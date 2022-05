Tetrapod byl symbolem obrany Mariupolu. Před druhou ruskou invazí už ale město neochránil

Mariupolská designérka Marina Čerepčenková vybaluje umělecké zmenšeniny obřích čtyřnožek velikostí od deseti do třiceti centimetrů. S paní Marinou jsem se v její mariupolské dílně setkal jen pár dní před ruskou invazí.

„Tyhle tetrapodíky pomalovala Irina Malá, tyto vyrobila umělkyně z vesnice Petrykivka a tyhle jsou mým dílem. Jsou to svícny, které mohou darovat světlo. A tyhle jsou ze stříbra. Má antibakteriální účinky, a proto jsem z něj vyrobila přívěsky a náušničky,“ ukazuje.

Tetrapody – tedy ony velké betonové – měly původně úplně jiný účel. „Chránily vodní břeh před erozí. Tetrapody vymysleli Francouzi, ale zapomněli si je nechat patentovat, takže tato forma se dnes používá po celém světě. Například Japonci je milují, protože tetrapody chrání jejich ostrovy. Když je poskládáte dohromady, získají výtečnou schopnost tříštit vlny a nebezpečí je tím zažehnáno,“ vysvětluje pro Radiožurnál Čerepčenková.

Bez nadsázky se dá říci, že si tyto čtyřnožky zamilovala. A s ní celý Mariupol.

„Mají nádhernou prostorovou formu. Ať je postavíte jakkoli, vždycky to bude dokonalý tvar. Je to skvělý příklad užití zlatého řezu, a pokud tetrapod pomalujete, ještě víc to zdůrazní jeho harmonii.“

„Tetrapod má z estetického hlediska velmi příjemný tvar. Mám dokonce kabelku ve tvaru tetrapodu a kdysi jsme pekly i tetrapodovité zákusky nebo cukroví. Začaly jsme s tím někdy v roce 2015 nebo 2016 a od té doby už se nemůžu zastavit. Moc se mi ten tvar líbí.“

Základ lehčí čtyřnožky tvoří tvarovaná lepenka, ty těžší jsou keramické a motivy vytvořené titěrnou mnoha hodinovou prací jsou většinou rostlinné nebo národní - ukrajinské. Vlastně to jsou takové mariupolské kraslice.

Symbol obrany Mariupolu

Vraťme se ale k jejich obřím bratrům. Ti největší měří víc než tři metry na výšku a váží 25 tun. Odlili je ze speciálního betonu přímo v Mariupolu, ale zákazník je neodebral a radnice je potom nabídla umělcům, kteří je ozdobili podle svého gusta. A rozmístili je po celém městě. Pak ale přišel rok 2014 a první ruská invaze.

„Ve městě se začaly dít divné věci a rozkřiklo se, že na Mariupol jedou tanky. Všichni jsme začali přemýšlet o tom, jak město bránit. Převezli jsme tetrapody přímo na linii války a postavili je na silnicích. Jednou jsem prodávala suvenýry a přišel ke mně mladík, vzal moje maličké tetrapody a poskládal do obranné sestavy. Ukázal mi, jak v ní tank uvízl a oni ho potom snadno zlikvidovali. Naskočila mi z toho husí kůže. Malovaný tetrapod se tak stal symbolem obrany Mariupolu.“

Druhou ruskou invazi už mariupolské tetrapody nezastavily. Marina Čerepčenková zůstala ve svém Mariupolu a dlouho jsem o ní neměl žádné zprávy.

Později jsem se dozvěděl, že se jí podařilo z mariupolského pekla uniknout. Dobré čtyřnožky nad ní zřejmě drží ochrannou ruku, tedy vlastně nohu.

Druhou ruskou invazi už mariupolské tetrapody nezastavily | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas