Přelomový moment. Texaská soudkyně povolila potrat navzdory místním zákazům

Soudkyně v americkém státě Texas navzdory místním tvrdým restrikcím povolila potrat, o který požádala žena, jejíž plod má podle lékařů mizivou šanci na přežití. Čtvrteční rozhodnutí americká média označují za přelomový moment. Jde zřejmě o jeden z prvních případů, kdy těhotná požádala o soudem povolenou interrupci kvůli zákazům, které umožnilo zavádět loňské rozhodnutí nejvyššího soudu Spojených států. Austin 13:18 8. prosince 2023

Na texaský soud se v úterý obrátila 31letá Kate Coxová, která je ve druhém trimestru těhotenství. V žalobě uvedla, že se svým manželem velmi toužili po dítěti, ovšem lékaři dospěli k závěru, že její plod by nejspíše byl mrtvý již při narození, případně by miminko po porodu přežilo maximálně několik dní. Zároveň žena dostala informaci, že pokračování těhotenství by mohlo ohrozit její zdraví a schopnost mít další dítě, cituje z žaloby list The Texas Tribune.

„Pomyšlení, že paní Coxová zoufale chce být rodičem a tento zákon by ji ve skutečnosti mohl o tuto možnost připravit, je šokující. Jednalo by se o skutečný justiční omyl,“ uvedla soudkyně Maya Gambleová. Podle jejího příkazu, který platí 14 dní, Texas v případě Coxové nemůže vymáhat své protipotratové zákony, uvádí agentura AP.

Dočasné nařízení se vztahuje pouze na Coxovou, které lékaři podle žaloby řekli, že potrat i přes její zdravotní problémy nelze kvůli místním restrikcím provést. V Texasu aktuálně platí hned tři zákony, které zakazují interrupce po celou dobu těhotenství a umožňují i soukromým osobám hnát lidi k soudu za to, že pomohli někomu potratit, vysvětluje deník The New York Times.

Těhotné ženy za ukončení těhotenství nemohou být trestně stíhány, lékařům ale ve druhém nejlidnatějším americkém státě hrozí za provedení zákroku pokuty a až doživotní vězení. Místní zákazy obsahují velmi omezené výjimky pro případy, kdy je ohrožen život matky.

Podle obhájců práva na potrat jsou však tato ustanovení nejasná, což staví lékaře do nelehké pozice a vystavuje rizikům ženy, jejichž těhotenství provází komplikace.

Texaské úřady soudkyni Gambleovou vyzvaly, aby žádost Coxové zamítla, neboť žena podle státu neměla na výjimku nárok. Státní ministr spravedlnosti Ken Paxton v reakci na čtvrteční rozhodnutí neuvedl, zda se jeho úřad odvolá, píše AP.

V prohlášení však varoval, že soudní příkaz neochrání „nemocnice, lékaře ani kohokoli jiného před občanskoprávní a trestní zodpovědností za porušení texaských zákonů o potratech.“

Právníci Coxové neuvedli, jak žena hodlá dál postupovat. Soudního jednání se účastnila prostřednictvím videohovoru a The Texas Tribune uvádí, že po vydání soudního příkazu se rozplakala. V komentáři publikovaném deníkem v Dallasu, kde žena žije, předtím uvedla, že nechce své dítě přivést na svět, aby pak mohla jen přihlížet jeho utrpení.

Takovéto příběhy už nová éra omezování potratů v USA přinesla. Ženy, které se navzdory komplikacím v těhotenství nedomohly provedení interrupce, mezitím soudně napadly restriktivní zákony nejméně ve čtyřech amerických státech včetně Texasu.

Zde stížnost více než desítek žen vedla k dočasnému rozšíření zákonných výjimek, případem se nyní zabývá státní nejvyšší soud, na jehož verdikt se možná bude čekat několik měsíců.

Do loňského léta měly ženy po celých USA právo na potrat přibližně do 22. týdne těhotenství díky precedenčnímu verdiktu nejvyššího soudu z roku 1973. Nová konzervativní většina na nejvyšší soudní instanci však loni v červnu změnila výklad ústavy a umožnila jednotlivým státům přístup k tomuto typu péče omezovat. Politici Republikánské strany pak ve více než desítce států zavedli úplné zákazy.

Nový verdikt z Texasu podle právníků Coxové nebude mít na současnou praxi významnější dopad. „Tohle nemůže být nový normál,“ citovala AP Marka Hearrona působícího ve skupině Center for Reproductive Rights bojující proti texaským zákazům. „Nemyslím si, že byste teď mohli očekávat podávání stovek žalob ve jménu pacientů. To prostě není realistické,“ řekl právník.