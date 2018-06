Testování kosmetiky na zvířatech je nepřípustné. Teď o tom chce EU přesvědčit i zbytek světa

Evropa chce přesvědčit zbytek světa, aby přestal s testováním kosmetiky na zvířatech. Poslanci Evropského parlamentu vyzvali bruselskou administrativu, aby se unijní diplomacie snažila přesvědčit další země k zákazu používání zvířat ke zkoušení kosmetiky. 80 procent zemí totiž stále zkrášlující výrobky na zvířatech testuje. Brusel 15:15 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na zvířatech (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Evropě se na zvířatech kosmetické přípravky netestují už řadu let. Od roku 2013 je v EU zakázaný i dovoz výrobků, které se na zvířatech otestovaly.

O iniciativě Evropského parlamentu mluvil Pavel Novák v sobotní Evropě Plus s europoslanci a zástupci firmy, která nikdy své výrobky na zvířatech netestovala

„Testy na zvířatech se v Evropě plus mínus na kosmetice neprovádí. Ve vyspělých zemích několik desítek let. Co jsem dohledal, poslední testy na kosmetiku byly v roce 1999, kdy za oběť padlo 70 myší a tři králíci, kdežto každý rok se u nás spotřebuje circa 200 až 300 tisíc laboratorních zvířat pro potraviny, lékařství nebo farmacii,“ říká bývalý výrobní ředitel a šéf vývoje firmy Manufaktura Josef Novák.

Potvrdil, že tato společnost nikdy své výrobky na zvířatech netestovala a i dnes odmítá vyvážet svou produkci třeba do Číny, kde se na zvířatech zkouší mnoho přípravků.

Podle poslanců Evropského parlamentu Stanislava Polčáka z hnutí STAN a Kateřiny Konečné z KSČM má Evropská unie nástroje, jak přimět ostatní země k zastavení testů kosmetiky na zvířatech.

„Evropská unie má páky, jak zatlačit, protože těm výrobcům, kteří by chtěli uvádět na evropský trh tyto výrobky, by mohl být přístup jednoznačně zakázán,“ vysvětlil Polčák.

Podle Konečné by to šlo také při vyjednávání smluv o volném obchodu: „Máme otevřenou řadu smluv o volném obchodu, a pokud tam umíme dát jiné věci, tak tam můžeme klidně motivovat státy, se kterými je uzavíráme, že nechceme, aby výrobky, které přijdou do Evropy, nebyly na zvířatech testovány, případně, že jim chceme ukázat cestu, kterou jsme zvolili my sami.“

Jestli se podaří některé další země přesvědčit k zákazu testování kosmetiky na zvířatech do roku 2023, jak si to přejí poslanci Evropského parlamentu je ovšem velká neznámá.