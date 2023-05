Z neúmyslného zabití obvinili řidiče, který v Texasu přejel osm lidí. Nad autem ztratil kontrolu

Dva ‚hrdinové ze Súdánu‘. Spolužáci v oprýskaném autě zachránili z válečné zóny nejméně 60 lidí

Bojující generálové proměnili Súdán ve válečnou zónu. Lidé, kteří chtěli do bezpečí, zoufale hledali pomocnou ruku. Tu jim podali dva studenti. Zachránili na 60 životů, popisuje The New York Times.