla | Foto: Web Summit (CC BY 2.0)

Vyšetřování dříve potvrdilo, že Huang pracoval ve chvíli bouračky na svém telefonu a nedával pozor, co se děje na silnici. Advokáti jeho rodiny ovšem nyní tvrdí, že sám Elon Musk, šéf Tesly, dříve prezentoval model nabouraného auta jako bezpečný pro autonomní řízení.

Dvěma vozům Tesla odpadl při jízdě nepřišroubovaný volant. Úřady nyní vyšetřují 120 000 automobilů Číst článek

Video, ve kterém měl Musk bezpečnost automobilů Tesla hájit, bylo na YouTube nahráno v červnu 2016. Jedná se o Muskův projev na konferenci, na které generální ředitel společnosti odpovídá na otázky z publika a v jednu chvíli se dostane k hodnocení míry bezpečnosti při využívání autopilotního režimu.

Advokáti Huangovy rodiny se snažili Muska vyslechnout ohledně nahraného videa, konkrétně ohledně slov „Model S a Model X mohou v tuto chvíli jezdit autonomně s větší bezpečností než člověk. Právě teď.“

Společnost Tesla se však proti této žádosti ohradila a argumentovala tím, že Elon Musk si na detaily výroku nepamatuje, a zpochybnila samotnou pravost nahrávky. Upozornil na to zpravodajský server The Guardian.

„(Musk) je stejně jako mnoho jiných veřejně známých osobností předmětem mnoha ‚deepfake‘ videí a zvukových záznamů, které údajně ukazují, že říká a dělá věci, které ve skutečnosti nikdy neřekl ani neudělal,“ uvedla společnost Tesla.

Deepfakes a odpovědnost za svá slova

Autopilot 'přehlédl' kamion a nezabrzdil, řidič zemřel. Případ šetří americké úřady Číst článek

Soudkyně Evette Pennypackerová, která spor pozůstalých s automobilkou Tesla řeší, označila argument společnosti za „hluboce znepokojivý“ a nařídila, aby byl Elon Musk vyslechnut pod přísahou.

„Jejich postoj je takový, že protože je pan Musk slavný a mohl by být větším terčem deepfake materiálů, jsou jeho veřejná prohlášení imunní,“ napsala Pennypackerová a dodala, že takové argumenty by Muskovi a dalším slavným lidem umožnily „vyhnout se odpovědnosti za to, co skutečně řekli a udělali“.

Soudní proces s Muskovou výpovědí pod přísahou je naplánován na 31. července. Již minulý týden ovšem porota kalifornského státního soudu rozhodla, že systém autonomního řízení v okamžiku Huangovy nehody neselhal. Jedná se zřejmě o první soudní proces související s nehodou zahrnující tento software.