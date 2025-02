Těsnicí stěna v dole Turów částečně zvýšila hladinu podzemních vod. Podrobná data jsou tajná

Hladina podzemní vody u nedávno postavené stěny v polském dole Turów pomalu stoupá. Za posledního dva a půl roku se zvýšila zhruba o metr a půl, ukazují data z měření u vybraných vrtů. Stoupá ale jen ve svrchních vrstvách, odkud se odebírá voda pro okolí Uhelné u Hrádku nad Nisou. V hlubších vrstvách nadále klesá. Bogatynia/Uhelná 15:26 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít obec Uhelná | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani po třech letech od podpisu dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení dopadů těžby v dole Turów není jisté, jestli podzemní těsnicí stěna účinně brání odtoku vody z českého území. Data z měřicích vrtů totiž Polsko považuje za obchodní tajemství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Veřejnost stále nemá všechny informace, zda jsou opatření proti odtoku podzemních vod z Česka dostatečná, nebo ne. Polsko považuje klíčová data z měřicích vrtů za obchodní tajemství

Z tiskové zprávy, kterou zveřejnilo ministerstvo životního prostředí, vyplývá, že hladina podzemních vod u těsnicí stěny stoupla, a to o metr a půl v rozmezí dvou a půl let. Jde o data ze čtyř vrtů, které jsou nejblíž stěny.

Jak ale uvedl ředitel České geologické služby Zdeněk Venera, hladina podzemní vody stoupá na českém území jenom ve svrchních vrstvách, tedy i v těch, odkud se jímá voda pro okolí Uhelné na Hrádecku. Voda v hlubších vrstvách nadále klesá.

Přesnější informace ale k dispozici nejsou. „Ta podzemní bariéra nějakým způsobem funguje, že zadržuje vodu v nejbližším okolí. Ale zároveň pořád není prokázáno, že by ta bariéra fungovala i tak, že by nepodtékala voda pod ní, anebo že by netekla okolo. A bohužel místní lidé pořád nemají potvrzené, jestli jim pitná voda dojde, nebo jestli se do té doby stihnou postavit vodovody,“ řekla právnička Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold.

Situaci komplikuje to, že polská těžařská firma PGE považuje data z monitoringu podzemní vody ve vzdálenějších a hlubších vrtech za obchodní tajemství. Není tedy možné, aby veřejnost získala všechny informace.

České ministerstvo životního prostředí tlačí na Polsko, aby svůj postoj v této věci změnilo, ale to se nedaří, takže kvůli tomu podalo sdružení Frank Bold žalobu k soudu.

Podle mezivládní dohody mělo Polsko poskytnout i nový hydrogeologický model. Ten podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí už předalo. Teď ho bude posuzovat pracovní skupina, která řekne, jestli současný rozsah podzemní těsnicí stěny je dostačující, nebo jestli bude nutné ji prodloužit.

Dnes má stěna na délku jeden kilometr, ale podle některých odborníků je umístěná víc stranou od osady Uhelná, než by měla. Právě Uhelná a Václavice na Hrádecku jsou ztrátou podzemní vody ohrožené nejvíc.