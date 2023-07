‚Výstraha před sexem.‘ Texaští prodejci se bouří, musí vykazovat míru intimity v publikacích pro mládež

Prodejci školních učebnic a knížek pro děti v americkém Texasu budou muset publikace oznámkovat podle jejich sexuálního obsahu. Státní kongres tak chce zabránit, aby se do škol dostávaly knížky, které mohou nepříznivě ovlivnit duševní vývoj dětí. Knihkupci se ale bouří, že takovou cenzuru všech knížek nejsou schopní provádět. Od stálého zpravodaje Austin 18:41 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posudky, jestli se v dětských knihách a učebnicích skutečně o sexu, by měli psát prodejci a knihkupci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Texaští republikánští kongresmani mají pocit, že do škol směřuje příliš mnoho knih s explicitním sexuálním obsah, někteří konzervativní rodiče mluví dokonce i o pornografii. Zůstává ale otázkou, co si v moderní texaské společnosti pod tímto pojmem představit.

Označení se může týkat třeba i dívčích románů, knížek pro teenagery nebo také učebnic biologie.

Poslanci chtějí, aby u knih, podobně jako u filmu, bylo hodnocení, pro jaký věk jsou vhodné a do jaké míry se v nich mluví o záležitostech sexu, touze a uvědomování si pohlaví nebo o sexuálních aktech.

Publikace s pornografickými prvky sice ve školních knihovnách nejsou, ale například v časté školní četbě – Deníku Anny Frankové, jsou zmínky o menstruaci nebo o pokukování po spolubydlícím chlapci. Jak řekla britská herečka Maggie Smithová ve filmu Univerzální uklízečka, tak i Bible je plná sexu.

Prodejci jako cenzoři?

Posudky, jestli se v dětských knihách a učebnicích skutečně o sexu píše, by měli psát prodejci a knihkupci. Právě proto se nyní bouří, protože kromě velkých e-shopů jako jsou Amazon nebo Google, je v Texasu zhruba tři sta knihkupectví a majitelé nemají fyzickou kapacitu na to všechny knížky prodávané školám přečíst a oznámkovat.

Není také jasné, jak má označení vypadat. Jestli barevně – červená bude pro skoro dospělé, bledě zelená bude pro předškoláky, nebo v nich bude slovní hodnocení.

Asociace knihkupců také upozornila, že každý prodejce může mít práh vnímání, co je a co není sexuální obsah, někde jinde. Dokonce navrhli vytvořit speciální centrální cenzorský úřad, který by například zasazený do českého kontextu říkal:

„Honzíkova cesta je úplně v pořádku, ale Vejce a já je jenom pro starší dívky. V případě knížky o Křemílkovi a Vochomůrkovi pozor, protože jsou v ní dva trpaslíci neznámého pohlaví a žijí spolu, to by se nemělo dostat k dětem do ruky!“ Návrh na centrální cenzorský úřad nakonec neprošel.

Jak budou prodejci se svými omezenými kapacitami postupovat, není jasné. Pokud ale nebudou publikace s výstrahou dodávat, tak jim může být odepřena možnost vůbec knihy školám prodávat. To by ale pro některé knihkupce, pro které jsou školy významní odběratelé, mělo likvidační důsledky.

Tato praxe ale nejspíše nezůstane raritou Texasu. Autor toho zákona, navrhovatel, republikánský poslanec Jared Patterson prohlásil, že tento zákon by mohl být příkladem pro ostatní státy. Další by mohla být podobně politicky nastavená Florida.