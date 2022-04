Na hranici USA a Mexika stojí dlouhé kolony kamionů. Na vině jsou Texasem zpřísněné kontroly

Nákladní dopravu z Mexika do Spojených států už několik dní narušuje rozhodnutí státu Texas zavést nové kontroly komerčních vozidel. Opatření prezentované jako krok v zájmu zabezpečení hranice zcela ochromilo některé přejezdy a vyvolalo obavy z nedostatku zboží v obchodech. Austin 17:59 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamiony čekající u hranice Mexika s Texasem na vjezd do USA. | Foto: Jose Luis Gonzalez | Zdroj: Reuters

Republikánský guvernér Texasu Greg Abbott ve středu oznámil ukončení kontrol u jednoho hraničního mostu, navzdory zvyšujícímu se tlaku však odmítá zcela změnit kurz, informovala agentura AP.

Výhrady vůči Abbottově politice přitom začaly zaznívat i z řad jeho politických spojenců. „Současná situace na hranici jednoduše není udržitelná a vyzýváme prezidenta Joea Bidena a guvernéra Grega Abbotta, aby našli společnou řeč, než naše ekonomika utrpí další nezvratné škody,“ uvedla například ve středu texaská asociace kamionové dopravy, která Abbotta podporuje v jeho snaze obhájit na podzim mandát.

Přes mexickou hranici se snaží do USA dostat rekordní počet migrantů. Ovlivnila to i pandemie Číst článek

Guvernér minulý týden nařídil texaskému úřadu veřejné bezpečnosti, aby zesílil inspekce kamionů přijíždějících z Mexika. Reagoval tím na oznámení Bidenovy administrativy, že v květnu přestane platit kontroverzní nařízení spojené s pandemií covidu-19, které umožňovalo USA posílat imigranty zpět za jižní hranici, aniž by jim daly šanci požádat o azyl. Experti očekávají, že po zrušení pravidla vzrostou počty utečenců přicházejících z Mexika.

Dopady Abbottova rozhodnutí ve středečním článku popisuje list The Texas Tribune. Kamiony přijíždějící z mexického Ciudad Juárez do El Pasa se musí po kontrole federálních pohraničníků zařadit do další dlouhé fronty, aby mohli řidiče vyslechnout příslušníci texaské státní policie. Jistý kamionista uvedl, že vjezd do El Pasa zabral šest hodin, zatímco jindy se přes hraniční most dostal do hodiny.

Podobná situace panovala na mnoha tazích, píše AP. Na nejfrekventovanějším vjezdu do USA, který spojuje města Reynosa a Pharr, provoz v pondělí a úterý úplně stál kvůli protestům řidičů na mexické straně. Běžně tento přejezd na cestě do USA použije každý den na 3000 nákladních vozidel, která dohromady přivážejí zboží za desítky milionů dolarů. Federální Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) odhadoval, že intenzita dopravy přes hranici Texasu s Mexikem od zesílení kontrol klesla o 60 procent.

Krize vede experty a podnikatelské komory k vydávání varovných prohlášení, podle nichž by zákazníci v amerických obchodech s potravinami mohli brzy čelit nárůstu cen nebo nedostatku zboží, pokud nebude obnoven běžný hraniční režim. Kandidát Demokratické strany pro listopadové guvernérské volby Beto O'Rourke svého rivala Abbotta obvinil z rozpoutání chaosu a poškozování texaské ekonomiky.

Guvernér Abbott uvedl, že rozumí obavám podnikatelů, avšak registruje i hlasy Američanů frustrovaných z toho, že „Bidenova administrativa nezajistila naši hranici“. Republikánský politik ve středu oznámil, že dodatečné kontroly státní policie, které CBP označil za zbytečné, budou ukončeny na hraničním mostě ve městě Laredo. Zpráva přišla v návaznosti na dohodu s guvernérem mexického státu Nuevo León. Kontroly na dalších místech prý budou pokračovat do dojednání bezpečnostní spolupráce s lídry dalších sousedících států, konkrétní opatření ale Abbott nespecifikoval, uvádí AP.