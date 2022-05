Jen jste stáli a čekali na posily, kritizují policisty po střelbě ve škole v Texasu příbuzní obětí

Javier Cazares, otec jedné ze zavražděných dívek, agentuře AP řekl, že během masakru spolu s ostatními rodiči vyzýval policisty před školou, aby dělali svou práci a šli dovnitř zneškodnit střelce. Ti podle něj čekali na lépe vybavené kolegy.

Nejméně 21 lidí zemřelo při střelbě na základní škole v Texasu. Agresora policisté zabili Číst článek

Rose Gomezová pro deník The Wall Street Journal uvedla, že sama přeskočila plot a během incidentu odvedla ze školy své dvě děti. Policisté podle ní pasivně stáli před školou a použili pepřový sprej proti jednomu z rodičů, kteří je prosili, aby proti střelci zasáhli.

Jí samotné prý nasadili pouta, což příslušné orgány popírají. Policejní oddělení v Uvalde oznámilo, že policisté reagovali během minut a že zásah vyšetřují texaské úřady.

Tragédie mezi pozůstalými

Útok přináší další tragédie, i když palba už dávno ustala. Manžel jedné ze dvou učitelek zavražděných při úterní střelbě na základní škole v texaském městě Uvalde zemřel žalem na infarkt. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na synovce zemřelého.

Padesátiletý Joe Garcia ve čtvrtek ráno položil květiny u památníku obětí střelce. Jednou z nich byla Garciova manželka Irma.

Kdo je střelec z texaské školy? Muž měl zálibu ve zbraních, dvě si pořídil k osmnáctým narozeninám Číst článek

Když se Garcia vrátil domů, „úplně se zhroutil“, uvedl synovec John Martinez s tím, že po smrti manželky byl jeho strýc zdrcen zármutkem. Manželé Garciovi byli svoji 24 let a měli čtyři děti, z nichž nejstaršímu je 23 let.

Učitelka s 20letou praxí Garciová byla známá jako nezdolná optimistka. „Prostě měla ráda lidi ve svém životě,“ řekl Martinez. Když policisté po střelbě vešli do třídy, podle synovce tam našli Garciové tělo, které „objímalo děti v náručí v podstatě do posledního dechu“.

Další tragický přiběh je Eulalia Diaze, který měl za úkol identifikovat těla obětí, jak popsal Sky News. Sám je celoživotní občan Uvalde a byl spolužákem zabité Garciové ze střední školy.

„Až když jsem se vrátil domů potom, co jsme identifikovali všechny oběti, jsem začal dostávat facebookové zprávy. Uvědomil jsem si, že znám rodiče a někdy i prarodiče mnoha ze zabitých dětí,“ řekl Diaz.

Střelba v texaské škole

Všechny zavražděné děti byly staré mezi sedmi a deseti lety. Pachatel podle informací od vyšetřovatelů chodil z jedné třídy do druhé a střílel, než ho zneškodnil příslušník pohraniční stráže, který pracoval poblíž školy, a když střelba začala, vydal se tam.

Agresor si podle senátora státu Texas Rolanda Gutierreze po dovršení věku 18 let koupil dvě útočné pušky. Než zamířil do školy, postřelil svou babičku, uvedl dále místní politik. Zálibu ve zbraních prezentoval na svém instagramovém účtu.

Například sdílel fotografii, na které drží zásobník, nebo fotku dvou zbraní ležících vedle sebe. Po jeho identifikaci policie účet skryla. Prostřednictvím jeho profilů se vyšetřovatelé snaží rozkrýt jeho motiv, který zůstává nejasný, poznamenal Sky News.