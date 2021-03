Saská firma nečeká na státní podporu a testuje na covid-19. ‚Hlavní je zdraví zaměstnanců,’ říká její šéf

České podniky mohou od pondělí dobrovolně testovat zaměstnance na koronavirus, za každého dostanou příspěvek od státu. Podobný systém funguje v sousedním Sasku, které to proplácí podnikům, kde pracují čeští pendleři. Tamní firmy na to ani nepotřebují zdravotníky. Například firma Imeco vyškolila jen jednoho zaměstnance. „Antigenní rychlotesty jsou teď podle mě naší nejlepší zbraní,” řekl pro Český rozhlas její jednatel Bernhard Awolin. Od zpravodaje z místa Drážďany 8:02 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Německu mohou firmy testovat i samy, bez zdravotníků (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Sasko bylo v Německu první, kdo to povolil. Testovat můžou vlastní zaměstnanci, kteří se předtím proškolí u Červeného kříže. U nás to běží déle než měsíc, má to na starosti jedna naše kolegyně, která nejdřív testovala dvakrát týdně a teď to dělá denně,” popsal pro Český rozhlas Bernhard Awolin z firmy Imeco.

Jeho továrna na dezinfekční utěrky stojí hned na pomezí s Českem a takzvaní pendleři tvoří celou třetinu personálu.

„Antigenní rychlotesty jsou teď podle mě naší nejlepší zbraní. Můžeme tak u sebe, i u někoho jiného, včas odhalit nákazu a zabránit dalšímu přenosu. Alespoň dokud se nepokročí s očkováním, je to ta jediná možnost, jak chránit sebe i ostatní,” dodal.

Sasko přispěje za každého zaměstnance na čtyři testy měsíčně, firma pokaždé dostane deset eur, tedy v přepočtu asi 250 korun. Imeco je díky velkoobchodním cenám pořizuje za polovinu.

„Nějaké proplácení teprve začínáme řešit. Upřímně, testování uvnitř firmy jsme spustili hned, jakmile se to povolilo a klidně z vlastních peněz, protože nám to dává smysl a myslíme, že je to to nejlepší, co můžeme udělat. O státní podporu samozřejmě požádáme - ale pro nás je hlavní, aby byli naši pracovníci zdraví,” vysvětlil.

‚Zůstáváme opatrní’

Čeští pendleři se musí testovat každý den, jinak se přes hranice nedostanou - na cestu přitom potřebují úředně dokumentaci.

Vláda projedná povinné testování ve firmách nad 250 lidí. Za porušení může hrozit pokuta 500 tisíc Číst článek

„Máme už i vlastní firemní proceduru. Vystavujeme si certifikáty, kde je jméno, rodné číslo, datum provedení testu a tak dále. Tahle potvrzení se na závěr podepíšou a úřady je pak uznávají jako plnohodnotné,“ popsal šéf podniku.

Továrna na dezinfekční potřeby má obrovské množství zakázek a velmi těsný harmonogram. Podle Awolina je i proto důležité, aby nákazu držela pod kontrolou.

„Ano, pár případů jsme měli - ani jeden jsme ale neodhalili při testování, kolegové se vždycky nakazili od někoho ze své rodiny. Pro tyhle případy máme přísná pravidla, která se nám osvědčila. Jakmile se nějaký zaměstnanec dozví, že je někdo z blízkého okolí pozitivní, tak musí zůstat doma a volat předákovi nebo mně,” řekl.

„Pak sami děláme práci hygieniků - vytipujeme, kdo je kontaktní osoba prvního nebo druhého stupně. První skupina jde rozhodně do karantény, druhá by měla ideálně pár dnů být doma a pak se otestovat. V půlce února jsme to takhle udělali u čtrnácti lidí, všichni byli nakonec negativní. Raději zůstáváme opatrní a děláme všechno pro to, aby se nákaza do našeho podniku nedostala,” dodal Awolin.