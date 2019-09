Počet obětí útočníka z Texasu stoupl na sedm. Zabíjel den předtím, než se uvolnila pravidla pro zbraně

Útočník na západě amerického státu Texas v sobotu zabil sedm lidí, dalších 22 lidí podle místní policie utrpělo zranění. Útočníka, který náhodně střílel po lidech z jedoucího auta, policisté po dramatické honičce zabili. Za poslední měsíc je to ve Spojených státech už třetí významný útok střelnou zbraní, z toho druhý v Texasu. V neděli zde vstoupilo v platnost uvolnění pravidel ohledně držení zbraní, tedy jen několik hodin po nejnovějším útoku. Washington / Midland, USA 21:53 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útok v Texasu si vyžádal sedm obětí. | Foto: CLH/COH/MAR | Zdroj: Reuters

Sobotní řádění střelce se odehrálo mezi městy Midland a Odessa, která spolu těsně sousedí. Útočník nejprve začal střílet ze svého auta na dopravní policisty, kteří jej zastavili kvůli přestupku. V autě byl sám, po incidentu s policisty ujížděl na západ směrem k Odesse. Zasáhl dalšího člověka a při průjezdu městem dál střílel po náhodných motoristech i kolemjdoucích.

Muž na západě Texasu střílel z jedoucího vozidla, usmrtil pět lidí. Policie útočníka zabila Číst článek

Útočník pak ze svého auta vystoupil, ukradl poštovní dodávku a pálil dál, sdělil velitel policie v Odesse Michael Gerke. Při pronásledování chvíli nebyla situace jasná a policie se nejprve domnívala, že střelci jsou dva. Pachatel zamířil na parkoviště u kina, kde jej strážci zákona obklíčili a zastřelili. Policie pak uvedla, že útočník z osobního auta a z poštovní dodávky je jeden a týž člověk.

Sedm obětí bylo ve věku 15 až 57 let. Mezi postřelenými byli podle Gerkeho tři policisté, z nichž jeden byl zraněn těžce, avšak jeho stav už byl stabilizován. Mezi zraněnými je také 17měsíční holčička, kterou do obličeje zasáhl střep. Do nemocnice ji dopravili letecky. Nejméně dva ze zraněných během neděle zůstávali v kritickém stavu.

Bezpečnostní prověrky

„Myslíme si, že útočník byl jen jeden a že jsme ho dostali,“ řekl televizi CNN starosta města Midland Jerry Morales. Policie jméno útočníka nezveřejnila, uvedla však, že jde o bělocha ve věku 30 až 40 let. Agentura AP s odvoláním na dva zdroje v bezpečnostních složkách napsala, že střelcem byl 36letý Seth Ator.

Motiv útoku nebyl ihned jasný a žádné definitivní odpovědi v tomto směru policejní šéf Gerke neposkytl ani na tiskové konferenci v poledne místního času (19.00 SELČ). Dosavadní vyšetřování podle něj nepotvrdilo žádné vazby střelce na domácí ani na mezinárodní terorismus a policie je přesvědčena, že muž jednal sám.

Trump on Texas mass shooting: "Another very sick person." pic.twitter.com/Zpr7MVwUgs — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) September 1, 2019

Bílý dům oznámil, že prezident Donald Trump byl o útocích informován a situaci sleduje. Trump následně na twitteru napsal, že o střelbě hovořil s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem a že na místě jsou bezpečnostní složky včetně lidí z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Prezident se opět vyjádřil k navrhovaným změnám v pravidlech pro držení střelných zbraní a uvedl, že v souvislosti s útoky je třeba se zaměřit na duševní zdraví. Bezpečnostní prověrky při nákupu zbraní by podle něj krveprolití nezabránily. Trump zároveň avizoval, že bude na nových pravidlech pracovat s republikány i demokraty, až se kongresmani tento měsíc vrátí z letní dovolené. „Myslím, že uvidíte zajímavé věci,“ citovala jej agentura Reuters.

Sobotní střelba je druhým případem masového zabíjení v Texasu za měsíc srpen – v El Pasu 3. srpna útočník zabil 22 lidí. Shodou okolností v neděli v tomto státě vstoupil v platnost soubor opatření, který uvolňuje pravidla pro držení zbraní, informuje televize CNN. Jeden ze zákonů například Texasanům umožňuje, aby si legálně drženou pistoli přinesli do kostela či synagogy.